1 день

Знаменитый каньон и лучший вид Дагестана

Локации: Сулакский каньон — глубочайший в Европе, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере с ветерком, Ирганайское водохранилище, Гимринский автомобильный тоннель — самый длинный в России, бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Евразии.

Самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования.

Первая достопримечательность в нашем путешествии — бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре).

Гуляя по бархану, ощущаешь, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки «Белого солнца пустыни».

Далее — глубочайший в Европе каньон, Сулакский. Даже Большой каньон в США не такой глубокий, как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям.

Одна из частей каньона — Чиркейское водохранилище, по бирюзовой глади которого мы прокатимся на катере, подплывая прямо к сводам каньона.

По вашему желанию наш катер будет идти либо с элементами экстрима, либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в ущельях Сулакского каньона.

Проголодавшись, едем обедать. На ваш выбор будут форель и мясо.

После наслаждения каньоном выдвинемся в сторону гор. По дороге увидим самый длинный автомобильный тоннель в России и смотровую на Ирганайском водохранилище.

В завершении дня отправляемся получать удовольствие от вида с точки Айвазовского: с неё открывается лучший в Дагестане вид — обласканное лучами заходящего солнца село Гуниб, самое известное в Дагестане, ведь именно здесь когда-то была закончена Кавказская война.

И именно об этом месте, говорят, Расул Гамзатов (автор знаменитого стиха «Журавли», памятники и поэту, и произведению мы будем неоднократно проезжать во время тура) сказал: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане».

Во время отдыха на поляне угостим вас свежесваренным кофе и сладостями, споём известные песни и станцуем зажигательную лезгинку.

Завершим первый день мы сытным ужином и заселением. Проживание одно на весь тур — апартаменты/номера со всеми удобствами в горах, в знаменитом селении Гуниб и его окрестностях.