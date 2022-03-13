Преимущества этого путешествия:
Встреча в 10:00 часов аэропорт г. Иркутск.
Поездка в поселок Листвянка.
Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары.
Прибытие в Листвянку.
Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.
Почему не замерзает? – это Вы узнаете посетив музей Байкала.
Виртуальное погружение на дно Байкала.
Ну и конечно же, удивительная нерпа.
Свободное время, покупка рыбы на рынке – самостоятельно.
Обед самостоятельно в кафе поселка или ресторане.
Желающие за доп.плату могут прокатится на катере с воздушной подушкой, прокатится на квадроцикле или погулять и осмотреть лед Байкала (1-2 часа).
Подъем на гору Черского и увидим весь обзор на Ангару и Байкал.
Экскурсия в музей зодчества «Тальцы».
Возвращение в Иркутск.
Ужин самостоятельно.
Утром завтрак.
Переезд на остров Ольхон (время сообщается накануне сопровождающим) в составе сборной группы (около 5-6 часов с пересечением Ольхонских ворот).
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие на Ольхон или МРС. Размещение.
После ужина посещение скалы Шаманка.
Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.
Священная скала для местного населения.
Вечерний отдых.
Завтрак.
Поездка на мыс Хобой по льду Байкала.
Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала.
Также отдельного осмотра требуют наледи на скалах, причудливые узоры Байкальского льда скрывающие гроты и пещеры.
Время и место проведения уточнить в гостинице.
Во время экскурсии обед в виде перекуса.
На экскурсии можно увидеть все основные ландшафты Ольхона, с мыса открывается грандиозный вид на малое море и озеро Байкал.
Мыс Хобой – столбовидная скала, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом.
На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.
Завтрак.
Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе, которая официально именуется ступа Просветления, или по желанию порыбачить на льду Байкала (заказать экскурсии или рыбалку можете на турбазе).
Обед самостоятельно в гостинице или кафе поселка.
Свободное время для прогулки вдоль береговой линии по Сарайского залива и фотоссесия.
Ужин самостоятельно в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Подготовка к отъезду.
Отъезд с острова Ольхон.
Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно, рекомендуем посетить 130 квартал – историческое место Иркутска, где уютно расположились кафе и рестораны.
Завтрак.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс»
|двухместное
|54.300
|59.200
|69.700
|81.200
|одноместное
|61.200
|64.700
|85.400
|–
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Ложка, кружка, ножик.
7. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
8. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
9. Стельки-грелки (по желанию).
10. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
11. Футболка – 1-2 шт.
12. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
13. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
14. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
15. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
16. Пуховой жилет - по желанию.
17. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
18. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
19. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
20. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
21. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
22. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.