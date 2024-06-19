1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Лермонтова в Домбай, величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Интересно смотрятся осенние горы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа: живописные долины, величественные горы и выход на поверхность целебных минеральных вод привлекают сотни туристов в этот регион»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии и к Языку Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Язык тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык дракона»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову в категории «Горы»
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