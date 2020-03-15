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Последние новости коронавируса в Липецкой области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 944+47
  • Умерло 3
  • Выздоровело 194+1
  • Болеют сейчас 747+46
  • Летальность 0.32%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Липецкой области, включая Липецк, находится 0.41%, 944 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 194 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 747 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Липецке и Липецкой области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Липецкой области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 разав Липецкой области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Липецкой области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Липецкой области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Липецкой области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Липецкой области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020944+47+5%3194+1+1%747+46
11 мая 2020897+48+6%3193+7+4%701+41
10 мая 2020849+48+6%3+1+50%186660+47
9 мая 2020801+49+7%2186613+49
8 мая 2020752+49+7%2186+38+26%564+11
7 мая 2020703+47+7%2148553+47
6 мая 2020656+46+8%2148+36+32%506+10
5 мая 2020610+47+8%2112+3+3%496+44
4 мая 2020563+43+8%2109+3+3%452+40
3 мая 2020520+39+8%2106+17+19%412+22
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Липецкой области по дням

Липецкая область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Липецкой области

В России используют коронавирус для борьбы за экологию
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
lenta.ru
28.04.2020 14:39
Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор изменить качество воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники выбросов. Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
В России ограничили продажу пива
В России ограничили продажу пива
lenta.ru
10.04.2020 10:22
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек по всей стране, говорят эксперты.
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
РБК
01.04.2020 13:37
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
lenta.ru
01.04.2020 11:21
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. В инфекционную больницу госпитализированы девять сотрудников медучреждения, среди них начальник госпиталя, три его заместителя, хирург, две медсестры и два регистратора. Фактически в число заболевших попал основной управляющий состав медучреждения.
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23
Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23
РБК
30.03.2020 17:59
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
lenta.ru
24.03.2020 18:07
Регионы России начали поощрять медработников, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Так, в Липецкой области при выписке из больницы первых заразившихся отметили троих сотрудников. Специалисты получили благодарственные грамоты от губернатора, а учреждение, где они работают, — сертификат на миллион рублей.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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