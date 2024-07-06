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что волшебного байкальского льда увидеть не удалось, так сезон закончился, жаль, что об этом не предупреждают, мы именно за ним и ехали (в описании он значился). Также экскурсия предназначена для 18 человек, по факту было 40, мы катались на 2 хивусах, а экскурсовод перемещалась из одного СВП в другое