Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 декабря 2024Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и
- ААлексей5 декабря 2024Отличная экскурсия!
- ВВладимир29 ноября 2024Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «От вашего отеля»
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