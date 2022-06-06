Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск.
Трансфер Иркутск — Листвянка — Сарма.
Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.
Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое.
Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.
Из Листвянки отправимся в п. Сарма в проливе Малое море.
По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.
Остановимся в кафе, где можно отведать очень вкусные местные позы – местная разновидность мант с фаршем из рубленного мяса, приготовленные на пару.
По прибытию в Сарму разместимся на базе отдыха.
Расстояние: 400 км, авто.
С нашей базы открывается безупречный вид на Байкал, вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак.
Встанем пораньше и на рассвете сделаем потрясающие фотографии.
После завтрака отправимся прямо по льду в ущелье реки Сарма.
Долгожданный выход на лед Байкала никого не оставит равнодушным.
Зимой, река Сарма, замерзает и образует красивый ледяной желоб.
Ущелье впечатляет огромными скальными стенами, а замершее русло прямо по среди деревьев и кустарника поистине удивляет.
Здесь в принципе редко встретишь туристов.
Еще несколько лет назад мы открыли для себя это место, и, не изменяя себе делимся этим с нашими туристами.
Сделаем множество уникальных кадров.
Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей.
Каждому из них это имя известно с детства.
Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы Байкала.
Расстояние: пешком 10-12 км в обе стороны.
На рассвете осуществим переезд на автомобилях из Сармы в Хужир по льду, те еще эмоции.
Как правило переезды осуществляются на уазиках по типу буханка.
По пути сделаем остановку у острова Огой, пока еще нет туристов поснимаем вдоволь.
Огой – самый крупный из островов в Малом море.
Перед тем, как подняться на вершину острова, сделаем остановку у северной оконечности острова, чтобы сделать интересные фотографии ледяных гротов.
На вершине острова раньше находился маяк, теперь на его месте отчетливо видна белая буддийская ступа, возведенная летом 2005 г.
Официально она именуется Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо.
На самом деле, маяк, для летней навигации до сих остался, но выглядит он как небольшая металлоконструкция с маяком и аккумулятором.
С острова можно сделать панорамные фото на все Малое море с высоты 60-ти метров над уровнем льда.
Но самые интересные фотографии получаются не около ступы, а с южной стороны острова.
Выветренный и выпирающий скальный мыс, похожий на дракона сразу узнаешь на любой фотографии.
Здесь мы сделаем небольшой перекус с горячим чаем.
Мы обойдем остров с востока на запад.
Не многие знают, но практически каждую зиму на западных стенах острова образуются огромные глыбы натечного льда.
Происходит это когда на Байкале температура понижается, но вода еще не скрепляется льдом.
Волны бьются о стены, и стекающая вода замерзает, образую все новый и новый слой льда.
Прибытие в п. Хужир – самое сердце острова Ольхон и Малого моря.
Размещение на базе отдыха.
Здесь мы проведем еще 2 полноценных дня.
Небольшой отдых, в течении которого можно успеть прогуляться до кафе и пообедать.
Ближе к вечеру, отправимся на прогулку.
Послушаем увлекательную экскурсию от местного экскурсовода и встретим закат с видом на знаменитый мыс Бурхан, который оканчивается знаменитой скалой Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.
Расстояние: 35 км, авто.
В переводе с бурятского «Һобой» означает «клык» – резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки.
Другое название мыса – Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела.
Согласно бурятской легенде, скала – это окаменевшая молодая женщина, просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный её супругу Тэнгрии, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть – будешь камнем», превратили её в скалу.
Если повезет, то с другой стороны мыса нам откроются огромные поля чистого и невероятного байкальского льда.
Сделаем уникальный ритуал “Поцелуй Байкала” и отобедаем настоящей ухой из свежего омуля.
По пути сделаем остановку у острова Харанцы, чтобы прогуляться и сделать невероятные кадры обледенелых скальных гротов и огромных сосуль.
Расстояние: 90 км, авто.
После завтрака отправимся в путешествие с ветерком.
Это поездка еще долго будет всплывать в вашей памяти.
Ведь это целое приключение – прокатиться в катере на воздушной подушке по льду Байкала.
Мы отправимся через остров Ижилхей с живописным гротам и пещерам Замы.
Через торосы и поля чистого льда преодолеем расстояние почти в 50 км в одну сторону.
Сделаем огромное количество атмосферных фото в ледяных гротах.
Сделаем обеденный перекус с горячим чаем прямо на льду.
По возвращению в Хужир, еще до заката на буханках поднимемся к беседке на возвышенности в окрестностях Хужира.
Проводим солнце за горизонт и сделаем красивые фотографии при закатном свете.
После завтрака соберем вещи и погрузимся в автобус, который домчит нас в Иркутск.
Здесь мы попрощаемся с участниками.
В Иркутске советуем посетить музей-ледокол Ангара, прогуляться по 130-му кварталу и попробовать блюда бурятской кухни в местных кафе.
Билеты в обратную дорогу советуем брать на вечер после 18:00, либо на следующий день, чтобы успеть выполнить культурную программу.
Тур предусматривает проживание на туристических базах 2-3-4 х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере.
Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
— Нательное белье
— Комплект термобелья
Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
— Фотоаппарат (видеокамера)
Документы:
- Паспорт
- Полис страхования (не обязательно)
- Деньги на кафе и сувениры
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Это путешествие – среднего уровня сложности.
Это значит, что оно подойдет всем любителям активного отдыха, не имеющих проблем со здоровьем.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.