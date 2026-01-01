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Тур выходного дня в Листвянку. Зима-весна

Тур выходного дня в Листвянку
Листвянка — это самый короткий путь к Байкалу! Вас ждёт познавательная экскурсия, новые впечатления, комфортный отдых без долгих переездов.
Тур выходного дня в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Прибытие и размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Листвянка - Иркутск

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Листвянка - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
обычные даты45 40041 90048 300
праздничные даты47 00042 70049 800
доплата за одноместное размещение в обычные даты-5 0009 500
доплата за одноместное размещение в праздничные даты-5 50010 500

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже)

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мини-гостиница «Арабеска»

2 ночи

Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.

Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.

Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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