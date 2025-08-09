Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
«Набережная реки Урал и мост Европа — Азия, 30 мин»
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
«Глазами рабочего вы увидите левый берег реки, где находится комбинат, а глазами солдата посмотрите на Запад, где во время войны находился фронт»
11 дек в 14:00
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
«Но мы начнём листать историю с 1743 года, когда на правом берегу реки Яик появилась крепость»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 666 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 августа 2025Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное
- ССветлана5 августа 2025Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о
- ТТатьяна27 июля 2025Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его
- ЮЮлия24 июня 2025Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
- ВВасилина23 июня 2025Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
и достопримечательности
- ССергей17 июня 2025Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим
- ТТатьяна12 июня 2025Очень всё понравилось
