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Авторский тур
11 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ИИлья12 мая 2024Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ККолесниченко24 сентября 2023Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.
- ССергей7 января 2022Отличный тур! Несколько самых красивых мест Байкала. Удачная комбинация из обозрения природных красот и познавательных экскурсий в музеи и обсерваторию. Самая мякотка Байкала).
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «11-дневные туры»
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