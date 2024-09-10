Туры с животными в Магадане

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Магадане, цены от 110 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
Пешая
скидка
15%
3 отзыва
11 дней
Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
Начало: Магадан, проспект Карла Маркса
17 авг в 10:00
130000110 000 за человека
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
3 отзыва
9 дней
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
«Посещение конебазы с якутскими лошадьми»
19 мар в 10:00
260 000 за человека
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
3 отзыва
11 дней
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
«Посещение конебазы с якутскими лошадьми»
17 мар в 10:00
290 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
    Организация отличная.
  • Я
    Яковлева
    9 сентября 2024
    Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
    Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
  • Ф
    Филиппова
    2 сентября 2024
    Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
    Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Отличный тур, профессиональный менеджмент от Большой Страны, изумительные сопровождающие! Корректируют тур по пожеланиям клиентов, очень внимательны! Спасибо Рустаму - лучший сопровождающий!
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Животные»

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  1. Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
  2. Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
  3. Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Сколько стоит тур в Магадане в декабре 2024
Сейчас в Магадане в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 110 000 до 290 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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