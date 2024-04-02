Г Галина Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Анна Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

А Андрей Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».