Прибытие в Иркутск, встреча группы в аэропорту города в 9-00.
Посадка в автотранспорт.
Получение провизии и оформление разрешения в нац. парк.
Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км).
Посещение уникального музея Байкала с представителями озера.
Посещение Камня Черского, панорамный вид на Ангару.
Обед в поселке Листвянка (за доп. плату).
Размещение на базе отдыха.
Фотографии заката прямо на льду.
Ужин.
Знакомство с участниками. Распределение дежурства. Подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал). Будет намного легче идти, если у Вас с собой будут сани, детские санки или волокуши (возможна аренда за доп. плату, заказывать при бронировании тура). Техника безопасности на маршруте.
Завтрак.
Переход по Байкалу до поселка Большие Коты (около 15 км).
Живописный участок, особенно в солнечную погоду. Скалы, лед, наледи. Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком.
Обязательно нужно купить обувь для хождения по льду или гололеду.
Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой. При хорошем состоянии льда — одеваем коньки.
Обед.
Подъем на обзорную точку (для желающих).
Ужин.
Ночь на Базе отдыха.
Завтрак.
Переход до мыса Кадильный (11 км).
По пути делаем восхождение на гору Скрипер, откуда открывается панорама озера, огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра.
Ужин.
Ночь на базе отдыха в поселке Большое Голоустное или на кардоне на мысе Кадильный – зависит от темпа группы (супер эконом, на полу, деревянные кровати и.т.п.).
Завтрак.
Переход до поселка Большое Голоустное (17 км).
Катание на льду.
Идем на коньках, лыжах или пешком.
Обед.
При плохом состоянии льда, обход вдоль берега.
Баня (доп.плата на месте).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск.
Завершение программы в 11-12 часов.
Тур предусматривает размещение в поселках Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное на базах отдыха эконом-класса по 3-5 человек в номере (удобства на улице). На кардоне Кадильный размещение только групповое, супер-эконом – на полу, или на деревянных кроватях с матрасами в спальных мешках.
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Доплата за размещение 1 человека:
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Необходимая одежда:
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки детям до 12 лет 10%.