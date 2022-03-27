Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках

Короткое, но незабываемое зимнее свидание с Байкалом подарит Вам новых друзей, хорошее настроение и много впечатлений

4.7
3 отзыва
Короткое, но незабываемое зимнее свидание с Байкалом подарит Вам новых друзей, хорошее настроение и много впечатлений.
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Ближайшие даты:
23
фев
02
мар
09
мар
10
мар
16
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • вволю покатаемся на коньках по прозрачному льду Байкала;
  • сделаем шикарные фото гротов, пещер, ледяных торосов и сталактитов;
  • поиграем на льду в гольф и мини-керлинг;
  • увидим зимний Байкал и исток Ангары с высоты птичьего полета.

Тур проводится для групп от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Переезд в бухту Песчаная

Прибытие в Иркутск.

Встреча группы в аэропорту в 8:00.

Трансфер в поселок Листвянка (1,5 часа). 

Посещение музея Байкала, свидание с живой нерпой. 

Катание на снегоходах или собачьих упряжках (доп. оплата, бронируется при покупке тура). 

Посадка на катер с воздушной подушкой.

12:00 переезд по Байкалу к одной из самой живописных бухт на Байкале.

Прибытие на базу.

Размещение. 

Обед на льду Байкала в виде пикника. 

Обзорная прогулка по бухте.

Фотосессия.

Активный отдых: минигольф, керлинг и игры. 

Ужин. 

2 день
Прогулки на коньках по льду Байкала. Бакланий камень, бухта Сенная

Завтрак. 

Красивые фото рассвета.

Катание по Байкалу на коньках.

Мы посетим Бакланий камень, бухту Сенную.

Осмотрим гроты и торосы, прозрачный лед Байкала.

Чемпионат по мини гольфу и продолжение катания на коньках. 

Баня. 

Ужин. 

Настольные игры.

3 день
Красота Байкала с высоты птичьего полета. Отъезд

Завтрак. 

Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.

Маршрут несложный, его осилят даже дети.

Красота Байкала с высоты птичьего полета. 

Фотосессия.

Возвращаемся в бухту Песчаная. 

Обед. 

В 17:00 переезд в п. Листвянка на катере с воздушной подушкой. 

Отъезд в Иркутск на рейсовом транспорте (оплачивается самостоятельно в транспорте).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в 2-х местных номерах с камином, удобства на улице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Двухместное Одноместное
32 100 36 100

На турбазе можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (приготовление совместно с гидом)
  • Размещение на база отдыха в 2-х местных номерах (удобства на улице)
  • Работа инструктора
  • Прокат группового снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Страховка
  • Катание на снегоходах, собачьих упряжках
  • Трансфер в Иркутск из Листвянки
  • Катер на воздушной подушке – 7 000 руб. в одну сторону
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

Необходимо обязательно при себе иметь:

  1. Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.

Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:

Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:

Снаряжение и аксессуары:

  1. Рюкзак для личный вещей 60 литров.
  2. Фонарь налобный.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Ложка, кружка, чашка, ножик.
  5. Спички, или зажигалку.
  6. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
  7. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье.
  • Термобелье 1 шт.
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
  • Перчатки утепленные и варежки зимние.

Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):

*коньки

*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду

Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!

Правила для участников тура

- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Сопровождение на маршруте

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.

Питание на маршруте

В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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