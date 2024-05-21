Пешие туры-прогулки в Листвянке с экскурсоводом

Найдено 6 туров в категории «Пешеходные» в Листвянке, цены от 25 100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000 за человека
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
25 100 за человека
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000 за человека
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500 за человека
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
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    супруги еще был только один участник, так что у нас был практически индивидуальный тур) Большой плюс в копилку принимающей стороны. У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае. Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура. Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.

    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Пять дней по льду Байкала. Активный тур
    Это было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечта сбылась. Очень живописный и
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    не трудный маршрут, уютное проживание в тёплых домиках и масса впечатлений. С погодой повезло, солнечно и не было ветра. Хорошо распределён маршрут для тех, кто хочет пройти пешком, но и не падать от усталости в конце для. Отдельное спасибо Алексею – нашему инструктору. Приятный мужчина, который рассказывал нам много интересного, помогал нам и не торопил нашу небольшую девичью компанию, когда мы останавливались на очередную фотосессию)

    Это было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечтаЭто было восхитительное путешествие. Я много лет мечтала попасть на льды Байкала, и вот моя мечта
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • И
    Ирина
    3 сентября 2023
    Байкал и Саяны. Расширенный тур
    Очень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменита Иркутская область, ну и, конечно, как велик, могуч и прекрасен Байкал. Обязательно вернусь!
    Очень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменита
  • И
    Игорь
    25 августа 2023
    Байкал и Саяны. Расширенный тур
    Насыщенный тур. Много чего успели увидеть. Единственный минус это катание на катере по Байкалу. Я бы лучше теплоход вместо катера
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    организовал. Такими красотами хочется наслаждаться на медленной скорости)) ну и на КБЖД одна остановка всего лишь, максимально растянутая по времени. Можно было бы побольше точек организовать. А в остальном тур отличный.

  • А
    Александр
    24 августа 2023
    Байкал и Саяны. Расширенный тур
    Тур хороший, нам понравился. За 8 дней получилось увидеть все главные места. Уверен, что у каждого тут получится найти что-то
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    своё. У нас был вариант Ольхон-Листвянка-Ирктуск-Аршан-Иркутск. Аршан и восхождение на Пик Любви оказались вишенкой на торте. Что стоит учесть: - Много времени уходит на дорогу. Иркутск тут как центральная точка, из которого идут выезды на все стороны - Тур достаточно активный местами (а Аршан без восхождения вообще, как мне кажется, не имеет смысла) - Листвянка оказалась самой неинтересной точкой, лучше больше времени на Ольхоне провести. - Нашего маршрута не было на сайте (не основной и ни один из зеркальных). При выборе стоит это учесть и связаться с организаторами чтобы выяснить какой именно маршрут будет, если это играет роль.

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Пешеходные»

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