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Последние новости коронавируса в Магаданской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 157+2
  • Умерло 3
  • Выздоровело 87+4
  • Болеют сейчас 67
  • Летальность 1.91%около 19 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Магаданской области, включая Магадан, находится 0.07%, 157 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 87 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 67 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Магадане и Магаданской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Магаданской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.1 разав Магаданской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
19 человекв среднем умирает в Магаданской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Магаданской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Магаданской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Магаданской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020157+2+1%387+4+5%67-2
11 мая 2020155383+10+14%69-10
10 мая 2020155+1+1%3+1+50%73+5+7%79-5
9 мая 2020154+8+5%268+1+1%84+7
8 мая 2020146+8+6%267+10+18%77-2
7 мая 2020138+2+1%257+1+2%79+1
6 мая 2020136+5+4%25678+5
5 мая 2020131+15+13%256+21+60%73-6
4 мая 2020116235+1+3%79-1
3 мая 2020116+2+2%23480+2
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Магаданской области по дням

Магаданская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Магаданской области

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
lenta.ru
31.03.2020 12:06
В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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