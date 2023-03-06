Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Дорога в Листвянку, встреча с Байкалом
09:30 Встреча и знакомство с группой.
Иркутск – уникальный сибирский город с богатой историей и красивой архитектурой.
Сегодня вы прогуляетесь по тихим заснеженным улицам и посетите самые интересные места: памятник основателям города, площадь 3-х церквей, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.
Обед.
Вы отправитесь на встречу с Байкалом, в поселок Листвянка (70 км от Иркутска).
Листвянка расположена у истока реки Ангара, который не замерзает даже зимой!
Во время прогулки вдоль берега Байкала вам откроются красивые зимние пейзажи.
Размещение в гостинице п. Листвянка.
Ужин.
Экскурсии в музей «Тальцы» и камень Черского. Катание на собачьих упряжках
Завтракаем в отеле и отправляемся на экскурсию, сегодня нас ждет насыщенный день!
Сначала мы посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где можно будет прокатиться с ледяной горы, посмотреть старинные деревянные постройки и согреться горячим сбитнем.
Погуляв на свежем воздухе, заедем на обед.
После обеда нас ждет знакомство с сибирскими хаски.
Вы сможете почувствовать себя настоящим каюром, управляя собачьей упряжкой и прокатиться с ветерком!
Обзорная площадка на камне Черского – наша следующая локация.
Мы поднимемся сюда на кресельном подъемнике и полюбуемся видами Байкала и Ангары, которые открываются с высоты.
Вечером возвращение в отель, ужин.
Экскурсия к мысу Бурхан
Сегодня из Листвянки мы отправимся в самый центр Байкала - на остров Ольхон.
Мы проедем по красивой дороге сначала через горный перевал, а затем по заснеженным Тажеранским степям спустимся к ледовой переправе на остров Ольхон.
Приезжаем на остров, в поселок Хужир, заселяемся в отель.
Наше знакомство с островом начинается со знаменитой скалы Шаманка.
Это сакральное место, окутанное древними поверьями и легендами, и конечно, один из главных символов всего Байкала.
Надеемся, что вы тоже почувствуете особую энергетику этого места!
Погуляем по льду вокруг скалы и увидим первые ледяные пещеры.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Экскурсия на самую северную оконечность острова - мыс Хобой
Продолжаем наше путешествие и отправляемся на север Ольхона, к мысу Хобой.
Сегодня мы увидим тот самый голубой лёд Байкала!
Дорога будет проходить по льду с остановками в самых интересных и красивых местах.
Будем гулять и фотографироваться в районе острова Харанцы, где пещеры и гроты украшены красивыми ледяными сосульками.
Также заглянем на мыс Сагаан Хушун (или Три Брата), этот красивый скальный комплекс зимой покрыт причудливыми сокуями, которые каждый год имеют разную форму.
После хорошей прогулки нас ждет горячий обед на свежем воздухе.
Наша следующая остановка – мыс Хобой.
Именно здесь каждый год образуется большое количество торосов, ледяных глыб красивого голубого цвета.
Будем гулять, слушать дыхание Байкала и наслаждаться невероятными ледяными просторами.
По льду Байкала к острову Огой. Буддийская ступа Просветления. Ледяные пещеры мыса Хоргой
Сегодня мы проедем по Малому морю, заглянем на остров Огой и будем искать красивые ледовые пузырьки.
Мыс, или скала, Дракон, одна из популярных и узнаваемых фотолокаций зимнего Байкала.
Это живописная скала стала одним из излюбленных мест фотографов и путешественников.
Сделав кадры на память у этой скалы, мы также поднимемся на сам остров, к буддийской ступе.
По поверью вы можете загадать здесь желание, которое обязательно сбудется.
После обеда продолжим исследовать пещеры и гроты Малого моря.
А также поедем в небольшие заливы, где традиционно можно увидеть метановые пузырьки (иногда эти места занесены снегом и нужно разметать лед).
Вечером возвращение в поселок, ужин в отеле.
Трансфер в Иркутск. Отъезд
Наше путешествие подходит к завершению.
Завтракаем и отправляемся в Иркутск.
Время в пути займет 5–6 часов, по пути сделаем остановку в кафе.
Прибытие в Иркутск ориентировочно с 16 до 19 часов и окончание программы.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- Гостиница в Листвянке: 2-местный благоустроенный номер;
- Отель на Ольхоне: 2-местный номер стандарт (душ и туалет в номере).
Доплата за одноместное размещение 12 000 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Отель «Даурия»
Этот отель находится в поселке Листвянка, в 300 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей бесплатный WiFi, паровая баня, а также номера в загородном стиле с видом на озеро. В каждом номере есть чайник.
Все номера и апартаменты отеля «Даурия» декорированы деревом. Гости могут смотреть телевизор и пользоваться собственной ванной комнатой с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в гостинице п. Листвянка (2 суток)
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Экскурсия в музей Тальцы
- Экскурсия на камень Черского
- Катание на собачьих упряжках 10 мин
- Размещение на Ольхоне в отеле (3 суток)
- Трансферы по программе тура
- Питание по программе (1-й день - обед, ужин, 2-й день - завтрак, обед, 3-й день - завтрак, ужин, 4-й, 5-й день - завтрак, обед-пикник и ужин, 6-й день - завтрак)
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой
- Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Питание в придорожных кафе
- Питание и экскурсии вне программы
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.