М Мария Половина озера Байкал за 10 дней читать дальше сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌 Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не

Л Лариса Половина озера Байкал за 10 дней Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.

Н Надежда Байкальский драйв Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

Г Галина Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

К Колесниченко Половина озера Байкал за 10 дней Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.

Ю Юлия Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.