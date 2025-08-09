читать дальше

нём рассказать доступно понятно и захватывающе!

Я думала, ну что можно посмотреть в этом городе, ну расскажут мне про ММК, покажут несколько памятников и всё. Я очень ошибалась!

Денис лучший гид из всех, которых я когда либо слушала (и в России и за границей)!

Если вы будете хотя бы один день в этом городе, я рекомендую заказать у него экскурсию, которая пролетит незабываемо на одном дыхании.

Спасибо огромное!