В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Автотранспортом : примерно 70 км. Общая продолжительность : ориентировочно 1 ч.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 2 км. Автотранспортом : примерно 40 км. Общая продолжительность : ориентировочно 4 ч.

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!

Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.

А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.

Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.