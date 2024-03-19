По летним тропам Байкала
Без малого неделя в компании опытных тренеров, послушных коней и байкальской природы откроет вам новый взгляд на мир и невероятные впечатления.
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с мая по сентябрь для групп от 2 до 5 человек.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встречаем Вас в пос. Листвянка или г. Иркутске.
Размещаем в местной гостинице.
Затем направляемся к нам в Усадьбу Тюрюминых, и продолжаем свое знакомство с обитателями Усадьбы.
Сегодня для Вас – первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.
В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.
Самое необходимое – научиться рысистому аллюру, при котором наездник должен работать в ритме движения коня.
Этот навык не очень сложен, но очень важен.
Видя, что у Вас все в порядке с координацией движения и Вы чувствуете коня, тогда у Вас будет больше времени на самостоятельное управление в огороженном манеже (под присмотром Вашего тренера, с его мудрыми подсказками и рекомендациями в ходе Вашего обучения или приобретением нового опыта).
Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.
После прогулки возвращаемся в Усадьбу.
У Вас будет свободное время, которое Вы можете посвятить осмотру достопримечательностей Усадьбы или прогуляться по туристическому поселку Листвянка.
Листвянка - Кедровая роща - Листвянка
С 11:00 начинается Ваш второй день знакомства с конями и тренерами.
Для этого Вы учитесь ухаживать за "подопечным" конем с самого начала общения, постигая несложные азы ухода, прежде чем выйти с ним на маршрут.
Это чистка коня, расчесывание гривы, одевание уздечки, седла и другие необходимые навыки.
После легкой разминки, рысистому аллюру в манеже, Вы выходите на конный маршрут с обедом в лесу.
Общее время в пути 4-5 часов.
Сегодня вы поднимитесь на коне на ближайшую обзорную вершину, откуда открывается панорамный вид на весь распадок Крестовый.
Затем Вас ждет спуск с горы и направление до Кедровой рощи вглубь красивого распадка.
На специально отведенном для пикника месте готовим обед.
По возвращению с дневного маршрута – свободное время для души.
Листвянка - скала Черского - Листвянка
Сегодня с 11:00 ожидаем Вас в Усадьбе.
Традиционно Ваш день начинается с обязательного утреннего ухода за конем, затем – продолжаем практиковать элементы разминки Вас и Вашего коня.
И выходим на маршрут до скалы Черского по территории Прибайкальского нац. парка.
Сегодня более продолжительный подъем по горной тропе до обзорной таежной площадки с красивым завораживающим видом на реку Ангара с Шаман-камнем, порт Байкал, озеро Байкал, старый хребет Хамар-Дабан.
Затем спуск до пикникового места и готовим обед.
После него следуем по маршруту до Усадьбы.
Общее время в пути 5-6 часов.
Листвянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие Коты
Сегодня вновь мы ждем Вас в Усадьбе немного раньше – в 10-00.
Затем – обязательный утренний уход, небольшая разминка.
И морально подготавливаемся к более длительному конному маршруту Листвянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие Коты.
Общее время в пути 6-7 часов.
Во время перехода по территории Прибайкальского нац. парка Вам откроются таежные сибирские красоты, корабельный сосновый лес на перевалах, кедровые зеленые рощи, освещенные солнцем и обдуваемые летним ветерком красивые поляны с разнотравьем, дорожные веселые журчащие ручейки и шумная речушка с бродами.
После Приюта Старателей дорога идет вдоль склона до деревни Большие Коты.
Вам откроются потрясающие прибрежные красоты озера Байкал.
По прибытию в Большие Коты размещаемся в семейной гостинице на берегу.
Готовим ужин.
Баня.
Большие Коты - Приют Старателей - перевал Черный - распадок Крестовый - Листвянка
После завтрака начинаем подготовку коней к выходу на дневной горный переход.
Чистка, надевание уздечек, седла… и, Вы отдохнувшие после вчерашнего пешего "релакса", направляетесь по маршруту Большие Коты – Приют Старателей – перевал Черный – распадок Крестовый – Листвянка.
Обед в пути.
Окончание программы в Листвянке.
Программа может корректироваться в плане последовательности дней, а также индивидуальным предпочтениям.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Листвянка (3 ночи) и в п. Большие Коты (1 ночь) в семейной гостинице.
|Количество человек в группе
|Стоимость, руб. /чел.
|2 человека
|85 500
|3-5 человек
|79 000
Варианты проживания
Гостиницы малого номерного фонда
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый день из Иркутска
- Обучение, нюансы конного мастерства
- Аренда специальных защитных шлемов
- Работа лошадей
- Сопровождение тренеров, обеспечение безопасности
- Питание и размещение по маршруту согласно программе
- Баня вечером в 4-й день
- Рекреационные сборы для посещения территории Нац. парка
- Аптечка походная
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Трансфер Листвянка - Иркутск в 5-й день
- Ужины в 1, 2 и 3, 5 дни
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда по погоде;
- удобная обувь без каблуков;
- накидка от дождя или непромокаемый костюм;
- комплект термобелья;
- теплая одежда на переход 4-5 день;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сложный ли тур?
Рекомендуемый возраст участников 15-50 лет.
Физическая подготовка – средняя, хорошая.
Дополнительно нужно учитывать свои индивидуальные особенности и комплекцию, чтобы адекватно оценивать возможность управлять конем.
В 4й день тура преодолевается перевал ~900 м, здесь тоже нужно правильно оценивать уровень своей физической подготовки.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90-100 кг.