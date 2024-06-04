Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале. 20 км по экотропе, вдоль берега Байкала, в среде природного национального парка, где так легко дышится воздухом, где сотни потрясающих фотолокаций, где глаз не оторвать от этой синевы моря! …
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Активный тур «Летний ББТ» / спортивный поход
- Пос. Большие Коты, 1 день, скоростной катер, трекинг 20 км, лето
Описание экскурсии
Пеший поход по экотропе национального парка Хайкинг проходит по экотропе природного национального парка. Наше путешествие мы начнем из Иркутска или Листвянки. Прибыв в пос. Листвянка, выдвинемся по экотропе в Большие Коты и пройдем 20 км. по пересеченной местности. В пути будем останавливаться на фото-точки, сделаем несколько привалов на перекус, вы сможете позагорать и искупаться (1 ч), если рискнете окунуться в воду +12 градусов! Поездка на катере по Байкалу К вечеру мы придем в Большие Коты, пересядем на скоростной катер и помчимся по Байкалу до точки финиша! Включенная в тур прогулка на катере - это отдельное незабываемое впечатление! Волны, скорость, красота!. . Если вы желаете вернуться в Иркутск, то обратно мы отправимся в путь на комете. Что взять в поход? Внимательно ознакомьтесь со списком к экипировке: куртка ветрозащитная, футболка спортивная, шорты / брюки, кепка / панамка, высокие носки, трекинговые кроссовки с хорошим фиксатором голеностопа и с мощным протектором подошвы (для передвижения по сыпучей поверхности), рюкзак с фиксацией на поясе, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем SPF 50, репеллент от комаров и клещей, бутылка воды 0,5 л, по желанию: туристическая сидушка, трекинговые палочки. Важная информация:
- Хайкинг проводится в бесснежный период (май - сентябрь).
- Хайкинг по ББТ - это спортивный поход, рассчитанный на людей со средней физподготовкой.
- Хайкинг проводит гид-инструктор пешеходного туризма, аккредитованный в Прибайкальском национальном парке. Что включено • экскурсия о Байкале и Большой Байкальской тропе • посещение природного национального парка • хайкинг с гидом по тропе 20 км. с набором высоты 700 м.
посещение смотровых площадок с панорамными видами на Байкал • фото-точки на маршруте Что не включено • трансфер Иркутск - Листвянка на маршрутке (220 руб.) • поездка на скоростном рейсовом катере в Листвянку (1000 руб., 100% предоплата) или комете в Иркутск (1 500 руб., 100% предоплата) • разрешение в природный национальный парк (200 руб., 100% предоплата) • пикниковый обед (чай, бутерброды на 2 раза - самостоятельно) До встречи на Байкале!
июнь / июль / авг / сент
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Активный тур «Летний ББТ» / спортивный поход
- Пос. Большие Коты, 1 день, скоростной катер, трекинг 20 км, лето
Что включено
- Экскурсия о Байкале и Большой Байкальской тропе
- Посещение природного национального парка
- Хайкинг с гидом по тропе 20 км с набором высоты 700 м
- Посещение музея о Байкале
- Фото-точки на маршруте
- Посещение смотровой площадки с панорамным видом на Байкал
Что не входит в цену
- Трансфер Иркутск - Листвянка на маршрутке (220 руб.)
- Поездка на скоростном рейсовом катере в Листвянку (1000 руб.) или комете в Иркутск (1 400 руб.)
- Разрешение в природный национальный парк (200 руб.)
- Пикниковый обед (чай, бутерброды на 2 раза - самостоятельно)
Место начала и завершения?
Листвянка, отель Маяк
Когда и сколько длится?
Когда: июнь / июль / авг / сент
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 22 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Внимательно ознакомьтесь со списком к экипировке: куртка ветрозащитная
- Футболка спортивная
- Шорты / брюки
- Кепка / панамка
- Высокие носки
- Трекинговые кроссовки с хорошим фиксатором голеностопа и с мощным протектором подошвы (для передвижения по сыпучей поверхности)
- Рюкзак
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем SPF 50
- Репеллент от комаров и клещей
- Бутылка воды 0
- 5 л
- По желанию: туристическая сидушка
- Трекинговые палочки. Также не забудьте взять свой перекус на маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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