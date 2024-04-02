Туры в Листвянке весной

Найдено 5 туров в категории «Весенние» в Листвянке, цены от 45 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Весенний остров Ольхон – место силы Байкала»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900 за человека
Верхом по Байкалу. Весенний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний конный тур Верхом по Байкалу - незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир приключений с конным туром по живописным местам Байкала. Настоящее весеннее приключение ждет вас
Начало: Россия, Иркутск
31 мар в 10:00
14 апр в 10:00
от 95 200 за человека
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
«8 марта на Байкале – это возможность провести праздник креативно и необычно»
7 мар в 10:00
5300045 300 за человека
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200 за человека
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
«Вы отправитесь на удивительный весенний Байкал»
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Листвянке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Легенда Байкала. Весеннее путешествие
  2. Верхом по Байкалу. Весенний конный тур
  3. Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
  4. Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
  5. Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Весенние" можно забронировать 5 авторских туров от 45 300 до 95 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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