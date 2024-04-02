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Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Весенний остров Ольхон – место силы Байкала»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний конный тур Верхом по Байкалу - незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир приключений с конным туром по живописным местам Байкала. Настоящее весеннее приключение ждет вас
Начало: Россия, Иркутск
31 мар в 10:00
14 апр в 10:00
от 95 200₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
«8 марта на Байкале – это возможность провести праздник креативно и необычно»
7 мар в 10:00
5300045 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
«Вы отправитесь на удивительный весенний Байкал»
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Весенние»
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