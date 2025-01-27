Айсфлоатинг - это уникальная возможность испытать купание в ледяной воде Байкала в специальном гидрокостюме.Такие костюмы изначально разрабатывались для арктических экспедиций и обеспечивают полную сухость и тепло. В процессе вы сможете

насладиться расслаблением и услышать звуки байкальского льда. Погружение проводится на мелководье, что делает его безопасным. Программа начинается в Листвянке, а сопровождать вас будет аттестованный сотрудник МЧС. Подходит для всех, чей рост от 150 до 200 см и вес от 50 до 110 кг

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что такое айс-флоатинг?

Это купание в ледяной воде в специальном спасательном гидрокостюме. Изначально такие костюмы были разработаны для арктических экспедиций. Они созданы из очень толстого неопрена и немного напоминают скафандр, усиливая «ощущение космоса». За счет плотного прилегания и грамотной конструкции костюма ваши вещи остаются абсолютно сухими и вы не замёрзнете.

Как проходит купание?

В воде вы будете находиться около 40 минут. За это время вы успеете как полностью расслабиться в состоянии, близком к невесомости, так и активно провести время — послушать «симфонию» байкальского льда и покататься на льдинах.

А у меня получится?

Специальные навыки или дополнительные тренировки не нужны: айсфлоатинг подойдёт вам, даже есть вы не умеете плавать.

Это безопасно?

Погружение в воду проводится на мелководье с минимальным течением — в любой момент вы сможете встать на ноги и подойти к берегу. Сопровождает групппу аттестованный сотрудник МЧС.

Организационные детали