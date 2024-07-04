Музеи и искусство Листвянки

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Листвянке, цены от 73 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Байкала и источники Аршана
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Очарование Байкала и источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Познакомимся с традициями и обычаями местного населения, посетим этнографический музей, дацан»
23 июля в 10:00
6 авг в 10:00
90 000 за человека
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Пешая
На байдарках
3 отзыва
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Посещение единственного в России музея о Байкале»
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
75 000 за человека
Лето на Байкале
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы»»
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от 73 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Очарование Байкала и источники Аршана
    Было все на высшем уровне!!! Спасибо большое за организацию!!
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Очарование Байкала и источники Аршана
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Очарование Байкала и источники Аршана
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Лето на Байкале
    Прекрасный Байкал, природа. Очень красиво глобально и мощно. Это непременно нужно увидеть. Гиды, проводившие экскурсии выше всяких похвал, знающие и любящие свое дело, свою природу, Байкал, город Иркутск (Андрей, Наталья, Альбина).
  • А
    Аркадий
    11 августа 2023
    Лето на Байкале
    Озеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никого, особенно природа острова Ольхон
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    с его скалистыми берегами, степями, и тайгой, а культура коренного населения острова совместно с масштабной красотой и загадочностью природы озера оказывает особенное успокаивающее действие на сознание человека.

    Озеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никогоОзеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никогоОзеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никогоОзеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никого
  • О
    Ольга
    5 августа 2023
    Лето на Байкале
    Тур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. Огромное спасибо гиду Екатерине, всегда была на позитиве, интересно рассказывала и помогала в административных вопросах.
    Тур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. ОгромноеТур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. ОгромноеТур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. ОгромноеТур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. Огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Музеи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Очарование Байкала и источники Аршана
  2. Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
  3. Лето на Байкале
Сколько стоит тур в Листвянке в июле 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 73 000 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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