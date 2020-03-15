Заразилось 944 +47

Умерло 3

Выздоровело 194 +1

Болеют сейчас 747 +46

Летальность 0.32% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Липецкой области, включая Липецк, находится 0.41%, 944 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 194 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 747 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Липецке и Липецкой области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Липецкой области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 раза в Липецкой области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Липецкой области

Карта распространения коронавируса в Липецкой области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Липецкой области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Липецкой области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 944 +47+5% 3 194 +1+1% ▲ 747+46 11 мая 2020 897 +48+6% 3 193 +7+4% ▲ 701+41 10 мая 2020 849 +48+6% 3 +1+50% 186 ▲ 660+47 9 мая 2020 801 +49+7% 2 186 ▲ 613+49 8 мая 2020 752 +49+7% 2 186 +38+26% ▲ 564+11 7 мая 2020 703 +47+7% 2 148 ▲ 553+47 6 мая 2020 656 +46+8% 2 148 +36+32% ▲ 506+10 5 мая 2020 610 +47+8% 2 112 +3+3% ▲ 496+44 4 мая 2020 563 +43+8% 2 109 +3+3% ▲ 452+40 3 мая 2020 520 +39+8% 2 106 +17+19% ▲ 412+22 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Липецкой области по дням