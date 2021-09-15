Экскурсии в городах Магаданской области
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Последние отзывы об экскурсиях по Магаданской области
- ББаева Светлана15 сентября 2021Довольна организацией тура Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!
- ББаева Светлана15 сентября 2021Тур на озеро Джека Лондона соответствует ожиданиям
- ССветлана Баева15 сентября 2021Тур на озеро Джека Лондона соответствует ожиданиям