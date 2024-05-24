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Авторский тур
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли»
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 110 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ИИлья12 мая 2024Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ААнна11 августа 2023Я вам очень благодарна!!! И я знаю, что за путевкой на Камчатку я только к вам ✈️ Нам повезло с капитаном теплохода,
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ООлег2 августа 2023Всё было прекрасно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные туры в Листвянке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024