Пять дней по льду Байкала. Активный тур

Этот поход - маленькая экспедиция по льду Байкала

4.7
3 отзыва
Этот поход – маленькая экспедиция по льду Байкала.

Вы на время забудете о цивилизации, ощутите себя настоящими первопроходцами, восхититесь видом ледяных скал, торосов и гротов, побудете наедине с первозданной природой, испытаете свою выносливость и наберетесь сибирского здоровья.
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Ближайшие даты:
19
фев
26
фев
02
мар
05
мар
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Красота байкальской природы
Красота байкальской природы
Увидим Ангару и Байкал с высоты птичьего полета
Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Интерактивно погрузимся на дно Байкала
Восхождение на гору Скрипер
Восхождение на гору Скрипер
Нам откроется панорама озера, огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра
Бодрящий поход по Байкалу
Бодрящий поход по Байкалу
Будем передвигаться на коньках, лыжах или пешком и пройдем около 43 км по Великому озеру

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Байкалом. Посещение музея Байкала и Пика Черского

Прибытие в Иркутск, встреча группы в аэропорту города в 9-00. 
Посадка в автотранспорт. 
Получение провизии и оформление разрешения в нац. парк.
Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км). 
Посещение уникального музея Байкала с представителями озера.
Посещение Камня Черского, панорамный вид на Ангару
Обед в поселке Листвянка (за доп. плату).
Размещение на базе отдыха. 
Фотографии заката прямо на льду.
Ужин. 
Знакомство с участниками. Распределение дежурства. Подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал). Будет намного легче идти, если у Вас с собой будут сани, детские санки или волокуши (возможна аренда за доп. плату, заказывать при бронировании тура). Техника безопасности на маршруте. 

2 день
Переход по льду Байкала до поселка Большие Коты

Завтрак.
Переход по Байкалу до поселка Большие Коты (около 15 км). 
Живописный участок, особенно в солнечную погоду. Скалы, лед, наледи. Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком. 
Обязательно нужно купить обувь для хождения по льду или гололеду.
Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой. При хорошем состоянии льда — одеваем коньки. 
Обед.
Подъем на обзорную точку (для желающих). 
Ужин.
Ночь на Базе отдыха.

3 день
Переход до мыса Кадильный. Восхождение на гору Скрипер

Завтрак. 
Переход до мыса Кадильный (11 км). 
По пути делаем восхождение на гору Скрипер, откуда открывается панорама озера, огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра. 
Ужин. 
Ночь на базе отдыха в поселке Большое Голоустное или на кардоне на мысе Кадильный – зависит от темпа группы (супер эконом, на полу, деревянные кровати и.т.п.).

4 день
Переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак. 
Переход до поселка Большое Голоустное (17 км). 
Катание на льду. 
Идем на коньках, лыжах или пешком. 
Обед. 
При плохом состоянии льда, обход вдоль берега. 
Баня (доп.плата на месте).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.

5 день
Отъезд

Завтрак. 

Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск. 

Завершение программы в 11-12 часов.

Проживание

Тур предусматривает размещение в поселках Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное на базах отдыха эконом-класса по 3-5 человек в номере (удобства на улице). На кардоне Кадильный размещение только групповое, супер-эконом – на полу, или на деревянных кроватях с матрасами в спальных мешках.

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Доплата за размещение 1 человека:

  • в двухместных номерах - 2 600 рублей;
  • в одноместных номерах - 5 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (готовят сами участники)
  • Транспорт
  • Размещение на базах и приютах 3-х – 5-тиместное (удобства на улице или этаже)
  • Работа инструктора
  • Оформление разрешения для посещения Национального парка
  • Организационная работа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Страховка
  • Аренда детских санок или волокуши (при бронировании тура) – от 400 руб на весь тур
  • Аренда коньков или лыж – от 650 руб на весь тур
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

Необходимо обязательно при себе иметь:

  1. Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.

Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:

Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:

Снаряжение и аксессуары:

  1. Рюкзак для личный вещей 60 литров.
  2. Фонарь налобный.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Ложка, кружка, чашка, ножик.
  5. Спички, или зажигалку.
  6. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
  7. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье.
  • Термобелье 1 шт.
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
  • Перчатки утепленные и варежки зимние.

Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):

*коньки

*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду

Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!

Правила для участников тура
  • участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
  • устанавливают палатки;
  • заготавливают дрова;
  • осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
  • помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Сопровождение на маршруте

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.

Питание на маршруте

В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Скидки детям до 12 лет 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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