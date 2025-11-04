читать дальше

какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.