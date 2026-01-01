Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
«После обеда — катание в упряжке с сибирскими хаски, лай, смех, ветер в лицо»
1 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 68 900 ₽ за человека
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: Г. Иркутск
«После обеда нас уже ждут хвостатые друзья — сибирские хаски»
5 фев в 10:00
19 фев в 10:00
98 700 ₽ за человека
По летним тропам Байкала. Конный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Верховая езда – это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как Вы безупречно смотритесь в седле»
29 апр в 10:00
30 мая в 10:00
от 79 000 ₽ за человека
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Начало: Иркутск
«Следующим пунктом нашей программы станет мастер-класс по подлёдной рыбалке»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 132 000 ₽ за человека
