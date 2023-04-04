Убийственная красотаКармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.

Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших. Вместе с тем это одно из самых красивых мест Северной Осетии. Прекрасные Мидаграбинские водопадыЭто жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами. Город мертвыхДалее мы будем двигаться через Горную Санибу, посмотрим Даргавский «Город мёртвых» — крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник. Это место таит в себе много тайн, а потому полноправно считается одним из самых жутких и загадочных в России. Оно находится посреди гор Кавказа. Неудивительно, что про это место ходит много легенд, которые вы можете узнать в процессе этого незабываемого тура. Аланский Свято-Успенский мужской монастырьСледующая локация нашего путешествия находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны. Вы сможете собственными глазами увидеть всю прелесть этого места. Важно знать:• Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).

Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.