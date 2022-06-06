Путешественники и фотографы всех стран оценили красоту и величие зимнего Байкала. Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Прокатимся на коньках по самому большому в мире катку? Маршрут рассчитан на любителей комфортного отдыха с проживанием на турбазах.

Сделаем уникальный ритуал “Поцелуй Байкала”, а потом отобедаем настоящей ухой из свежего омуля

Увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала

Прокатимся на Хивусе к ледяным гротам пещеры Замы

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Листвянка – Сарма

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск. Трансфер Иркутск — Листвянка — Сарма. Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку. Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое. Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера. Из Листвянки отправимся в п. Сарма в проливе Малое море. По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи. Остановимся в кафе, где можно отведать очень вкусные местные позы – местная разновидность мант с фаршем из рубленного мяса, приготовленные на пару. По прибытию в Сарму разместимся на базе отдыха. Расстояние: 400 км, авто.

2 день Прогулка по ущелью реки Сарма

С нашей базы открывается безупречный вид на Байкал, вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак. Встанем пораньше и на рассвете сделаем потрясающие фотографии. После завтрака отправимся прямо по льду в ущелье реки Сарма. Долгожданный выход на лед Байкала никого не оставит равнодушным. Зимой, река Сарма, замерзает и образует красивый ледяной желоб. Ущелье впечатляет огромными скальными стенами, а замершее русло прямо по среди деревьев и кустарника поистине удивляет. Здесь в принципе редко встретишь туристов. Еще несколько лет назад мы открыли для себя это место, и, не изменяя себе делимся этим с нашими туристами. Сделаем множество уникальных кадров. Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей. Каждому из них это имя известно с детства. Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы Байкала. Расстояние: пешком 10-12 км в обе стороны.

3 день П.Сарма – п.Хужир

На рассвете осуществим переезд на автомобилях из Сармы в Хужир по льду, те еще эмоции. Как правило переезды осуществляются на уазиках по типу буханка. По пути сделаем остановку у острова Огой, пока еще нет туристов поснимаем вдоволь. Огой – самый крупный из островов в Малом море. Перед тем, как подняться на вершину острова, сделаем остановку у северной оконечности острова, чтобы сделать интересные фотографии ледяных гротов.



На вершине острова раньше находился маяк, теперь на его месте отчетливо видна белая буддийская ступа, возведенная летом 2005 г. Официально она именуется Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. На самом деле, маяк, для летней навигации до сих остался, но выглядит он как небольшая металлоконструкция с маяком и аккумулятором. С острова можно сделать панорамные фото на все Малое море с высоты 60-ти метров над уровнем льда. Но самые интересные фотографии получаются не около ступы, а с южной стороны острова. Выветренный и выпирающий скальный мыс, похожий на дракона сразу узнаешь на любой фотографии. Здесь мы сделаем небольшой перекус с горячим чаем. Мы обойдем остров с востока на запад. Не многие знают, но практически каждую зиму на западных стенах острова образуются огромные глыбы натечного льда. Происходит это когда на Байкале температура понижается, но вода еще не скрепляется льдом. Волны бьются о стены, и стекающая вода замерзает, образую все новый и новый слой льда. Прибытие в п. Хужир – самое сердце острова Ольхон и Малого моря. Размещение на базе отдыха. Здесь мы проведем еще 2 полноценных дня. Небольшой отдых, в течении которого можно успеть прогуляться до кафе и пообедать. Ближе к вечеру, отправимся на прогулку. Послушаем увлекательную экскурсию от местного экскурсовода и встретим закат с видом на знаменитый мыс Бурхан, который оканчивается знаменитой скалой Шаманка. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала. Расстояние: 35 км, авто.

4 день Автоэкскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой

В переводе с бурятского «Һобой» означает «клык» – резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки. Другое название мыса – Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Согласно бурятской легенде, скала – это окаменевшая молодая женщина, просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный её супругу Тэнгрии, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть – будешь камнем», превратили её в скалу. Если повезет, то с другой стороны мыса нам откроются огромные поля чистого и невероятного байкальского льда. Сделаем уникальный ритуал “Поцелуй Байкала” и отобедаем настоящей ухой из свежего омуля. По пути сделаем остановку у острова Харанцы, чтобы прогуляться и сделать невероятные кадры обледенелых скальных гротов и огромных сосуль. Расстояние: 90 км, авто.

5 день Путешествие на хивусе к гротам Замы

После завтрака отправимся в путешествие с ветерком. Это поездка еще долго будет всплывать в вашей памяти. Ведь это целое приключение – прокатиться в катере на воздушной подушке по льду Байкала. Мы отправимся через остров Ижилхей с живописным гротам и пещерам Замы. Через торосы и поля чистого льда преодолеем расстояние почти в 50 км в одну сторону. Сделаем огромное количество атмосферных фото в ледяных гротах. Сделаем обеденный перекус с горячим чаем прямо на льду. По возвращению в Хужир, еще до заката на буханках поднимемся к беседке на возвышенности в окрестностях Хужира. Проводим солнце за горизонт и сделаем красивые фотографии при закатном свете.

6 день П. Хужир – г.Иркутск