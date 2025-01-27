Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе

Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Айсфлоатинг - это уникальная возможность испытать купание в ледяной воде Байкала в специальном гидрокостюме.

Такие костюмы изначально разрабатывались для арктических экспедиций и обеспечивают полную сухость и тепло. В процессе вы сможете
читать дальше

насладиться расслаблением и услышать звуки байкальского льда. Погружение проводится на мелководье, что делает его безопасным. Программа начинается в Листвянке, а сопровождать вас будет аттестованный сотрудник МЧС. Подходит для всех, чей рост от 150 до 200 см и вес от 50 до 110 кг

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Купание в ледяной воде
  • 🧥 Специальный гидрокостюм
  • 🎵 Звуки байкальского льда
  • 🛟 Безопасность под контролем МЧС
  • 👥 Подходит для всех
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев19
фев22
фев28
фев1
мар
Время начала: 11:00, 12:00, 12:45, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 15:30

Что можно увидеть

  • Байкальский лёд

Описание экскурсии

Что такое айс-флоатинг?

Это купание в ледяной воде в специальном спасательном гидрокостюме. Изначально такие костюмы были разработаны для арктических экспедиций. Они созданы из очень толстого неопрена и немного напоминают скафандр, усиливая «ощущение космоса». За счет плотного прилегания и грамотной конструкции костюма ваши вещи остаются абсолютно сухими и вы не замёрзнете.

Как проходит купание?

В воде вы будете находиться около 40 минут. За это время вы успеете как полностью расслабиться в состоянии, близком к невесомости, так и активно провести время — послушать «симфонию» байкальского льда и покататься на льдинах.

А у меня получится?

Специальные навыки или дополнительные тренировки не нужны: айсфлоатинг подойдёт вам, даже есть вы не умеете плавать.

Это безопасно?

Погружение в воду проводится на мелководье с минимальным течением — в любой момент вы сможете встать на ноги и подойти к берегу. Сопровождает групппу аттестованный сотрудник МЧС.

Организационные детали

  • Начало программы в посёлке Листвянка, добраться туда вам нужно будет самостоятельно
  • Мероприятие подходит всем, чей рост от 150 до 200 см и вес от 50 до 110 кг

в субботу и воскресенье в 12:00, 13:15 и 14:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 28 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 13:15 и 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ольга
27 янв 2025
Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.
Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не
Е
19 янв 2025
Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄
Мария
18 янв 2025
Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе, выгорел, крайне рекомендую в качестве медитации - без телефонов, без внешнего шума, дедлайнов, конференц коллов просто лечь и покачаться на волнах Байкала, смотря на небо.
Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех,Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех,Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех,
О
10 янв 2025
Находились всего 2 дня на Байкале в Листвянке. Испытали незабываемые впечатления от айсфлоатинга на Байкале. Купаться зимой, качаться безмятежно на волнах, это надо обязательно попробовать! При этом можно вообще не беспокоиться если рядом опытный и внимательный инструктор Роман! Спасибо, было очень круто!!!
М
8 янв 2025
Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌
Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌
Марина
14 дек 2024
Очень понравилось 🤩 Расслабляет и веселит😄Рекомендую👍
А
7 дек 2024
Очень классный опыт, поплавали, пофоткались 👍

Похожие экскурсии из Листвянки

Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
14 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
26 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон за один день: групповая экскурсия с выездом из Листвянки
Воспользуйтесь шансом посетить уникальный Ольхон, погрузиться в атмосферу древних легенд и культуры Бурятии
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 06:30
17 фев в 07:30
12 500 за человека
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хайкинг по ББТ в Листвянке
Пеший поход по Большой Байкальской тропе - это 20 км экотропы вдоль Байкала, с потрясающими видами и уникальными фотолокациями. Насладитесь природой
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сентбронирование дат будет открыто за 1,5 месяца
19 фев в 09:30
1 мар в 09:30
12 500 за всё до 6 чел.