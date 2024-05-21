Туры на 11 дней из Листвянки

Найдено 4 тура в категории «11-дневные туры» в Листвянке, цены от 75 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000 за человека
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900 за человека
Зимние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
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    супруги еще был только один участник, так что у нас был практически индивидуальный тур) Большой плюс в копилку принимающей стороны. У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае. Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура. Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.

    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Зимние краски Байкала
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Зимние краски Байкала
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Легенда Байкала. Весеннее путешествие
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • К
    Колесниченко
    24 сентября 2023
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.
  • С
    Сергей
    7 января 2022
    Зимние краски Байкала
    Отличный тур! Несколько самых красивых мест Байкала. Удачная комбинация из обозрения природных красот и познавательных экскурсий в музеи и обсерваторию. Самая мякотка Байкала).

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «11-дневные туры»

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  4. Зимние краски Байкала
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "11-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 75 000 до 140 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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