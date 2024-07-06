7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия на «Хивусе» по Байкалу: бухта Песчаная и другие красоты
Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала. Вас ждут уникальные природные объекты и комфортное путешествие на судне на воздушной подушке
Начало: Поселок Листвянка
Расписание: В 10:00
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
15 000₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон за один день: групповая экскурсия с выездом из Листвянки
Воспользуйтесь шансом посетить уникальный Ольхон, погрузиться в атмосферу древних легенд и культуры Бурятии
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
1 авг в 07:30
12 500₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Увлекательный вечер в Листвянке: лекция об устройстве Вселенной
Посетите увлекательную лекцию в Байкальской обсерватории и узнайте о новейших открытиях в космонавтике и астрофизике. Подходит для всей семьи
Начало: У Байкальской астрофизической обсерватории
Расписание: в пятницу в 20:00
2 авг в 20:00
7 авг в 19:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела6 июля 2024Великолепные виды степей Прибайкалья, интересная информация от экскурсовода Романа, переправа на пароме, виды скалы Шаманки, яркое солнце, теплая голубая вода
- ААнастасия25 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
- ММихнева20 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
- ААнна25 февраля 2024Все прошло хорошо) посмотрели все что запланировали
- ООльга19 августа 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаЭкскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой
- ИИрина17 июля 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаВеликолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июле 2024
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