Последние новости коронавируса в Липецкой области на сегодня со статистикой
Заразилось 944+47
Умерло 3
Выздоровело 194+1
Болеют сейчас 747+46
Летальность 0.32%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Липецкой области, включая Липецк, находится 0.41%, 944 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 194 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 747 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Липецке и Липецкой области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Липецкой области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Липецкой области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Липецкой области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Липецкой области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
944+47+5%
3
194+1+1%
▲747+46
11 мая 2020
897+48+6%
3
193+7+4%
▲701+41
10 мая 2020
849+48+6%
3+1+50%
186
▲660+47
9 мая 2020
801+49+7%
2
186
▲613+49
8 мая 2020
752+49+7%
2
186+38+26%
▲564+11
7 мая 2020
703+47+7%
2
148
▲553+47
6 мая 2020
656+46+8%
2
148+36+32%
▲506+10
5 мая 2020
610+47+8%
2
112+3+3%
▲496+44
4 мая 2020
563+43+8%
2
109+3+3%
▲452+40
3 мая 2020
520+39+8%
2
106+17+19%
▲412+22
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Липецкой области по дням
Липецкая область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Липецкой области
Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор изменить качество воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники выбросов. Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек по всей стране, говорят эксперты.
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. В инфекционную больницу госпитализированы девять сотрудников медучреждения, среди них начальник госпиталя, три его заместителя, хирург, две медсестры и два регистратора. Фактически в число заболевших попал основной управляющий состав медучреждения.
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
Регионы России начали поощрять медработников, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Так, в Липецкой области при выписке из больницы первых заразившихся отметили троих сотрудников. Специалисты получили благодарственные грамоты от губернатора, а учреждение, где они работают, — сертификат на миллион рублей.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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