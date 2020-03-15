Заразилось 1640 +74

Умерло 6

Выздоровело 466 +16

Болеют сейчас 1168 +58

Летальность 0.37% около 4 чел. на 1000 заболевших

В Ленинградской области находится 0.71%, 1640 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 466 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1168 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ленинградской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ленинградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.5 раза в Ленинградской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 4 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ленинградской области

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ленинградской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ленинградской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1640 +74+5% 6 466 +16+4% ▲ 1168+58 11 мая 2020 1566 +66+4% 6 450 +27+6% ▲ 1110+39 10 мая 2020 1500 +67+5% 6 423 +30+8% ▲ 1071+37 9 мая 2020 1433 +79+6% 6 +2+50% 393 +27+7% ▲ 1034+50 8 мая 2020 1354 +91+7% 4 +1+33% 366 +36+11% ▲ 984+54 7 мая 2020 1263 +63+5% 3 330 +64+24% ▼ 930-1 6 мая 2020 1200 +51+4% 3 266 +8+3% ▲ 931+43 5 мая 2020 1149 +53+5% 3 258 +38+17% ▲ 888+15 4 мая 2020 1096 +59+6% 3 220 +32+17% ▲ 873+27 3 мая 2020 1037 +62+6% 3 188 +18+11% ▲ 846+44 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ленинградской области по дням