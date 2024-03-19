1 день

Иркутск - Листвянка

Встречаем Вас в пос. Листвянка или г. Иркутске.

Размещаем в местной гостинице.

Затем направляемся к нам в Усадьбу Тюрюминых, и продолжаем свое знакомство с обитателями Усадьбы.

Сегодня для Вас – первый день знакомства с Вашими будущими друзьями в пути – конями местной улучшенной породы.

В ходе общения тренер поведает Вам об элементах верховой езды, расскажет о технике безопасности, про индивидуальные особенности коней.

Самое необходимое – научиться рысистому аллюру, при котором наездник должен работать в ритме движения коня.

Этот навык не очень сложен, но очень важен.

Видя, что у Вас все в порядке с координацией движения и Вы чувствуете коня, тогда у Вас будет больше времени на самостоятельное управление в огороженном манеже (под присмотром Вашего тренера, с его мудрыми подсказками и рекомендациями в ходе Вашего обучения или приобретением нового опыта).

Затем выходим на небольшой маршрут по лесным дорожкам.

После прогулки возвращаемся в Усадьбу.

У Вас будет свободное время, которое Вы можете посвятить осмотру достопримечательностей Усадьбы или прогуляться по туристическому поселку Листвянка.