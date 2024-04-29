Семейные развлекательные экскурсии Лазаревского

Найдено 7 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Лазаревском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    29 апреля 2024
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
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    фактами об окружающем мире. Водопады один другого ярче, а потом незабываемый вид с обрыва высотой почти 200 метров. Все это запомнится надолго. Надо учитывать, что маршрут не совсем прогулочный. Специальных навыков не требуется, но попотеть немного придется.

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Л
    Лукин
    20 июля 2023
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
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    непростой), шикарный вид с вершины, затерянные в горах водопады с купелями (добираться непросто-местами по скальным козьим тропам). Дикая природа, отсутствие людей, шум воды и пение птиц. И очень вкусный местный чай с травами и местным медом сразу после холодного каменного бассейна у водопада. Нашим двум подросткам внезапно тоже все понравилось-это, кстати, заслуга гида - который знает как увлечь людей разных возрастов. Для информаци будущим путешественникам - маршрут достаточно сложный, по словам гида - средняя категория сложности -особенно для пожилых людей с лишним весом. Лучше надеть не шорты, а спортивные брюки (треники)- так как царапаются колючие кусты и ветки, желательны хорошие кроссовки с жесткой подошвой или треккинговые ботинки. Воды брать - литра по два на человека. Взять плавки и запасные футболки. В остальном - во всем поможет профессиональный гид. Вообще - рекомендуем как команду гидов Алексея, так и сам вид активного отдыха и уникальные маршруты.

  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • М
    Марина
    2 октября 2022
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут
  • А
    Александр
    5 сентября 2022
    Чары Абхазии
    Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
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    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 10 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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