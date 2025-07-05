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Памятник Петру I – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Петру I» в Липецке, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
17 июл в 11:00
18 июл в 11:00
3100 ₽ за всё до 7 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
Завтра в 16:00
17 июл в 11:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
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    до настоящего времени. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Денис отличный специалист в своей области. Чувствуется, что он любит свой край.

  • М
    Марина
    22 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Лучшее, что можно сделать за несколько часов в Липецке - это пойти на экскурсию с Александром! Очень живой и интересный рассказ, и теперь мотивация у нас узнать чуть больше об истории города. От души рекомендую.
  • A
    Aleksey
    22 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Отличная экскурсия!!! Все понравилось!
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Эмоции от экскурсии переполняют (положительные:)). Открыли для себя Липецк, благодаря Александру. Александр реальный Профессионал, классный рассказчик и замечательный человек. Все отзывы, написанные
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    про экскурсию и Александра - реальная правда, присоединяемся к каждому слову, там столько теплых слов, что и придумать новые весьма сложно:) Прогноз погоды был весьма неблагоприятный, боялись дождя, но Александр обещал развести тучи руками, и он это выполнил:) светило Солнце:) Экскурсия вместо двух часов длилась три., и все прошло на одном дыхании. Когда будем еще в Липецке - обязательно, повторим - у Александра хватит информации на 10 таких экскурсий:) Спасибо Александру

  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
    Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет
  • Л
    Лидия
    14 апреля 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Памятник Петру I»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Древне-Успенская церковь
  4. Христорождественский собор
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2025
Сейчас в Липецке в категории "Памятник Петру I" можно забронировать 3 экскурсии от 3100 до 5300. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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