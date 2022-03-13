Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон

Мы будем путешествовать по самым известным и красивым местам зимнего Байкала: по побережью Листвянки, по мысам

5
3 отзыва
Мы будем путешествовать по самым известным и красивым местам зимнего Байкала: по побережью Листвянки, по мысам и гротам острова Ольхон.

В свободное время каждый может найти себе занятие по душе: отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, покататься на собачьих упряжках или на лошадях, порыбачить на льду Байкала или отправиться на священный остров Огой.
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
30
янв
06
фев
13
фев
20
фев
27
фев
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • налюбуемся на чистейший байкальский лед;
  • прокатимся на хивусе;
  • увидим нерпу и совершим виртуальное погружение на дно озера;
  • увидим Байкал и Ангару с высоты птичьего полета.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала

Встреча в 10:00 часов аэропорт г. Иркутск.

Поездка в поселок Листвянка.

Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары.

Прибытие в Листвянку.

Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.

Почему не замерзает? – это Вы узнаете посетив музей Байкала.

Виртуальное погружение на дно Байкала.

Ну и конечно же, удивительная нерпа.

Свободное время, покупка рыбы на рынке – самостоятельно.

Обед самостоятельно в кафе поселка или ресторане.

Желающие за доп.плату могут прокатится на катере с воздушной подушкой, прокатится на квадроцикле или погулять и осмотреть лед Байкала (1-2 часа).

Подъем на гору Черского и увидим весь обзор на Ангару и Байкал.

Экскурсия в музей зодчества «Тальцы».

Возвращение в Иркутск.

Ужин самостоятельно.

2 день
Ольхонские ворота, скала Шаманка

Утром завтрак.

Переезд на остров Ольхон (время сообщается накануне сопровождающим) в составе сборной группы (около 5-6 часов с пересечением Ольхонских ворот).

Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).

Прибытие на Ольхон или МРС. Размещение.

После ужина посещение скалы Шаманка.

Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.

Священная скала для местного населения.

Вечерний отдых.

3 день
Мыс Хобой

Завтрак. 

Поездка на мыс Хобой по льду Байкала.

Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала.

Также отдельного осмотра требуют наледи на скалах, причудливые узоры Байкальского льда скрывающие гроты и пещеры.

Время и место проведения уточнить в гостинице.

Во время экскурсии обед в виде перекуса.

На экскурсии можно увидеть все основные ландшафты Ольхона, с мыса открывается грандиозный вид на малое море и озеро Байкал.

Мыс Хобой – столбовидная скала, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом.

На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.

4 день
Свободный день

Завтрак.

Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе, которая официально именуется ступа Просветления, или по желанию порыбачить на льду Байкала (заказать экскурсии или рыбалку можете на турбазе).

Обед самостоятельно в гостинице или кафе поселка.

Свободное время для прогулки вдоль береговой линии по Сарайского залива и фотоссесия.

Ужин самостоятельно в гостинице.

5 день
Прощание с Байкалом и островом Ольхон

Завтрак в гостинице.

Подготовка к отъезду.

Отъезд с острова Ольхон.

Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно, рекомендуем посетить 130 квартал – историческое место Иркутска, где уютно расположились кафе и рестораны.

6 день
Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
размещение «Эконом», удобства на этаже «Стандарт» «ПолуЛюкс» «Люкс»
двухместное  54.300 59.200 69.700 81.200
одноместное 61.200 64.700 85.400

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Билеты в музеи и нац. парк
  • Размещение
  • Питание по программе (только завтраки)
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 человек
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание (обеды, ужины)
  • Аренда рыболовных снастей
  • Аренда спортивного инвентаря
  • Катание на снегоходах, собачьих упряжках, конные прогулки (заказывать при бронировании тура)
  • Баня
  • Трансфер на хивусе (в случае если нет ледовой дороги, переезд на Ольхон происходит на Хивусах, около 1 000 руб. в одну сторону)
  • Доп. услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Ложка, кружка, ножик.
7. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
8. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
9. Стельки-грелки (по желанию).
10. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
11. Футболка – 1-2 шт.
12. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
13. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
14. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
15. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
16. Пуховой жилет - по желанию.
17. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
18. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
19. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
20. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
21. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
22. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
13 мар 2022
Незабываемо путешествие, неописуемой красоты места! Ещё долго будем пересматривать фотографии и вспоминать время, проведённое на сказочном Байкале.
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.

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