Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках

Любоваться Байкалом лучше всего с воды

5
3 отзыва
Любоваться Байкалом лучше всего с воды.

Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромных уголках и в полной мере почувствовать единение с уникальным природным миром Байкала!
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Ближайшие даты:
27
июн
12
июл
26
июл
9
авг

Что вас ожидает 🤩

Музей Байкала
Музей Байкала
Нас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды и знакомство с нерпами
Незабываемое байдарочное путешествие
Незабываемое байдарочное путешествие
Почувствуем себя настоящими исследователями и путешественниками, увидим с воды необычные ракурсы Байкала
Пещеры древнего человека
Пещеры древнего человека
Осмотрим место обитания древнего человека на Байкале
Песчаные пляжи Байкала
Песчаные пляжи Байкала
Отдохнем и расслабимся на живописном пляже в бухте Песчаной
Восхитительный вид с горы Скипер
Восхитительный вид с горы Скипер
Прогуляемся по живописной тропе на вершину горы Скипер

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Байкалом

Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска (указано в маршрутном листе).

Трансфер Иркутск – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье реки Бугульдейка).

Переезд занимает 4-5 часов.

Обед в кафе, где вы сможете познакомиться с национальной бурятской кухней (за свой счёт).

Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию и, конечно, отметить нашу первую, такую долгожданную встречу с Байкалом!

Размещение в кэмпинге.

Питание включено: ужин.

Встреча с БайкаломВстреча с БайкаломВстреча с БайкаломВстреча с Байкалом
2 день

Начало сплава

Инструктаж по технике безопасности.

Путешествие начинается!

Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.

Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.

Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.

Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Бухта Песчаная

Продолжаем путешествие.

Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.

Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!

Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.

Размещение в кэмпинге.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
4 день

Подъем на обзорную скалу

Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.

В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.

Осмотр окрестностей.

Размещение в кэмпинге.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Подъем на обзорную скалуПодъем на обзорную скалуПодъем на обзорную скалуПодъем на обзорную скалу
5 день

Отдых в Б. Голоустном

Продолжаем наше путешествие по Байкалу.

В 4 км от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню.

Наш путь проходит мимо неё.

Сегодня прибываем в Большое Голоустное в местность, которую называют Подкамень.

Размещение в кэмпинге.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Отдых в Б. ГолоустномОтдых в Б. ГолоустномОтдых в Б. ГолоустномОтдых в Б. Голоустном
6 день

День отдыха и экскурсий

Завтрак.

Сегодня мы преодолеем 6-и километровое устье реки Голоустная.

Она впадает в Байкал красивейшей дельтой!

Прибываем в п. Большое Голоустное.

Размещаемся на турбазе.

Экскурсии на выбор, если этот день остался незадействованным:

  • подъём на обзорную вершину, откуда открывается живописный вид на огромную дельту реки Голоустной и реликтовую тополиную рощу.
  • прогулка (пешеходная часть около 8 км) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства. В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.

Вечером можно заказать баню.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

День отдыха и экскурсийДень отдыха и экскурсийДень отдыха и экскурсийДень отдыха и экскурсий
7 день

Сплав до мыса Кадильного

Продолжение сплава до мыса Кадильного.

Организация лагеря.

Обед.

Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная.

Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».

Возвращение в лагерь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Сплав до мыса КадильногоСплав до мыса КадильногоСплав до мыса КадильногоСплав до мыса КадильногоСплав до мыса КадильногоСплав до мыса Кадильного
8 день

Утес Скрипер

После завтрака и сборов продолжаем наше путешествие по Байкалу.

Обязательно сделаем остановку и полюбуемся великолепием утеса Скрипер, который интересен тем, что является песчаной породой, именно поэтому скалы легко разрушаются под действием ветра и воды, образуя разнообразные живописные формы выветривания – полости, выемки, пещерки.

Данная редкая на Байкале минеральная порода называется юрский конгломерат.

Утёс также знаменит тем, что на его склонах найден вход в довольно большую пещеру, состоящую из двух залов площадью около 60 кв. м.

Сложно представить, но эта пещера была жилищем древнего человека!

Ведь в ней найдены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку.

Вход в пещеру хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большого Кадильного.

Прибытие в пос. Большие Коты.

Посёлок, который известен биологической научно – исследовательской станцией Иркутского университета, основанной в 1916 году для изучения живого мира на Байкале, базой летней практики студентов.

Организация лагеря.

Вечером прогулка на гору Скрипер.

Тропа очень живописна, а виды восхитительны!

