Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Насладитесь уникальными пейзажами Магадана: перевалы, море и загадочные мегалиты откроют вам свои тайны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 сентября 2025У нас была гид Ольга. Нам очень понравилась экскурсия, мы увидели Магадан с неожиданной для себя стороны. Маршрут составлен продумано,
- ЕЕвгения17 сентября 2025СПАСИБО большое Сергею за замечательную экскурсию по знаковым местам Магадана! Сергей великолепный рассказчик, очень интересно было узнать чуть больше об истории такого маленького, но очень значимого города в истории нашей страны, хоть и с большой ноткой печали.
- ААнна3 сентября 2025Если и есть на свете высшая оценка труда человека,то мы с сестрой хотим умножить её на три или лучше на
- ЛЛюбовь19 августа 2025Экскурсия состояла из двух частей.
В первой части 4 с половиной часа нас по окрестностям Магадана возил на своём автомобиле один
- ААнастасия11 августа 2025Потрясающая экскурсия, потрясающие гиды и потрясающая Виктория. Я путешествовала одна, беспокоилась, заказав экскурсию в неизвестном городе. Все превзошло мои ожидания,
- ННина9 августа 2025Спасибо Сергею от второй группы туристов. Нас было 5 человек и Сергей проводил экскурсию сначала для двух человек, а потом для трех. Обе группы остались очень довольны.
- ННина9 августа 2025Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии пролетело незаметно, посетили все знаковые места Магадана, куда самостоятельно добраться сложно, услышали интересный рассказ об истории Магадана, полюбовались видами на Магадан. Спасибо Сергею!
- ММурай28 июля 2025Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии погороду. Нашим гидом был
- ЕЕкатерина10 июля 2025Великолепная экскурсия в дружеской атмосфере и приятной компании гида Евгении. Продуманный маршрут, интересные истории, объемные ответы на все вопросы, глубокое знание предмета. Всё понравилось, однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина10 июля 2025Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Сергей подсказал места к посещению в Магадане и ответил на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- VVLadimir5 июля 2025Очень красивая природа. Отличные гиды влюбленые в свою работу и свой регион отзывчивые
- ИИрина28 июня 2025Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!
Грамотно построенный маршрут, интересный и познавательный рассказ!!!
- ИИрина22 июня 2025Суровая красота Магаданского края, сопки, покрытые снегом, бухты Охотского моря, озера и лиман: это все в сопровождении интереснейшего рассказа о необыкновенной истории этих земель, первооткрывателях, людях необыкновенной силы духа. Рекомендуем всем гостям Магадана.
- ААлексей22 июня 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!
- ЮЮлия20 июня 2025Здесь стоит побывать хотя бы раз
- ВВиктория20 июня 2025Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами
- ММарина16 июня 2025Познавательная экскурсия для тех кто хочет посмотреть достопримечательности города за один день и с комфортом. Сергей очень пунктуальный человек, приятный
- ААлександра13 июня 2025Рекомендую эту экскурсию, если у вас есть пара-тройка часов в городе, вы узнаете почти что все о Магадане) Сергей вам
- ЮЮрий11 мая 2025Люблю экскурсии, которые проводят гиды, знающие и любящие свой город. Сергей - один из них. Прекрасно организованная экскурсия, понятный и
- ЛЛариса6 мая 2025Всем доброго времени суток! Были с мамой на экскурсии по Магадану, которую провёл Сергей. Не смотря на холодную, ветреную погоду,
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магадане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Магадану в декабре 2025
Сейчас в Магадане в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2025 год по теме «Популярные места», 98 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль