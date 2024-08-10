1 день

Добро пожаловать в Сибирь

Сбор группы до 9:30 в аэропорту г. Иркутска.

После знакомства с гидом вы отправитесь на завтрак в уютное кафе, где можно будет немного прийти в себя после дороги и набраться сил перед началом нашего осеннего путешествия.

Сегодняшний день пройдёт без длительных переездов, но он будет наполнен интересными открытиями.

После завтрака мы отправимся в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Всего 40 км по Байкальскому тракту – и вы окажетесь в совершенно другом историческом времени.

В музее под открытым небом собраны оригинальные и восстановленные постройки, в которых отразилась яркая и многообразная история Сибири – от стойбищ коренных народов до административных деревянных зданий и крестьянских изб начала 20 века.

Вы буквально пройдете по сибирским улицам вековой давности, прикоснетесь к стенам острога XVII века, зайдете в традиционную бурятскую юрту и заглянете в рабочий кабинет волостного фельдшера.

А на обед мы зайдем в настоящий Трактир.

Далее мы отправляемся в Байкальский лимнологический музей.

Всё, что вы хотели знать о Байкале, можно узнать здесь.

Как образовалось самое большое озеро в мире? Почему вода в нем настолько чистая? Сколько уникальных живых организмов обитает в байкальских водах?

На эти и многие другие вопросы вы получите ответы во время экскурсии.

А в завершении вас ждет прогулка по залу аквариумов, где вы увидите байкальскую нерпу и других обитателей великого озера.

Осень – время шикарных природных видов.

И чтобы ими насладиться, мы поднимемся на обзорную площадку "Камень Черского".

С обзорной точки можно наблюдать панораму Байкала и истока Ангары, на горизонте обрамлённую снежными вершинами гор.

На этом сегодняшняя экскурсионная программа заканчивается.

Далее вас ждет заселение в гостиницу и ужин.