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Утес СкриперУтес СкриперУтес СкриперУтес Скрипер
9 день

Завершение сплава

Завтрак.

Заключительный день сплава.

Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли.

Мы приближаемся к туристическому центру Байкала – Листвянке.

Ночлег в Листвянке в гостевом доме.

Разбираем байдарки, собираем снаряжение.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).

Завершение сплаваЗавершение сплаваЗавершение сплава
10 день

Экскурсия по окрестностям Листвянки

После завтрака отправляемся наэкскурсию по Листвянке.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.

Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.

Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала.

С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т. д.

Также на Байкале установлены камеры, трансляции с которых вы можете увидеть в Байкальском музее.

Вы можете понаблюдать за любимыми нерпами, мило греющимися на тёплых камнях Ушканьих островов.

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Обед в кафе за свой счёт.

В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия!

Посещение этнографического музея Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 веков.

Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога.

Возле храма Казанской иконы Божьей Матери 17 века находится ярмарка - торговые ряды и площадь, где можно испытать свои силы в разных деревенских забавах, например,"подушечные" поединки или ходьба на ходулях.

Тальцы – прекрасное место для семейного отдыха.

Как дети, так и взрослые с удовольствием качаются на сибирских качелях и катаются на лошадях, а зимой, ещё появляется любимая забава - покататься с горки на коровьей шкуре.

Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, берестяному мастерству, изготовлению кукол и глиняной игрушки!

Трансфер Тальцы – Иркутск.

Питание включено: завтрак, ужин (походное).

Размещение: Иркутск, Апартаменты или гостиница "Фрегат".

Экскурсия по окрестностям ЛиствянкиЭкскурсия по окрестностям ЛиствянкиЭкскурсия по окрестностям ЛиствянкиЭкскурсия по окрестностям ЛиствянкиЭкскурсия по окрестностям Листвянки
11 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и на туристической базе.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Ночевки в палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Туристическая база

4 ночи

Размещение в Листвянке и в Иркутске - стандарт с душем и туалетом в номере;

В пос. Голоустном номер с душем и туалетом на этаже.

Туристическая базаТуристическая база

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение по программе: палаточный лагерь + турбазы
  • Питание по программе - походное трёхразовое (кроме питания в кафе по желанию туристов)
  • Трансфер, указанный в маршруте
  • Услуги инструктора
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Аренда общего походного снаряжения: байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, 2, 3, 4х местные палатки, костровое оборудование
  • Баня (один раз по программе)
  • Экскурсионная программа в Листвянке
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда спальника, рюкзака, коврика, драйбэга
  • Проживание в Иркутске до начала тура
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Гермомешок - используется вместо рюкзака.
  2. Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
  3. Пенка (пенополиуретановый коврик).
  4. Пенка (для сидения).
  5. Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) - каждому обязательно!
  6. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
  7. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
  8. Фонарик (с запасным набором батареек).
  9. Фотоаппарат.
  10. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
  11. Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
  12. Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
  13. Носки шерстяные или полартековые (для ночевки)– 2 п.
  14. Носки х/б– 2 п.
  15. Сменное белье.
  16. Купальник.
  17. Штаны и куртка ветро-влагозащитные - для сплава
  18. Термобельё (рейтузы и кофта вниз)
  19. Штаны спортивные (для ночевки и суши).
  20. Футболки– 2 шт. .
  21. Шапочка шерстяная или ушки
  22. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
  23. Тёплая куртка или жилетка.
  24. Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
  25. Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
  26. Очки солнцезащитные.
  27. Перчатки рабочие (для работы у костра).
  28. Спички в герметичной упаковке - каждому обязательно! Любые средства розжига!
  29. Надувная подушка-сидушка для байдарки.
  30. Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
17 окт 2022
Благодарим организаторов,гидов,водителей,которые сопровождали нас во время путешествия.
Большая страна,спасибо.
Думаю,что мы ещё не раз с тобой встретимся и приведем новых туристов.
И
18 сен 2022
Принимающая сторона отлично организовала тур, всё было предусмотрено, всё по графику, замены были лучше плана. Комфортный транспорт, интересные локации.
Е
21 авг 2022
Все было продумано и состыковано до мелочей. Любые возникающие вопросы решались четко и быстро. Организаторы - люди неравнодушные, они любят свой край и им удалось передать эту любовь нам!
Спасибо Елизавете, Ирине, Сергею! Вы - лучшие!
Особая благодарность - виртуозному водителю УАЗа на Ольхоне Василию:)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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