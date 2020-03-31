Заразилось 157 +2

Умерло 3

Выздоровело 87 +4

Болеют сейчас 67

Летальность 1.91% около 19 чел. на 1000 заболевших

В Магаданской области, включая Магадан, находится 0.07%, 157 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 87 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 67 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Магадане и Магаданской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Магаданской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.1 раза в Магаданской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 19 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Магаданской области

Карта распространения коронавируса в Магаданской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Магаданской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Магаданской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 157 +2+1% 3 87 +4+5% ▼ 67-2 11 мая 2020 155 3 83 +10+14% ▼ 69-10 10 мая 2020 155 +1+1% 3 +1+50% 73 +5+7% ▼ 79-5 9 мая 2020 154 +8+5% 2 68 +1+1% ▲ 84+7 8 мая 2020 146 +8+6% 2 67 +10+18% ▼ 77-2 7 мая 2020 138 +2+1% 2 57 +1+2% ▲ 79+1 6 мая 2020 136 +5+4% 2 56 ▲ 78+5 5 мая 2020 131 +15+13% 2 56 +21+60% ▼ 73-6 4 мая 2020 116 2 35 +1+3% ▼ 79-1 3 мая 2020 116 +2+2% 2 34 ▲ 80+2 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Магаданской области по дням