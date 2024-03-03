Вас ждут фотосессии на байкальском льду, катание на коньках, праздничное настроение и панорамы удивительного озера.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная
Прибытие в Иркутск до 8:00.
Сбор на железнодорожном вокзале у пригородных касс в 8:00.
Посадка в автобус в 8:05.
Распределение группы на тех, кто идет пешком, и кто оплатил заранее поездку на Хивусе (Внимание! Оплата за катер Хивус производится отдельно и не входит в стоимость).
Первая группа «Хивус», что едет в песчаную на Хивусе переезжает в поселок Листвянка.
Далее мы посещаем обзорную точку «Камень Черского», откуда открывается удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.
Переезд в центр.
Обед в кафе (самостоятельно за свой счет).
Посадка на катер Хивус около 12:00 часов.
Переезд в бухту Песчаную.
Размещение в домиках по 2-3 человека с удобствами на улице. В номере рукомойник.
Вторая группа «Переход» – те, что идут в Песчаную на коньках (обязательное условие, умение кататься на коньках).
Возможен переход пешком, зависит от состояния льда и снежного покрова.
Наличие трекинговых палок и шипов на обувь обязательно.
Переход по Байкалу.
Пройти предстоит около 28-32 км.
Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.
Скалы, лёд, наледи.
Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда), зависит от погодных условий или от желаний участников.
При хорошем состоянии льда – надеваем коньки.
Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.
Перекус или обед (зависит от погоды).
Осмотр прозрачного льда Байкала.
Удивительно прозрачного.
Вечером – знаменитая бухта Песчаная.
Размещение в домиках по 2-3 человека. В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие. Санузел на улице.
Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило, это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов.
Пешком уходит около 8-9 часов.
Для обеих групп праздничный ужин.
Поздравление присутствующих дам!
Настольные игры.
Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках — 4-5 часов, пешком — 8-9 часов.
Большая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду Байкала
Завтрак.
Сегодня только радиальные выходы.
Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах!
Делаем фотографии.
Обед на льду Байкала!
Днем, при хорошей погоде- отличное яркое солнце!
Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.
Красота с птичьего полета.
Фотографируемся с высоты птичьего полета.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Обед.
Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.
Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.
Баня (оплачивается дополнительно).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Переход в бухту Сенная
Завтрак.
Переход в бухту Сенная.
Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих - 8 км) пешком.
Обратно можно на коньках.
Коньки берем с собой.
Вы можете взять с собой оригинальные платья и сделать неповторимые фотографии!
Возвращение в бухту Песчаная.
Обедаем, отдыхаем, играем, желающие идут в баню (оплата самостоятельно на месте).
Ужин.
Переход в пос. Голоустное. Отъезд
- Группа «Переход» выходит с утра, после завтрака, на коньках или пешком в п. Большое Голоустное.
Самостоятельный отъезд в Иркутск с поселка Голоустное.
- Желающие могут уехать на катере «Хивус» до поселка Листвянка (за доп. плату). В этом случае:
Поздний подъем, завтрак, сбор вещей.
Прогулки по льду Байкала. Встреча рассвета. Фотосессия. Отдых.
Посадка на катер с воздушной подушкой «Хивус»и переезд в поселок Листвянка.
Отъезд на рейсовом транспорте в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в бухте Песчаная по 2-3 человека в номере.
Доплата за двухместное размещение – 2 000 руб. /чел., за одноместное размещение – 4 000 руб. чел.
В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин, удобства на улице. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание и проживание, указанное в программе (питание готовят самостоятельно участники)
- Транспорт
- Размещение на базах по 2-3 человека в номере (удобства на улице)
- Работа инструктора
- Оформление разрешения для посещения национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Аренда коньков
- Аренда катера «Хивус»
- Баня
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы:
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
- Личное снаряжение:
- рюкзак – для личный вещей 60 литров;
- фонарь налобный;
- очки солнцезащитные;
- ложка, кружка, чашка, ножик;
- спички или зажигалка.
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов, не более 200 г по весу);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
- Одежда:
- нижнее белье;
- термобелье 1 шт.;
- кофта, флиска или т. п. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм (обязательно!) – куртка утепленная с капюшоном, брюки ветрозащитные и влагонепрониаемые (можно использовать горнолыжный костюм).
- носки простые (или трекинговые) – 2 пары;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
- обувь – желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
- трекинговые палки;
- шапочка теплая спортивная – 2 шт.;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки утепленные и варежки зимние.
- Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
- коньки;
- резинки с шипами для обуви – обязательно!;
Требование к набору «личных вещей» – ничего лишнего и тяжелого!!!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.