Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска (указано в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье реки Бугульдейка).
Переезд занимает 4-5 часов.
Обед в кафе, где вы сможете познакомиться с национальной бурятской кухней (за свой счёт).
Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию и, конечно, отметить нашу первую, такую долгожданную встречу с Байкалом!
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: ужин.
Инструктаж по технике безопасности.
Путешествие начинается!
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.
Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Продолжаем путешествие.
Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Осмотр окрестностей.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Продолжаем наше путешествие по Байкалу.
В 4 км от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню.
Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное в местность, которую называют Подкамень.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Завтрак.
Сегодня мы преодолеем 6-и километровое устье реки Голоустная.
Она впадает в Байкал красивейшей дельтой!
Прибываем в п. Большое Голоустное.
Размещаемся на турбазе.
Экскурсии на выбор, если этот день остался незадействованным:
Вечером можно заказать баню.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Продолжение сплава до мыса Кадильного.
Организация лагеря.
Обед.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная.
Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Возвращение в лагерь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
После завтрака и сборов продолжаем наше путешествие по Байкалу.
Обязательно сделаем остановку и полюбуемся великолепием утеса Скрипер, который интересен тем, что является песчаной породой, именно поэтому скалы легко разрушаются под действием ветра и воды, образуя разнообразные живописные формы выветривания – полости, выемки, пещерки.
Данная редкая на Байкале минеральная порода называется юрский конгломерат.
Утёс также знаменит тем, что на его склонах найден вход в довольно большую пещеру, состоящую из двух залов площадью около 60 кв. м.
Сложно представить, но эта пещера была жилищем древнего человека!
Ведь в ней найдены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку.
Вход в пещеру хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большого Кадильного.
Прибытие в пос. Большие Коты.
Посёлок, который известен биологической научно – исследовательской станцией Иркутского университета, основанной в 1916 году для изучения живого мира на Байкале, базой летней практики студентов.
Организация лагеря.
Вечером прогулка на гору Скрипер.
Тропа очень живописна, а виды восхитительны!
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Завтрак.
Заключительный день сплава.
Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли.
Мы приближаемся к туристическому центру Байкала – Листвянке.
Ночлег в Листвянке в гостевом доме.
Разбираем байдарки, собираем снаряжение.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
После завтрака отправляемся наэкскурсию по Листвянке.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.
Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала.
С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т. д.
Также на Байкале установлены камеры, трансляции с которых вы можете увидеть в Байкальском музее.
Вы можете понаблюдать за любимыми нерпами, мило греющимися на тёплых камнях Ушканьих островов.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе за свой счёт.
В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия!
Посещение этнографического музея Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 веков.
Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога.
Возле храма Казанской иконы Божьей Матери 17 века находится ярмарка - торговые ряды и площадь, где можно испытать свои силы в разных деревенских забавах, например,"подушечные" поединки или ходьба на ходулях.
Тальцы – прекрасное место для семейного отдыха.
Как дети, так и взрослые с удовольствием качаются на сибирских качелях и катаются на лошадях, а зимой, ещё появляется любимая забава - покататься с горки на коровьей шкуре.
Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, берестяному мастерству, изготовлению кукол и глиняной игрушки!
Трансфер Тальцы – Иркутск.
Питание включено: завтрак, ужин (походное).
Размещение: Иркутск, Апартаменты или гостиница "Фрегат".
Завтрак.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в палатках и на туристической базе.
Ночевки в палатках.
Размещение в Листвянке и в Иркутске - стандарт с душем и туалетом в номере;
В пос. Голоустном номер с душем и туалетом на этаже.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».