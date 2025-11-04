Мои заказы

Памятник «Паровоз» – экскурсии в Магнитогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник «Паровоз»» в Магнитогорске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
На машине
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Узнать Магнитогорск за 3 часа
На машине
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
11 дек в 09:30
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталина
    4 ноября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Дата посещения: 28 октября 2025
    Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались!
    читать дальше

    Купили шикарные вкуснейшие пирожные! Захотелось ещё раз вернуться в город и съездить на другие экскурсии с Эльвирой! Спасибо огромное за экскурсию!

  • М
    Мельничук
    28 июля 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Всё было на высшем уровне. Как в информационном, так и зрительном. Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию.
  • П
    Пикалова
    5 декабря 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось то, что можно выбрать
    читать дальше

    конкретное время. Нас забрали в назначенном месте, на машине прокатились по всему городу и совершили "восхождение" на Магнитную гору. Эльвира замечательный рассказчик, любящий свой город! Архитектура города впечатлила! Спасибо!

    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось
  • Р
    Роман
    31 октября 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Благодарю Ольгу за очень интересную и познавательную экскурсию по Магнитогорску! Интересные факты о данной территории с середины 17-го века, и,
    читать дальше

    непосредственно, с начала строительства комбината и образования города. Интересные особенности создания города, его главные достопримечательности были рассказаны Ольгой во время маршрута по левому и правому берегам Урала. Детали пересказывать не буду, отмечу комфортное вождение автомобиля, а также после экскурсии Ольга отвечала на мои вопросы, давала какие-то рекомендации.

  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А
    читать дальше

    какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.

  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
    И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
  • A
    Alexandra
    3 октября 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Я очень довольна экскурсией, Ольга-профессионал!
    Рассказываю своим друзьям про город, ощущение, что все запомнила!
    Вот это подача🔥🔥🔥🔥
    Если вернусь, то обязательно к Ольге обращусь вновь🔥🔥🔥
  • Д
    Дроздов
    7 сентября 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Познавательно, интересно, неравнодушно!!!
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Спасибо большое за отличную экскурсию замечательному гиду Ольге! Её любовь к родному городу Магнитогорску передалась и нам! Интересные локации, факты, истории. Обсуждали очень долго всё, что узнали. Дальнейших Вам успехов!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Магнитогорск глазами Ольги удивителен. Увлеченный рассказ помог увидеть в этом промышленном городе идею и душу, которые закладывались при его строительстве.
    читать дальше

    Хоть мы и были немного в цейтноте, но благодаря хорошо спланированной программе (вплоть до доставки нас в аэропорт) посмотрели все самое важное и интересное. Также, вооруженные новыми знаниями, вдохновились на перечитывание "Капитанской дочки". Большое спасибо от всей семьи!

  • В
    Варвара
    20 июля 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Так случилось, что у нас появилась возможность провести целый день в г. Магнитогорске. Чтобы максимально этот день провести познавательно и
    читать дальше

    продуктивно отправились на экскурсию с Ольгой по Магнитогорску. Теперь есть представления о том как же появился город Магнитогорск, о его архитектуре, развитии.
    Рекомендую экскурсии с Ольгой👍

    Небольшая часть фото☺️

  • И
    Ирина
    7 июля 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    экскурсия огонь!!! Нам всё очень понравилось! Для нас Магнитогорск открылся с другой стороны. Ольга вообще крутая👍Очень всё интересно рассказывала, показывала!
    читать дальше

    От души советуем выбирать её! У сына + одна мечта в копилку. Ребёнок очень хотел посетить памятник "Тыл Фронту". Спасибо огромное Ольга всё показала, рассказала. Вообщем мы довольны 👍👍👍

  • Е
    Евгения
    11 июня 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    9 июня 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Все отлично
  • Е
    Евгения
    8 июня 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Очень познавательно и с душой представлена информация о Магнитогорске и его истории. Узнали много нового и интересного!
  • С
    Светлана
    3 мая 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Были на экскурсии "Узнать Магнитогорск за 3 часа" с Ольгой 2 мая 2025 года. Было очень увлекательно, узнали много нового
    читать дальше

    о любимом Магнитогорске. Ольга прислушивалась ко всем нашим пожеланиям, в общении очень радушна, благожелательна! Экскурсия проводилась интересно, с юмором, в очень доступной форме, легко понятной даже детям. Спасибо большое!!!

  • О
    Ольга
    28 марта 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.
  • И
    Ирина
    17 ноября 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Добрый день!
    Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️

