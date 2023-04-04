Отдых в окрестностях монастыря: прогулка для души после насыщенного путешествия
Посетите одни из самых интересных достопримечательностей Северной Осетии — трагично известное Кармадонское ущелье и жуткий Город мертвых.
После столь насыщенного путешествия вы сможете отдохнуть душой, прогулявшись в окрестностях монастыря, а также увидев популярные арт-объекты республики и живописные Мидаграбинские водопады. А если пожелаете, сможете побывать и у лавочки счастья на перевале Архон.
После столь насыщенного путешествия вы сможете отдохнуть душой, прогулявшись в окрестностях монастыря, а также увидев популярные арт-объекты республики и живописные Мидаграбинские водопады. А если пожелаете, сможете побывать и у лавочки счастья на перевале Архон.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Место гибели и памятник Бодрова-младшего
- Мидаграбинские водопады
- Склеповый могильник «Город мертвых» в Даргавсе
- Арт-объект «Буква Аланского алфавита»
- Арт-объект «Снежный Барс»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Убийственная красотаКармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.
Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших. Вместе с тем это одно из самых красивых мест Северной Осетии. Прекрасные Мидаграбинские водопадыЭто жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами. Город мертвыхДалее мы будем двигаться через Горную Санибу, посмотрим Даргавский «Город мёртвых» — крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник. Это место таит в себе много тайн, а потому полноправно считается одним из самых жутких и загадочных в России. Оно находится посреди гор Кавказа. Неудивительно, что про это место ходит много легенд, которые вы можете узнать в процессе этого незабываемого тура. Аланский Свято-Успенский мужской монастырьСледующая локация нашего путешествия находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны. Вы сможете собственными глазами увидеть всю прелесть этого места. Важно знать:• Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).
Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель-гид
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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