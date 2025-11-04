Мои заказы

Увидеть самое главное в Магнитогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Магнитогорске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
На машине
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Узнать Магнитогорск за 3 часа
На машине
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
11 дек в 09:30
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 666 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталина
    4 ноября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Дата посещения: 28 октября 2025
    Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались!
    читать дальше

    Купили шикарные вкуснейшие пирожные! Захотелось ещё раз вернуться в город и съездить на другие экскурсии с Эльвирой! Спасибо огромное за экскурсию!

  • П
    Пикалова
    5 декабря 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось то, что можно выбрать
    читать дальше

    конкретное время. Нас забрали в назначенном месте, на машине прокатились по всему городу и совершили "восхождение" на Магнитную гору. Эльвира замечательный рассказчик, любящий свой город! Архитектура города впечатлила! Спасибо!

    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось
  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А
    читать дальше

    какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.

    Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверовВпервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
    И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
  • Е
    Евгения
    11 июня 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 марта 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
  • К
    Констатин
    5 января 2025
    Весь Магнитогорск за один день
    Авторский рассказ от неравнодушного местного жителя с интересными подробностями. А еще напоили чаем с печеньками.

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магнитогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
  2. Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
  3. Узнать Магнитогорск за 3 часа
  4. Весь Магнитогорск за один день
Какие места ещё посмотреть в Магнитогорске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Памятник «Тыл — фронту»
  3. Памятник «Паровоз»
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в декабре 2025
Сейчас в Магнитогорске в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 12 666. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Магнитогорске на 2025 год по теме «Самое главное», 82 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль