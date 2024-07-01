Сейчас в Лермонтове в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 320 до 6 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5