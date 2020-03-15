Последние новости коронавируса в Ленинградской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1640+74
Умерло 6
Выздоровело 466+16
Болеют сейчас 1168+58
Летальность 0.37%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ленинградской области находится 0.71%, 1640 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 466 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1168 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ленинградской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ленинградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ленинградской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ленинградской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1640+74+5%
6
466+16+4%
▲1168+58
11 мая 2020
1566+66+4%
6
450+27+6%
▲1110+39
10 мая 2020
1500+67+5%
6
423+30+8%
▲1071+37
9 мая 2020
1433+79+6%
6+2+50%
393+27+7%
▲1034+50
8 мая 2020
1354+91+7%
4+1+33%
366+36+11%
▲984+54
7 мая 2020
1263+63+5%
3
330+64+24%
▼930-1
6 мая 2020
1200+51+4%
3
266+8+3%
▲931+43
5 мая 2020
1149+53+5%
3
258+38+17%
▲888+15
4 мая 2020
1096+59+6%
3
220+32+17%
▲873+27
3 мая 2020
1037+62+6%
3
188+18+11%
▲846+44
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ленинградской области по дням
Ленинградская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел коронавирусом, он лечился дома под наблюдением врачей. По его словам, анализ на коронавирусную инфекцию он сдал во второй половине апреля. После получения положительного результата глава региона ушел на карантин.
В Сочи наказали российскую туристку за несоблюдение введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер. 48-летняя жительница Ленинградской области, находившаяся в одном из местных обсерваторов, неоднократно выходила на прогулки из своего номера, а также не использовала средства индивидуальной защиты.
В Ленинградской области после майских праздников могут смягчить ограничительные меры, введенные по работе предприятий. По словам губернатора региона, слова которого приводит пресс-служба, за исключением нескольких очагов, в регионе сохраняется стабильный уровень заболеваемости коронавирусом.
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина обнаружили коронавирус. Бебенин получил предварительный положительный тест 27 апреля. Заболевание протекает в легкой форме; политик находится на самоизоляции, утверждают в пресс-службе областного парламента.
Дагестан вошел в пятерку регионов по случаям коронавируса за пределами Москвы — за сутки в республике зафиксировали 167 новых случаев заражения, их общее число достигло 994. На первом месте после Москвы — Московская область (9 078 случаев), затем — Петербург (3238), Ленинградская и Нижегородская области.
Пожилая пара застряла в городе на российско-эстонской границе и уже месяц не может попасть домой. По словам Татьяны Морозовой, у нее и ее мужа российские паспорта, но они уже 30 лет живут в эстонской Нарве на границе с Ленинградской областью. В конце марта они отправились навестить родственницу в Минеральных Водах.
Губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко проверят на коронавирус после заражения нескольких сотрудников администрации. В пресс-службе правительства региона сообщили, что глава Ленобласти проверяется как контактное лицо. Он и несколько его подчиненных находятся в режиме самоизоляции.
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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