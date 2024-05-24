Туры по воде в Листвянке

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Листвянке, цены от 75 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли»
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 98 000 за человека
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 110 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Золотое кольцо Байкала. Круиз
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
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    супруги еще был только один участник, так что у нас был практически индивидуальный тур) Большой плюс в копилку принимающей стороны. У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае. Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура. Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.

    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Золотое кольцо Байкала. Круиз
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Большое путешествие. Круиз по Байкалу
    Я вам очень благодарна!!! И я знаю, что за путевкой на Камчатку я только к вам ✈️ Нам повезло с капитаном теплохода,
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    со всей командой. Кок - фанат своего дела! Нас кормили, как в ресторане. А с таким гидом, как у нас в команде, можно и на край света!!! Трансфер - тоже все хорошо. Каждый человек, который участвовал в организации круиза, - патриоты своего региона. Словно знают каждый камешек на суше! Все рассказывают о достопримечательностях, историях, легендах, об этнических особенностях, об ученых и исследователях этого региона. Байкал объединяет🌊☀️✨

    Я вам очень благодарна!!!Я вам очень благодарна!!!Я вам очень благодарна!!!
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Золотое кольцо Байкала. Круиз
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • О
    Олег
    2 августа 2023
    Большое путешествие. Круиз по Байкалу
    Всё было прекрасно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные туры в Листвянке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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