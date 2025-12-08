Отель в альпийском стиле, расположенный в самом сердце сибирской природы, всего в 70 километрах от Иркутска, отель ждет вас в живописном поселке Листвянка. Из окон номеров открывается захватывающая дух панорама на бескрайнюю бирюзовую гладь Байкала и сибирская тайга!

Здесь, в уединении и комфорте, вы сможете в полной мере ощутить могущественную силу природы, насладиться кристальной чистотой байкальского воздуха и погрузиться в Байкальскую атмосферу! В каждом номере свой индивидуальный санузел и выход на балкон.

Поселок Листвянка очень небольшой, и его главная особенность — это протяженная береговая линия Байкала. Отель «Байкал Шале» находится в шаговой доступности от озера: всего в 7 минутах спокойной пешей прогулки. При этом у его расположения есть важные преимущества:

прекрасный вид: из окон отеля открывается вид на Байкал.

тишина и природа: отель стоит в окружении гор и деревьев, в спокойной части поселка. Это гарантирует вам полноценный отдых в гармонии с природой, без шума оживленных улиц.

все рядом: при этом все основные достопримечательности, кафе и рынок остаются в пешей доступности.

Таким образом, вы будете жить в красивом и тихом месте, но при этом в нескольких минутах от берега и всей инфраструктуры.