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Экскурсии по Магаданской области и городам

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Магадан

Последние отзывы об экскурсиях по Магаданской области

Л
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Дата посещения: 11 авг 2025
Великолепная экскурсия. Сергей с огромной любовью рассказывает о Магадане и крае. Столько полезной, познавательной, интересной информации. Рекомендую побывать на его экскурсиях. Спасибо Сергею!
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Е
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где только сухие цифры и
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исторические справки. Важны впечатления, и здесь мы получили массу положительных эмоций.
Несмотря на то, что по времени начала экскурсиии у организатора не получалось утром, нам предложили другой вариант, а не просто отказали!

Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
Все было отлично. И машина, и Андрей) Интересный маршрут, виды. Мы не очень любим экскурсии, где
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В
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
Все на высшем уровне, маршрут, локации, очень интересно и познавательно. С нами была Ольга, отдельная благодарность!
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А
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Неплохая поездка к морю. Перевалы, к сожалению, были в тумане, но это природа. На озера не завозили.
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Галина
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои пожелания и по-максимуму показать
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окрестности Магадана. Мне повезло с гидами - Наталья и Артур. Было комфортно и приятно.

Благодаря этим экскурсиям я практически влюбилась в Колыму, даже не хотелось уезжать. Очень красивая, необычная и ранимая природа. А то до этого у нас все экскурсии были минорные (ГУЛАГ, зэки, заброшки)

Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои+5
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
Большое спасибо за экскурсию! Мне очень понравилось! Я была одна и Виктория постаралась учесть все мои
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Е
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Очень понравилась экскурсия, советую!
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М
Добро пожаловать в Магадан
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и комфортный стиль вождения. Сергей
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замечательный рассказчик, всего копилке много интересной информации, историй, фактов. Я и не подозревала, что путешествие в Магадан, от которого меня отговаривали друзья и знакомые окажется таким захватывающим. Сама бы я не смогла посетить столько интересных мест. После экскурсии Сергей посоветовал где сделать покупки и что ещё можно посмотреть в соответствии с моими интересами.
Если сомневаетесь ехать в Магадан или нет, не сомневайтесь. И очень рекомендую экскурсию

Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и+1
Экскурсия замечательная. Сергей проконсультировал сначала онлайн и помог определиться при заказе экскурсии. Очень удобный автомобиль и
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А
Добро пожаловать в Магадан
Обратились второй раз. Всё прекрасно.
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Д
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отличная небольшая экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с побережьем Охотского моря, не уезжая далеко. Сергей - хороший гид, который любит свой регион и может о нем многое рассказать. Виды открываются очень красивые, даже в хмурую погоду.
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Елена
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Очень интересная, насыщенная и красивая поездка. Узнали много интересного.
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