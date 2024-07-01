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Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: кухня природы и тишина
Плато Бермамыт - это место, где природа создает мощные грозы и курчавые облака. Групповая экскурсия подарит вам умиротворение и единение с природой
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
48004 320₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Восхождение к Эльбрусу и озеру Гижгит на внедорожнике
Посетите Эльбрус, Поляну Нарзанов и озеро Гижгит в одном туре. Удобный транспорт, красивые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Кармадонское ущелье и Город мёртвых с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив Кармадонское ущелье, Город мертвых и другие уникальные места. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
6 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия по живописным местам Лермонтова
Насладитесь природными красотами и культурным наследием Верхней Балкарии. Посетите Язык Тролля, Голубые озера и термальные источники Аушигер Сити
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову в категории «Из аэропорта»
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