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7 дней
Очарование Байкала и источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Познакомимся с традициями и обычаями местного населения, посетим этнографический музей, дацан»
23 июля в 10:00
6 авг в 10:00
90 000₽ за человека
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Посещение единственного в России музея о Байкале»
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
75 000₽ за человека
7 дней
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы»»
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от 73 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга4 июля 2024Было все на высшем уровне!!! Спасибо большое за организацию!!
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ЕЕлена21 августа 2023Прекрасный Байкал, природа. Очень красиво глобально и мощно. Это непременно нужно увидеть. Гиды, проводившие экскурсии выше всяких похвал, знающие и любящие свое дело, свою природу, Байкал, город Иркутск (Андрей, Наталья, Альбина).
- ААркадий11 августа 2023Озеро Байкал это настоящий исполинский пример спокойствия для человека. Природная красота озера не оставит равнодушным никого, особенно природа острова Ольхон
- ООльга5 августа 2023Тур отличный, остались в полном восторге от Байкала. Такие красоты хочется увидеть еще не раз. Огромное спасибо гиду Екатерине, всегда была на позитиве, интересно рассказывала и помогала в административных вопросах.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Музеи»
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