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про экскурсию и Александра - реальная правда, присоединяемся к каждому слову, там столько теплых слов, что и придумать новые весьма сложно:) Прогноз погоды был весьма неблагоприятный, боялись дождя, но Александр обещал развести тучи руками, и он это выполнил:) светило Солнце:) Экскурсия вместо двух часов длилась три., и все прошло на одном дыхании. Когда будем еще в Липецке - обязательно, повторим - у Александра хватит информации на 10 таких экскурсий:) Спасибо Александру