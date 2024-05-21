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По популярности
Авторский тур
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
25 100₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ИИлья12 мая 2024Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ВВиктория3 марта 2024Это было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечта сбылась. Очень живописный и
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ИИрина3 сентября 2023Очень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменита Иркутская область, ну и, конечно, как велик, могуч и прекрасен Байкал. Обязательно вернусь!
- ИИгорь25 августа 2023Насыщенный тур. Много чего успели увидеть. Единственный минус это катание на катере по Байкалу. Я бы лучше теплоход вместо катера
- ААлександр24 августа 2023Тур хороший, нам понравился. За 8 дней получилось увидеть все главные места. Уверен, что у каждого тут получится найти что-то
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Пешеходные»
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