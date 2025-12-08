Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с регионом
Встреча в аэропорту Иркутска.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Начало тура в 12:00.
Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.
Знакомство с историей Прибайкалья.
Посещение старинных построек.
Осмотр уникальных экспонатов.
Прибытие в поселок Листвянка.
Обед в кафе бурятской кухни (оплата отдельно).
Заселение в отель (стандартные номера с удобствами).
Вечерний отдых с видом на озеро.
Величественная КБЖД
Завтрак в отеле.
Ледовая экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на СВП «Хивус» (5 часов).
Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.
Посещение тоннелей и мостов царского времени.
Остановка для пикника на природе.
Фотоостановка в живописных местах.
Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.
Вечером — свободное время.
Возможность посетить местные кафе.
Прогулка по набережной.
Завершение программы
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт Иркутска.
Прощание с Байкалом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|29 января-31 января
|25 500
27 февраля-1 марта
10 марта-12 марта
10 февраля-12 февраля
|28 000
Варианты проживания
Отель «Байкал Шале»
Отель в альпийском стиле, расположенный в самом сердце сибирской природы, всего в 70 километрах от Иркутска, отель ждет вас в живописном поселке Листвянка. Из окон номеров открывается захватывающая дух панорама на бескрайнюю бирюзовую гладь Байкала и сибирская тайга!
Здесь, в уединении и комфорте, вы сможете в полной мере ощутить могущественную силу природы, насладиться кристальной чистотой байкальского воздуха и погрузиться в Байкальскую атмосферу! В каждом номере свой индивидуальный санузел и выход на балкон.
Поселок Листвянка очень небольшой, и его главная особенность — это протяженная береговая линия Байкала. Отель «Байкал Шале» находится в шаговой доступности от озера: всего в 7 минутах спокойной пешей прогулки. При этом у его расположения есть важные преимущества:
- прекрасный вид: из окон отеля открывается вид на Байкал.
- тишина и природа: отель стоит в окружении гор и деревьев, в спокойной части поселка. Это гарантирует вам полноценный отдых в гармонии с природой, без шума оживленных улиц.
- все рядом: при этом все основные достопримечательности, кафе и рынок остаются в пешей доступности.
Таким образом, вы будете жить в красивом и тихом месте, но при этом в нескольких минутах от берега и всей инфраструктуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Трансфер на микроавтобусе
- Проживание в отеле (стандартные номера)
- Завтраки в отеле
- Экскурсии по программе
- Ледовая экскурсия на СВП «Хивус»
- Пикник во время экскурсии на КБЖД
- Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.