Каменные тоннели Кругобайкалки в обрамлении всех оттенков красного, жёлтого и зелёного, величественные
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Сибирь
Сбор группы до 9:30 в аэропорту г. Иркутска.
После знакомства с гидом вы отправитесь на завтрак в уютное кафе, где можно будет немного прийти в себя после дороги и набраться сил перед началом нашего осеннего путешествия.
Сегодняшний день пройдёт без длительных переездов, но он будет наполнен интересными открытиями.
После завтрака мы отправимся в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Всего 40 км по Байкальскому тракту – и вы окажетесь в совершенно другом историческом времени.
В музее под открытым небом собраны оригинальные и восстановленные постройки, в которых отразилась яркая и многообразная история Сибири – от стойбищ коренных народов до административных деревянных зданий и крестьянских изб начала 20 века.
Вы буквально пройдете по сибирским улицам вековой давности, прикоснетесь к стенам острога XVII века, зайдете в традиционную бурятскую юрту и заглянете в рабочий кабинет волостного фельдшера.
А на обед мы зайдем в настоящий Трактир.
Далее мы отправляемся в Байкальский лимнологический музей.
Всё, что вы хотели знать о Байкале, можно узнать здесь.
Как образовалось самое большое озеро в мире? Почему вода в нем настолько чистая? Сколько уникальных живых организмов обитает в байкальских водах?
На эти и многие другие вопросы вы получите ответы во время экскурсии.
А в завершении вас ждет прогулка по залу аквариумов, где вы увидите байкальскую нерпу и других обитателей великого озера.
Осень – время шикарных природных видов.
И чтобы ими насладиться, мы поднимемся на обзорную площадку "Камень Черского".
С обзорной точки можно наблюдать панораму Байкала и истока Ангары, на горизонте обрамлённую снежными вершинами гор.
На этом сегодняшняя экскурсионная программа заканчивается.
Далее вас ждет заселение в гостиницу и ужин.
Прикосновение к истории
После завтрака мы отправляемся на пристань.
Паром доставит вас на противоположный берег Ангары, в поселок Порт Байкал.
Здесь начинается действующая ветка Кругобайкальской железной дороги.
И сегодня вам предстоит путешествие по ее полотну на настоящем паровозе.
Кругобайкалку можно назвать одним из самых масштабных проектов Российской империи.
Железная дорога тянется по берегу Байкала, огибая живописные мысы и пробиваясь сквозь скалы.
Десятки каменных тоннелей и галерей смотрятся особенно живописно на фоне зеркальной глади озера.
А сентябрь на КБЖД – особенное время.
Здесь можно наблюдать всю палитру осенних красок: зелень вековых сосен становится отличным фоном для всех оттенков золотого и красного.
В этой разноцветной россыпи утопают тёмно-серые каменные стены, а дальше, до самого горизонта – только воды Байкала.
Помимо эстетического удовольствия во время экскурсии вы получите огромный запас новых знаний.
Как отдаленная точка на карте, расположенная в самом сердце неприступной Сибири, стала центром развития событий мирового значения – вы узнаете сегодня из рассказа экскурсовода.
Вечером экскурсионный поезд доставит вас в Иркутск.
После заселения в гостиницу рекомендуем вам отправиться на прогулку по историческому центру города.
Ольхонская палитра
Сегодня вам предстоит проделать долгий путь до одного из самых популярных мест на Байкале – острова Ольхон.
Живописный тракт, на котором сельские пейзажи сменяются степными просторами и стенами вековой тайги, особенно прекрасен ранней осенью.
По пути мы сделаем остановку в кафе, где вы сможете оценить все прелести бурятской национальной кухни.
Переправившись на остров с помощью парома, мы проедем до пос. Хужир – самого крупного населенного пункта на Ольхоне.
Здесь вас ждёт заселение в гостиницу и заслуженный отдых после долгой дороги.
А вечером мы отправимся на прогулку к легендарной скале Шаманке, чтобы понаблюдать за заходом солнца.
В краю каменных великанов
Позавтракав в гостинице, мы пересаживаемся в автомобиль УАЗ и отправляемся на экскурсию по северной части острова.
Ольхонские скалы обладают собственной индивидуальностью.
Каждый мыс – это застывшая в камне легенда.
Потому и названия у местных скал говорящие: Три брата, Дева, Богатырь.
Сегодня вам предстоит погрузиться в мир бурятских преданий, прикоснуться к вековым каменным глыбам, в которых заключена невероятная энергетика, и насладиться потрясающими видами, не омраченным толпами туристов.
После прогулок по мысам и бухтам долгожданной наградой станет обед-пикник под открытым небом.
После него обратная дорога уже не покажется такой долгой.
Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
Наслаждаемся осенью. Свободный день
Сегодня вы сами планируете свой отдых.
Если погода позволит, можно отправиться на водную экскурсию по Малому Морю или изучить южную часть Ольхона, где тоже есть много интересного для любознательного путешественника.
А можно просто насладиться тишиной и великолепием осени, полюбоваться волнами на Сарайском пляже и неспешно изучить окрестности Хужира.
Осень на Ольхоне – время безмятежности.
Остров будто готовится к долгому зимнему сну, и атмосфера вокруг располагает к умиротворенным размышлениям.
Попробуйте и вы на несколько минут остановиться, вдохнуть вместе с чистым байкальским воздухом атмосферу покоя и гармонии и унести это потрясающее ощущение с собой.
Отъезд
После завтрака мы отправляемся в обратный путь.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 17-18 часов по местному времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|75 000
|81 000
|Одноместное
|87 500
|97 000
- Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе во время трансферов
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
- ветрозащитная верхняя одежда и теплая осенняя одежда (в конце сентября - октябре возможны минусовые температуры).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
- трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
- на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.