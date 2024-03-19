По летним тропам Байкала. Конный тур
Групповой тур в Листвянке

По летним тропам Байкала

5
3 отзыва
Верховая езда – это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле.

Без малого неделя в компании опытных тренеров, послушных коней и байкальской природы откроет вам новый взгляд на мир и невероятные впечатления.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с мая по сентябрь для групп от 2 до 5 человек.
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
По летним тропам Байкала. Конный тур
Ближайшие даты:
1
июн
1
июл
1
авг
1
сен

Что вас ожидает:

Навыки верховой езды
Навыки верховой езды
Обучимся навыкам управления и обращения с лошадьми
Пикники на природе
Пикники на природе
Нас ждут таежные сибирские красоты и обеды на свежем воздухе
Жаркая банька
Жаркая банька
Расслабимся после похода в настоящей русской баньке

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встречаем Вас в пос. Листвянка или г. Иркутске.

Размещаем в местной гостинице.

Затем направляемся к нам в Усадьбу Тюрюминых, и продолжаем свое знакомство с обитателями Усадьбы.

Сегодня для Вас – первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.

В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.

Самое необходимое – научиться рысистому аллюру, при котором наездник должен работать в ритме движения коня.

Этот навык не очень сложен, но очень важен.

Видя, что у Вас все в порядке с координацией движения и Вы чувствуете коня, тогда у Вас будет больше времени на самостоятельное управление в огороженном манеже (под присмотром Вашего тренера, с его мудрыми подсказками и рекомендациями в ходе Вашего обучения или приобретением нового опыта).

Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.

После прогулки возвращаемся в Усадьбу.

У Вас будет свободное время, которое Вы можете посвятить осмотру достопримечательностей Усадьбы или прогуляться по туристическому поселку Листвянка.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Листвянка - Кедровая роща - Листвянка

С 11:00 начинается Ваш второй день знакомства с конями и тренерами.

Для этого Вы учитесь ухаживать за "подопечным" конем с самого начала общения, постигая несложные азы ухода, прежде чем выйти с ним на маршрут.

Это чистка коня, расчесывание гривы, одевание уздечки, седла и другие необходимые навыки.

После легкой разминки, рысистому аллюру в манеже, Вы выходите на конный маршрут с обедом в лесу.

Общее время в пути 4-5 часов.

Сегодня вы поднимитесь на коне на ближайшую обзорную вершину, откуда открывается панорамный вид на весь распадок Крестовый.

Затем Вас ждет спуск с горы и направление до Кедровой рощи вглубь красивого распадка.

На специально отведенном для пикника месте готовим обед.

По возвращению с дневного маршрута – свободное время для души.

Листвянка - Кедровая роща - ЛиствянкаЛиствянка - Кедровая роща - ЛиствянкаЛиствянка - Кедровая роща - ЛиствянкаЛиствянка - Кедровая роща - Листвянка
3 день

Листвянка - скала Черского - Листвянка

Сегодня с 11:00 ожидаем Вас в Усадьбе.

Традиционно Ваш день начинается с обязательного утреннего ухода за конем, затем – продолжаем практиковать элементы разминки Вас и Вашего коня.

И выходим на маршрут до скалы Черского по территории Прибайкальского нац. парка.

Сегодня более продолжительный подъем по горной тропе до обзорной таежной площадки с красивым завораживающим видом на реку Ангара с Шаман-камнем, порт Байкал, озеро Байкал, старый хребет Хамар-Дабан.

Затем спуск до пикникового места и готовим обед.

После него следуем по маршруту до Усадьбы.

Общее время в пути 5-6 часов.

Листвянка - скала Черского - ЛиствянкаЛиствянка - скала Черского - ЛиствянкаЛиствянка - скала Черского - ЛиствянкаЛиствянка - скала Черского - Листвянка
4 день

Листвянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие Коты

Сегодня вновь мы ждем Вас в Усадьбе немного раньше – в 10-00.

Затем – обязательный утренний уход, небольшая разминка.

И морально подготавливаемся к более длительному конному маршруту Листвянка – перевал Черный – Приют Старателей – Большие Коты.

Общее время в пути 6-7 часов.

Во время перехода по территории Прибайкальского нац. парка Вам откроются таежные сибирские красоты, корабельный сосновый лес на перевалах, кедровые зеленые рощи, освещенные солнцем и обдуваемые летним ветерком красивые поляны с разнотравьем, дорожные веселые журчащие ручейки и шумная речушка с бродами.

После Приюта Старателей дорога идет вдоль склона до деревни Большие Коты.

Вам откроются потрясающие прибрежные красоты озера Байкал.

По прибытию в Большие Коты размещаемся в семейной гостинице на берегу.

Готовим ужин.

Баня.

Листвянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие КотыЛиствянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие КотыЛиствянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие КотыЛиствянка - перевал Черный - Приют Старателей - Большие Коты
5 день

Большие Коты - Приют Старателей - перевал Черный - распадок Крестовый - Листвянка

После завтрака начинаем подготовку коней к выходу на дневной горный переход.

Чистка, надевание уздечек, седла… и, Вы отдохнувшие после вчерашнего пешего "релакса", направляетесь по маршруту Большие Коты – Приют Старателей – перевал Черный – распадок Крестовый – Листвянка.

Обед в пути.

Окончание программы в Листвянке.

Программа может корректироваться в плане последовательности дней, а также индивидуальным предпочтениям.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Листвянка (3 ночи) и в п. Большие Коты (1 ночь) в семейной гостинице.

Количество человек в группеСтоимость, руб. /чел.
2 человека85 500
3-5 человек79 000

Варианты проживания

Гостиницы малого номерного фонда

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый день из Иркутска
  • Обучение, нюансы конного мастерства
  • Аренда специальных защитных шлемов
  • Работа лошадей
  • Сопровождение тренеров, обеспечение безопасности
  • Питание и размещение по маршруту согласно программе
  • Баня вечером в 4-й день
  • Рекреационные сборы для посещения территории Нац. парка
  • Аптечка походная
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер Листвянка - Иркутск в 5-й день
  • Ужины в 1, 2 и 3, 5 дни
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда по погоде;
  • удобная обувь без каблуков;
  • накидка от дождя или непромокаемый костюм;
  • комплект термобелья;
  • теплая одежда на переход 4-5 день;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сложный ли тур?

Рекомендуемый возраст участников 15-50 лет.

Физическая подготовка – средняя, хорошая.

Дополнительно нужно учитывать свои индивидуальные особенности и комплекцию, чтобы адекватно оценивать возможность управлять конем.

В 4й день тура преодолевается перевал ~900 м, здесь тоже нужно правильно оценивать уровень своей физической подготовки.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90-100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Л
12 июля 2023
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе. Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на

Тур входит в следующие категории Листвянки

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