Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон

Зима на Байкале - это здорово

4.7
3 отзыва
Зима на Байкале – это здорово.

В этом туре Вас ждут незабываемые впечатления: прогуляемся по острову Ольхон, заглянем в ледяные гроты, побываем на мысе Хобой, где сделаем множество изумительных фотографий.
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
03
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Что вас ожидает 🤩

Занимательный Музей Тальцы
Занимательный Музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества Тальцы
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Отправимся в южную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и бодрящими пешими прогулками
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Сказочно прозрачные льдины Байкала
Сказочно прозрачные льдины Байкала
Сами убедимся в уникальной прозрачности льда Байкала и сделаем потрясающие фото

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 70 км.  
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Встреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок Листвянка
2 день
Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. 
Автотранспортом: примерно 40 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч. 

Экскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей Тальцы
3 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!

Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.

А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.

Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день
Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 370 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
5 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. 
Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
7 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
8 день
Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек на турбазе на острове Ольхон и в гостинице в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер68 20077 600
доплата за одноместное размещение14 50021 000

Вариант с частично благоустроенным проживанием – Эконом:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже), 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Вариант с благоустроенным проживанием Стандарт:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд. 

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 4: ужин день 5, 7: завтрак, обед, ужин день 6: завтрак, ужин день 8: завтрак.
  • День 4: ужин
  • День 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 6: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак.
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск – Листвянка день 2: Листвянка – Тальцы – Листвянка день 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон день 5: По Ольхону день 7: По Ольхону день 8: Ольхон – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 7: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги: день 2: Этнографический музей Тальцы день 5: Поездка в северную часть острова Ольхон день 7: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Этнографический музей Тальцы
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 1-3: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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