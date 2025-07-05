Индивидуальная
до 7 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
17 июл в 11:00
18 июл в 11:00
3100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
Завтра в 16:00
17 июл в 11:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июля 2025Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
- ММарина22 июня 2025Лучшее, что можно сделать за несколько часов в Липецке - это пойти на экскурсию с Александром! Очень живой и интересный рассказ, и теперь мотивация у нас узнать чуть больше об истории города. От души рекомендую.
- AAleksey22 июня 2025Отличная экскурсия!!! Все понравилось!
- ЮЮлия14 июня 2025Эмоции от экскурсии переполняют (положительные:)). Открыли для себя Липецк, благодаря Александру. Александр реальный Профессионал, классный рассказчик и замечательный человек. Все отзывы, написанные
- ЕЕлена3 мая 2025Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
- ЛЛидия14 апреля 2025Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Памятник Петру I»
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