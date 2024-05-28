Познавательные туры на природе в Листвянке

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Листвянке, цены от 87 700 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
«Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера»
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000 за человека
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
«путешествие по ледовым просторам Большого Байкала - вы почувствуете весь масштаб озера»
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700 за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Изумительное путешествие, которое свяжет восточный и западный берега заледеневшего Байкала, подарит Вам незабываемые впечатления, очарует красотой пейзажей и позволит насладиться чистым воздухом и простором»
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300 за человека
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Байкальский драйв
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • К
    Колесниченко
    24 сентября 2023
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • E
    Ekaterina
    10 марта 2022
    Байкальский драйв
    Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Половина озера Байкал за 10 дней
  2. Байкальский драйв
  3. Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
  4. Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 87 700 до 189 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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