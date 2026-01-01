Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Прибытие и размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей деревянного зодчества Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|45 400
|41 900
|48 300
|праздничные даты
|47 000
|42 700
|49 800
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|5 000
|9 500
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|5 500
|10 500
Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже)
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Мини-гостиница «Арабеска»
Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.
Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.