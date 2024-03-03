Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
8 марта на Байкале – это возможность провести праздник креативно и необычно.

Вас ждут фотосессии на байкальском льду, катание на коньках, праздничное настроение и панорамы удивительного озера.
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Ближайшие даты:
7
мар

Что вас ожидает:

Пикник на льду
Пикник на льду
Будем обедать прямо на льду Байкала
Знаменитый лед Байкала
Знаменитый лед Байкала
Устроим множество фотосессий прозрачного льда Байкала
Самый большой каток в мире!
Самый большой каток в мире!
Покатаемся по Байкалу на коньках и осмотрим удивительные гроты

Программа тура по дням

1 день

Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная

Прибытие в Иркутск до 8:00.

Сбор на железнодорожном вокзале у пригородных касс в 8:00.

Посадка в автобус в 8:05.

Распределение группы на тех, кто идет пешком, и кто оплатил заранее поездку на Хивусе (Внимание! Оплата за катер Хивус производится отдельно и не входит в стоимость).

Первая группа «Хивус», что едет в песчаную на Хивусе переезжает в поселок Листвянка.

Далее мы посещаем обзорную точку «Камень Черского», откуда открывается удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.

Переезд в центр.

Обед в кафе (самостоятельно за свой счет).

Посадка на катер Хивус около 12:00 часов.

Переезд в бухту Песчаную.

Размещение в домиках по 2-3 человека с удобствами на улице. В номере рукомойник.

Вторая группа «Переход» – те, что идут в Песчаную на коньках (обязательное условие, умение кататься на коньках).

Возможен переход пешком, зависит от состояния льда и снежного покрова.

Наличие трекинговых палок и шипов на обувь обязательно.

Переход по Байкалу.

Пройти предстоит около 28-32 км.

Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.

Скалы, лёд, наледи.

Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда), зависит от погодных условий или от желаний участников.

При хорошем состоянии льда – надеваем коньки.

Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.

Перекус или обед (зависит от погоды).

Осмотр прозрачного льда Байкала.

Удивительно прозрачного.

Вечером – знаменитая бухта Песчаная.

Размещение в домиках по 2-3 человека. В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие. Санузел на улице.

Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило, это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов.

Пешком уходит около 8-9 часов.

Для обеих групп праздничный ужин.

Поздравление присутствующих дам!

Настольные игры.

Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках 4-5 часов, пешком 8-9 часов.

Переход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная
2 день

Большая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду Байкала

Завтрак.

Сегодня только радиальные выходы.

Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах!

Делаем фотографии.

Обед на льду Байкала!

Днем, при хорошей погоде- отличное яркое солнце!

Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.

Красота с птичьего полета.

Фотографируемся с высоты птичьего полета.

Возвращаемся в бухту Песчаная.

Обед.

Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.

Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.

Баня (оплачивается дополнительно).

Ужин.

Ночь на базе отдыха.

Большая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду Байкала
3 день

Переход в бухту Сенная

Завтрак.

Переход в бухту Сенная.

Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих - 8 км) пешком.

Обратно можно на коньках.

Коньки берем с собой.

Вы можете взять с собой оригинальные платья и сделать неповторимые фотографии!

Возвращение в бухту Песчаная.

Обедаем, отдыхаем, играем, желающие идут в баню (оплата самостоятельно на месте).

Ужин.

Переход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту Сенная
4 день

Переход в пос. Голоустное. Отъезд

  • Группа «Переход» выходит с утра, после завтрака, на коньках или пешком в п. Большое Голоустное.

Самостоятельный отъезд в Иркутск с поселка Голоустное.

  • Желающие могут уехать на катере «Хивус» до поселка Листвянка (за доп. плату). В этом случае:

Поздний подъем, завтрак, сбор вещей.

Прогулки по льду Байкала. Встреча рассвета. Фотосессия. Отдых.

Посадка на катер с воздушной подушкой «Хивус»и переезд в поселок Листвянка.

Отъезд на рейсовом транспорте в Иркутск.

Переход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в бухте Песчаная по 2-3 человека в номере.

Доплата за двухместное размещение – 2 000 руб. /чел., за одноместное размещение – 4 000 руб. чел.

В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин, удобства на улице. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание и проживание, указанное в программе (питание готовят самостоятельно участники)
  • Транспорт
  • Размещение на базах по 2-3 человека в номере (удобства на улице)
  • Работа инструктора
  • Оформление разрешения для посещения национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Аренда коньков
  • Аренда катера «Хивус»
  • Баня
  • Страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы:
    • паспорт (для детей – свидетельство о рождении);
    • полис обязательного медицинского страхования;
    • справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
  2. Личное снаряжение:
    • рюкзак – для личный вещей 60 литров;
    • фонарь налобный;
    • очки солнцезащитные;
    • ложка, кружка, чашка, ножик;
    • спички или зажигалка.
    • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов, не более 200 г по весу);
    • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
  3. Одежда:
    • нижнее белье;
    • термобелье 1 шт.;
    • кофта, флиска или т. п. (желательно из современных материалов);
    • штормовой костюм (обязательно!) – куртка утепленная с капюшоном, брюки ветрозащитные и влагонепрониаемые (можно использовать горнолыжный костюм).
    • носки простые (или трекинговые) – 2 пары;
    • носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
    • обувь – желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
    • трекинговые палки;
    • шапочка теплая спортивная – 2 шт.;
    • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
    • перчатки утепленные и варежки зимние.
  4. Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
    • коньки;
    • резинки с шипами для обуви – обязательно!;

Требование к набору «личных вещей» ничего лишнего и тяжелого!!!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
Ю
14 авг 2023
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

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