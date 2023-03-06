2 день

Экскурсии в музей «Тальцы» и камень Черского. Катание на собачьих упряжках

Завтракаем в отеле и отправляемся на экскурсию, сегодня нас ждет насыщенный день!

Сначала мы посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где можно будет прокатиться с ледяной горы, посмотреть старинные деревянные постройки и согреться горячим сбитнем.

Погуляв на свежем воздухе, заедем на обед.

После обеда нас ждет знакомство с сибирскими хаски.

Вы сможете почувствовать себя настоящим каюром, управляя собачьей упряжкой и прокатиться с ветерком!

Обзорная площадка на камне Черского – наша следующая локация.

Мы поднимемся сюда на кресельном подъемнике и полюбуемся видами Байкала и Ангары, которые открываются с высоты.

Вечером возвращение в отель, ужин.