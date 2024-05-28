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По популярности
Авторский тур
11 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
«Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера»
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
«путешествие по ледовым просторам Большого Байкала - вы почувствуете весь масштаб озера»
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Изумительное путешествие, которое свяжет восточный и западный берега заледеневшего Байкала, подарит Вам незабываемые впечатления, очарует красотой пейзажей и позволит насладиться чистым воздухом и простором»
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ККолесниченко24 сентября 2023Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- EEkaterina10 марта 2022Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Природа и пейзажи»
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