Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
11 дек в 09:30
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.
- ВВиталина4 ноября 2025Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»Дата посещения: 28 октября 2025Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались!
- ММельничук28 июля 2025Узнать Магнитогорск за 3 часаДата посещения: 26 июля 2025Всё было на высшем уровне. Как в информационном, так и зрительном. Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию.
- ППикалова5 декабря 2025С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось то, что можно выбрать
- РРоман31 октября 2025Благодарю Ольгу за очень интересную и познавательную экскурсию по Магнитогорску! Интересные факты о данной территории с середины 17-го века, и,
- ВВладимир27 октября 2025Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
- ТТатьяна13 октября 2025Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А
- ООльга6 октября 2025Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
- AAlexandra3 октября 2025Я очень довольна экскурсией, Ольга-профессионал!
Рассказываю своим друзьям про город, ощущение, что все запомнила!
Вот это подача🔥🔥🔥🔥
Если вернусь, то обязательно к Ольге обращусь вновь🔥🔥🔥
- ДДроздов7 сентября 2025Познавательно, интересно, неравнодушно!!!
- ТТатьяна12 августа 2025Спасибо большое за отличную экскурсию замечательному гиду Ольге! Её любовь к родному городу Магнитогорску передалась и нам! Интересные локации, факты, истории. Обсуждали очень долго всё, что узнали. Дальнейших Вам успехов!
- ТТатьяна5 августа 2025Магнитогорск глазами Ольги удивителен. Увлеченный рассказ помог увидеть в этом промышленном городе идею и душу, которые закладывались при его строительстве.
- ВВарвара20 июля 2025Так случилось, что у нас появилась возможность провести целый день в г. Магнитогорске. Чтобы максимально этот день провести познавательно и
- ИИрина7 июля 2025экскурсия огонь!!! Нам всё очень понравилось! Для нас Магнитогорск открылся с другой стороны. Ольга вообще крутая👍Очень всё интересно рассказывала, показывала!
- ЕЕвгения11 июня 2025Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
- ААлександр9 июня 2025Все отлично
- ЕЕвгения8 июня 2025Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Очень познавательно и с душой представлена информация о Магнитогорске и его истории. Узнали много нового и интересного!
- ССветлана3 мая 2025Были на экскурсии "Узнать Магнитогорск за 3 часа" с Ольгой 2 мая 2025 года. Было очень увлекательно, узнали много нового
- ООльга28 марта 2025Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
- ООльга5 января 2025Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.
- ИИрина17 ноября 2024Добрый день!
Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️
