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Про лёд из Листвянки

Найдено 3 тура в категории «Лёд» в Листвянке, цены от 47 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Лед Байкала
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
Начало: Г. Иркутск
«А ещё — увидеть, каким разным бывает байкальский лёд с его трещинками, пузырьками и причудливыми узорами»
6 фев в 10:00
12 фев в 10:00
137 000 ₽ за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Джиппинг
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Во время пути, останавливаемся, осматриваем лед в виде пирамид и вулканов»
14 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 189 300 ₽ за человека
Прозрачный лед Байкала
На автобусе
4 дня
-
15%
3 отзыва
Прозрачный лед Байкала
Начало: Иркутск
«В этом туре Вы увидите лед Байкала без длительных переездов на автобусах»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 47 800 ₽56 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    20 марта 2025
    Лед Байкала
    С удовольствием оставлю отзыв! Хорошее писать легко и приятно. 😊 Начну с того, что я очень взыскательный путешественник и придирчивый
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    клиент, поэтому угодить мне может не каждый. Но этот тур — как раз тот случай, когда у меня нет абсолютно никаких замечаний к работе туроператора, турфирмы, гида и всех, кто сопровождал нас на протяжении тура. А когда всё было хорошо, то особо и сказать-то нечего. 😁 Программа была интересная и насыщенная, выполнили всё полностью, что нам обещали, и даже на коньках покатались аж два раза! Каждая минута времени в туре была максимально наполнена активностями, эмоциями и впечатлениями. Мы посетили множество локаций, я полна восторга от красоты и разнообразия зимнего Байкала! (Одна подруга перед моей поездкой сказала мне: «Зачем ехать на Ольхон? Лёд на всём Байкале одинаковый!» Так вот, в туре я сделала несколько тысяч фоток и показала ей, что это не так. 😁) Соблюдались условия по встречам, заселению, проживанию, соблюдался тайминг, весь транспорт со всех точек отходил вовремя без задержек, ничего не ломалось посреди дороги (это важно!). 😁 Гостиницы были хорошие, особенно в Листвянке. Администраторы и персонал вежливые и очень милые. Питание, как и обещано, трёхразовое, всё было вкусно (а для меня, как для любителя покушать, это существенно), в том числе было организовано горячее питание во время пикников на льду и на ледовой станции! Мне всего хватило, и голодной я не была. Благодарю, что пошли мне навстречу и заменили ночь в Иркутске на ночь в Листвянке и даже организовали персональный трансфер с канатки в гостиницу. Нашему гиду Ольге отдельная похвала! Она очень приятный человек сама по себе и классный гид, отлично вела тур и рассказывала много интересного про все места, где мы бывали. Мне очень понравилось! Ну и отдельное спасибо группе за дисциплинированность, хорошую компанию и отличное настроение!

  • Г
    Голубятникова
    16 марта 2025
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Замечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщенная, но в то же
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    время есть и свободное время. В первый день — мини-экскурсия по пешеходной улице Улан-Удэ, посетили Иволгинский дацан. Потом переезд через хребет, по пути много остановок с осмотром льда. А дальше с каждым днём просто захватывает дух. Каждый день по-своему уникален. Лёд Байкала и виды везде разные, ты слышишь, как «дышит» Байкал, это не передать словами. Переезд в 176 км по льду — это тоже целый аттракцион, впечатления переполняют! Ольхон — остров, где ты можешь остаться наедине с собой. Потрясающие виды с мыса Шаманка, особенно в закате. Спасибо большое за все эмоции и красоту!

    Замечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщеннаяЗамечательный тур! Однозначно рекомендую всем! Все самые удивительные места, лёд Байкала просто завораживает! Программа достаточно насыщенная
  • Г
    Голубятникова
    16 марта 2025
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!
    Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2025
    Лед Байкала
    Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))
    Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))Все было супер!!! Уже присматриваю поездку на Камчатку)))
  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Лед Байкала
    Все было прекрасно!
    Все было прекрасно!
  • А
    Алексей
    24 февраля 2025
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
  • А
    Артем
    4 октября 2024
    Прозрачный лед Байкала
    Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Лед Байкала. Фототур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Лед Байкала. Фототур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • К
    Кузнецова
    17 февраля 2023
    Лед Байкала. Фототур
    Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
    Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Лёд»

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Сейчас в Листвянке в категории "Лёд" можно забронировать 3 тура от 47 800 до 189 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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