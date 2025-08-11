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Последние отзывы об экскурсиях по Магаданской области
Л
Дата посещения: 11 авг 2025
Великолепная экскурсия. Сергей с огромной любовью рассказывает о Магадане и крае. Столько полезной, познавательной, интересной информации. Рекомендую побывать на его экскурсиях. Спасибо Сергею!
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Е
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где только сухие цифры и
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В
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
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А
Неплохая поездка к морю. Перевалы, к сожалению, были в тумане, но это природа. На озера не завозили.
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Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои пожелания и по-максимуму показать
+5
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Е
Очень понравилась экскурсия, советую!
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М
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и комфортный стиль вождения. Сергей
+1
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А
Обратились второй раз. Всё прекрасно.
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Д
Отличная небольшая экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с побережьем Охотского моря, не уезжая далеко. Сергей - хороший гид, который любит свой регион и может о нем многое рассказать. Виды открываются очень красивые, даже в хмурую погоду.
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Очень интересная, насыщенная и красивая поездка. Узнали много интересного.
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