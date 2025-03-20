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клиент, поэтому угодить мне может не каждый. Но этот тур — как раз тот случай, когда у меня нет абсолютно никаких замечаний к работе туроператора, турфирмы, гида и всех, кто сопровождал нас на протяжении тура. А когда всё было хорошо, то особо и сказать-то нечего. 😁 Программа была интересная и насыщенная, выполнили всё полностью, что нам обещали, и даже на коньках покатались аж два раза! Каждая минута времени в туре была максимально наполнена активностями, эмоциями и впечатлениями. Мы посетили множество локаций, я полна восторга от красоты и разнообразия зимнего Байкала! (Одна подруга перед моей поездкой сказала мне: «Зачем ехать на Ольхон? Лёд на всём Байкале одинаковый!» Так вот, в туре я сделала несколько тысяч фоток и показала ей, что это не так. 😁) Соблюдались условия по встречам, заселению, проживанию, соблюдался тайминг, весь транспорт со всех точек отходил вовремя без задержек, ничего не ломалось посреди дороги (это важно!). 😁 Гостиницы были хорошие, особенно в Листвянке. Администраторы и персонал вежливые и очень милые. Питание, как и обещано, трёхразовое, всё было вкусно (а для меня, как для любителя покушать, это существенно), в том числе было организовано горячее питание во время пикников на льду и на ледовой станции! Мне всего хватило, и голодной я не была. Благодарю, что пошли мне навстречу и заменили ночь в Иркутске на ночь в Листвянке и даже организовали персональный трансфер с канатки в гостиницу. Нашему гиду Ольге отдельная похвала! Она очень приятный человек сама по себе и классный гид, отлично вела тур и рассказывала много интересного про все места, где мы бывали. Мне очень понравилось! Ну и отдельное спасибо группе за дисциплинированность, хорошую компанию и отличное настроение!