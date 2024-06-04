Хайкинг проводится в бесснежный период (май - сентябрь).

Хайкинг по ББТ - это спортивный поход, рассчитанный на людей со средней физподготовкой.

Хайкинг проводит гид-инструктор пешеходного туризма, аккредитованный в Прибайкальском национальном парке. Что включено • экскурсия о Байкале и Большой Байкальской тропе • посещение природного национального парка • хайкинг с гидом по тропе 20 км. с набором высоты 700 м.

Пеший поход по экотропе национального парка Хайкинг проходит по экотропе природного национального парка. Наше путешествие мы начнем из Иркутска или Листвянки. Прибыв в пос. Листвянка, выдвинемся по экотропе в Большие Коты и пройдем 20 км. по пересеченной местности. В пути будем останавливаться на фото-точки, сделаем несколько привалов на перекус, вы сможете позагорать и искупаться (1 ч), если рискнете окунуться в воду +12 градусов! Поездка на катере по Байкалу К вечеру мы придем в Большие Коты, пересядем на скоростной катер и помчимся по Байкалу до точки финиша! Включенная в тур прогулка на катере - это отдельное незабываемое впечатление! Волны, скорость, красота!. . Если вы желаете вернуться в Иркутск, то обратно мы отправимся в путь на комете. Что взять в поход? Внимательно ознакомьтесь со списком к экипировке: куртка ветрозащитная, футболка спортивная, шорты / брюки, кепка / панамка, высокие носки, трекинговые кроссовки с хорошим фиксатором голеностопа и с мощным протектором подошвы (для передвижения по сыпучей поверхности), рюкзак с фиксацией на поясе, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем SPF 50, репеллент от комаров и клещей, бутылка воды 0,5 л, по желанию: туристическая сидушка, трекинговые палочки. Важная информация: