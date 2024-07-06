Групповые экскурсии Листвянки

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Листвянке, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
5 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия на «Хивусе» по Байкалу: бухта Песчаная и другие красоты
Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала. Вас ждут уникальные природные объекты и комфортное путешествие на судне на воздушной подушке
Начало: Поселок Листвянка
Расписание: В 10:00
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
15 000 за человека
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
18 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон за один день: групповая экскурсия с выездом из Листвянки
Воспользуйтесь шансом посетить уникальный Ольхон, погрузиться в атмосферу древних легенд и культуры Бурятии
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
1 авг в 07:30
12 500 за человека
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
1 час
Групповая
до 20 чел.
Увлекательный вечер в Листвянке: лекция об устройстве Вселенной
Посетите увлекательную лекцию в Байкальской обсерватории и узнайте о новейших открытиях в космонавтике и астрофизике. Подходит для всей семьи
Начало: У Байкальской астрофизической обсерватории
Расписание: в пятницу в 20:00
2 авг в 20:00
7 авг в 19:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    6 июля 2024
    Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
    Великолепные виды степей Прибайкалья, интересная информация от экскурсовода Романа, переправа на пароме, виды скалы Шаманки, яркое солнце, теплая голубая вода
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    малого моря, белый песок пляжа Ольхон, комфортная езда, вкусный обед очень понравились мне, несмотря на продолжительность экскурсии на следующий день смогла без проблем участвовать в следующем путешествии. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Романа.)))

  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
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    что волшебного байкальского льда увидеть не удалось, так сезон закончился, жаль, что об этом не предупреждают, мы именно за ним и ехали (в описании он значился). Также экскурсия предназначена для 18 человек, по факту было 40, мы катались на 2 хивусах, а экскурсовод перемещалась из одного СВП в другое

  • М
    Михнева
    20 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
  • А
    Анна
    25 февраля 2024
    Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
    Все прошло хорошо) посмотрели все что запланировали
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Экскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой
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    и фауной, увидели ходульные деревья, пообедали на пляже. И даже поплавали в водах Байкала. Отдельное спасибо гиду Никите и капитану катера Алексею за комфортную и запоминающуюся экскурсию

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Великолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.
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    Отвечала на интересующие вопросы. Времени для фотографий и осмотра окресностей было достаточно. Виды неописуемые и непередаваемые ни одной камерой. Не смотря на непрогретую воду(4с') мы успели поймать шикарную погоду,немного обгореть и окунуться в Байкал! Безумно довольны что решали выбрать эту локацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Групповые»

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  1. Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
  2. Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
  3. Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июле 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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