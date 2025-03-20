Лед Байкала
Начало: Г. Иркутск
«А ещё — увидеть, каким разным бывает байкальский лёд с его трещинками, пузырьками и причудливыми узорами»
6 фев в 10:00
12 фев в 10:00
137 000 ₽ за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Во время пути, останавливаемся, осматриваем лед в виде пирамид и вулканов»
14 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 189 300 ₽ за человека
-
15%
Прозрачный лед Байкала
Начало: Иркутск
«В этом туре Вы увидите лед Байкала без длительных переездов на автобусах»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 47 800 ₽
56 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина20 марта 2025С удовольствием оставлю отзыв! Хорошее писать легко и приятно. 😊 Начну с того, что я очень взыскательный путешественник и придирчивый
- ГГолубятникова16 марта 2025Замечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщенная, но в то же
- ГГолубятникова16 марта 2025Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!
- ТТатьяна14 марта 2025Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))
- ЕЕлена28 февраля 2025Все было прекрасно!
- ААлексей24 февраля 2025Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
- ААртем4 октября 2024Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.
- ДДмитрий22 января 2024Лед Байкала. ФототурИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Лед Байкала. ФототурЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ККузнецова17 февраля 2023Лед Байкала. ФототурОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Лёд»
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