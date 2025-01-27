Такие костюмы изначально разрабатывались для арктических экспедиций и обеспечивают полную сухость и тепло. В процессе вы сможете
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Купание в ледяной воде
- 🧥 Специальный гидрокостюм
- 🎵 Звуки байкальского льда
- 🛟 Безопасность под контролем МЧС
- 👥 Подходит для всех
Что можно увидеть
- Байкальский лёд
Описание экскурсии
Что такое айс-флоатинг?
Это купание в ледяной воде в специальном спасательном гидрокостюме. Изначально такие костюмы были разработаны для арктических экспедиций. Они созданы из очень толстого неопрена и немного напоминают скафандр, усиливая «ощущение космоса». За счет плотного прилегания и грамотной конструкции костюма ваши вещи остаются абсолютно сухими и вы не замёрзнете.
Как проходит купание?
В воде вы будете находиться около 40 минут. За это время вы успеете как полностью расслабиться в состоянии, близком к невесомости, так и активно провести время — послушать «симфонию» байкальского льда и покататься на льдинах.
А у меня получится?
Специальные навыки или дополнительные тренировки не нужны: айсфлоатинг подойдёт вам, даже есть вы не умеете плавать.
Это безопасно?
Погружение в воду проводится на мелководье с минимальным течением — в любой момент вы сможете встать на ноги и подойти к берегу. Сопровождает групппу аттестованный сотрудник МЧС.
Организационные детали
- Начало программы в посёлке Листвянка, добраться туда вам нужно будет самостоятельно
- Мероприятие подходит всем, чей рост от 150 до 200 см и вес от 50 до 110 кг
в субботу и воскресенье в 12:00, 13:15 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