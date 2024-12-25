Экскурсии от вашего отеля в Магадане

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Магадане, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Добро пожаловать в Магадан
На машине
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 7000 ₽ за человека
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и
    читать дальше

    любовью. Приятно общаться с человеком, который так любит свою малую Родину. Город хоть и суровый, но душевный. Спасибо, экскурсию рекомендую 👍

  • А
    Алексей
    5 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия!
  • В
    Владимир
    29 ноября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «От вашего отеля»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Магадан
  2. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
  3. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Сколько стоит экскурсия по Магадану в апреле 2025
Сейчас в Магадане в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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