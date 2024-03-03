1 день

Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная

Прибытие в Иркутск до 8:00.

Сбор на железнодорожном вокзале у пригородных касс в 8:00.

Посадка в автобус в 8:05.

Распределение группы на тех, кто идет пешком, и кто оплатил заранее поездку на Хивусе (Внимание! Оплата за катер Хивус производится отдельно и не входит в стоимость).

Первая группа «Хивус», что едет в песчаную на Хивусе переезжает в поселок Листвянка.

Далее мы посещаем обзорную точку «Камень Черского», откуда открывается удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.

Переезд в центр.

Обед в кафе (самостоятельно за свой счет).

Посадка на катер Хивус около 12:00 часов.

Переезд в бухту Песчаную.

Размещение в домиках по 2-3 человека с удобствами на улице. В номере рукомойник.

Вторая группа «Переход» – те, что идут в Песчаную на коньках (обязательное условие, умение кататься на коньках).

Возможен переход пешком, зависит от состояния льда и снежного покрова.

Наличие трекинговых палок и шипов на обувь обязательно.

Переход по Байкалу.

Пройти предстоит около 28-32 км.

Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.

Скалы, лёд, наледи.

Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда), зависит от погодных условий или от желаний участников.

При хорошем состоянии льда – надеваем коньки.

Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.

Перекус или обед (зависит от погоды).

Осмотр прозрачного льда Байкала.

Удивительно прозрачного.

Вечером – знаменитая бухта Песчаная.

Размещение в домиках по 2-3 человека. В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие. Санузел на улице.

Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило, это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов.

Пешком уходит около 8-9 часов.

Для обеих групп праздничный ужин.

Поздравление присутствующих дам!

Настольные игры.

Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках — 4-5 часов, пешком — 8-9 часов.