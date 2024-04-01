1 день

Дорога на остров Ольхон, Тажеранские степи

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропрорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Ольхон – это остров на Байкале, добираются туда традиционно сначала по трассе, потом по ледовой переправе в зимнее время года. До переправы на Ольхон путь будет пролегать по дороге с живописными видами – частично вы поедете по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир. Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Обязательно прогуляйтесь до Шаманки — вы ощутите звенящую в воздухе энергетику, сделаете много ярких фотографий.

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия по Ольхону подходит к концу. Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Включено в стоимость: обед по дороге на Ольхон, групповой трансфер, проживание