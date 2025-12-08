Мои заказы

Зимние Байкальские истории

Откройте для себя магию священного озера в уникальном формате – путешествие по самым знаковым местам Байкала за 3 незабываемых дня! Вас ждут живописные виды со льда на исторические объекты знаменитой КБЖД, комфортабельное размещение на берегу Байкала и погружение в историю региона через уникальные достопримечательности в музее Тальцы.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с регионом

Встреча в аэропорту Иркутска.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.

Начало тура в 12:00.

Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.

Знакомство с историей Прибайкалья.

Посещение старинных построек.

Осмотр уникальных экспонатов.

Прибытие в поселок Листвянка.

Обед в кафе бурятской кухни (оплата отдельно).

Заселение в отель (стандартные номера с удобствами).

Вечерний отдых с видом на озеро.

2 день

Величественная КБЖД

Завтрак в отеле.

Ледовая экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на СВП «Хивус» (5 часов).

Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.

Посещение тоннелей и мостов царского времени.

Остановка для пикника на природе.

Фотоостановка в живописных местах.

Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.

Вечером — свободное время.

Возможность посетить местные кафе.

Прогулка по набережной.

3 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт Иркутска.

Прощание с Байкалом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

29 января-31 января25 500
27 февраля-1 марта
10 марта-12 марта
10 февраля-12 февраля
28 000

Варианты проживания

Отель «Байкал Шале»

2 ночи

Отель в альпийском стиле, расположенный в самом сердце сибирской природы, всего в 70 километрах от Иркутска, отель ждет вас в живописном поселке Листвянка. Из окон номеров открывается захватывающая дух панорама на бескрайнюю бирюзовую гладь Байкала и сибирская тайга!
Здесь, в уединении и комфорте, вы сможете в полной мере ощутить могущественную силу природы, насладиться кристальной чистотой байкальского воздуха и погрузиться в Байкальскую атмосферу! В каждом номере свой индивидуальный санузел и выход на балкон.

Поселок Листвянка очень небольшой, и его главная особенность — это протяженная береговая линия Байкала. Отель «Байкал Шале» находится в шаговой доступности от озера: всего в 7 минутах спокойной пешей прогулки. При этом у его расположения есть важные преимущества:

  • прекрасный вид: из окон отеля открывается вид на Байкал.
  • тишина и природа: отель стоит в окружении гор и деревьев, в спокойной части поселка. Это гарантирует вам полноценный отдых в гармонии с природой, без шума оживленных улиц.
  • все рядом: при этом все основные достопримечательности, кафе и рынок остаются в пешей доступности.

Таким образом, вы будете жить в красивом и тихом месте, но при этом в нескольких минутах от берега и всей инфраструктуры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер на микроавтобусе
  • Проживание в отеле (стандартные номера)
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсии по программе
  • Ледовая экскурсия на СВП «Хивус»
  • Пикник во время экскурсии на КБЖД
  • Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

