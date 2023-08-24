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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знаменитый каньон и лучший вид Дагестана
Локации: Сулакский каньон — глубочайший в Европе, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере с ветерком, Ирганайское водохранилище, Гимринский автомобильный тоннель — самый длинный в России, бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Евразии.
Самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования.
Первая достопримечательность в нашем путешествии — бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре).
Гуляя по бархану, ощущаешь, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки «Белого солнца пустыни».
Далее — глубочайший в Европе каньон, Сулакский. Даже Большой каньон в США не такой глубокий, как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям.
Одна из частей каньона — Чиркейское водохранилище, по бирюзовой глади которого мы прокатимся на катере, подплывая прямо к сводам каньона.
По вашему желанию наш катер будет идти либо с элементами экстрима, либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в ущельях Сулакского каньона.
Проголодавшись, едем обедать. На ваш выбор будут форель и мясо.
После наслаждения каньоном выдвинемся в сторону гор. По дороге увидим самый длинный автомобильный тоннель в России и смотровую на Ирганайском водохранилище.
В завершении дня отправляемся получать удовольствие от вида с точки Айвазовского: с неё открывается лучший в Дагестане вид — обласканное лучами заходящего солнца село Гуниб, самое известное в Дагестане, ведь именно здесь когда-то была закончена Кавказская война.
И именно об этом месте, говорят, Расул Гамзатов (автор знаменитого стиха «Журавли», памятники и поэту, и произведению мы будем неоднократно проезжать во время тура) сказал: «Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане».
Во время отдыха на поляне угостим вас свежесваренным кофе и сладостями, споём известные песни и станцуем зажигательную лезгинку.
Завершим первый день мы сытным ужином и заселением. Проживание одно на весь тур — апартаменты/номера со всеми удобствами в горах, в знаменитом селении Гуниб и его окрестностях.
Ворота чудес и языки местных шайтанов
Локации: плотина Гунибской ГЭС, башня Андалал, Карадахская теснина, смотровая Дарада-Мурада, аул Старый Гоор с развалинами домов и башен, «Языки троллей» они же «Языки шайтанов», Датунский храм.
Начинаем мы свой день, как и все последующие, с завтрака в 8 утра и выезда на маршрут в 9 (время ориентировочное).
После завтрака мы направляемся к Гунибской ГЭС, где вы сможете прогуляться по плотине, насладиться видами и подняться на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества.
Это важный мемориал, представляющий собой родовую башню, родник и извилистый путь к нему, который раньше горянки преодолевали каждый день вместе с тяжёлыми кувшинами.
Далее наш путь лежит в Карадахскую теснину, которую также называют «Воротами чудес». Это уникальный природный памятник, образовавшийся благодаря некогда активной реке. Рельефы теснины никого не оставляют равнодушным. Проверьте и вы!
Прогулка по теснине — занятие довольно утомительное, поэтому сразу после неё мы направляемся в гости к местным жителям на обед.
По всем обычаям горского гостеприимства стол тут также очень щедрый: вас ждёт несколько блюд и чай с вареньем.
Стараемся не заснуть после такого плотного обеда и двигаемся дальше к аулу Старый Гоор. Здесь сохранились развалины домов и башен, которые часто изображают в рекламе Дагестана.
Также рядом с башнями находятся знаменитые «Языки троллей/шайтанов» — каменные выступы, сфотографироваться на которых смогут только самые отважные гости (при страховке наших гидов, конечно).
Виды здесь просто восхитительные: горные хребты, высокогорные аулы, Аварское койсу — сердце здесь просто замирает.
А чтобы фото получились ещё более впечатляющими, мы приготовили для вас национальные костюмы. Только представьте эти кадры: самый знаменитый выступ Дагестана и вы в национальном костюме… Уже захотелось начать фотосессию, правда?
Далее — Датунский храм: грузинская церковь в ущелье на берегу безымянной речки.
Кстати, вы знали, что эти земли были когда-то частью грузинского государства? А что здесь находится одна из могил знаменитой царицы Тамары? Вместе прогуляемся к храму и послушаем интересные истории.
Бонус: смотровая Дарада-Мурада с привалом на фоне очень захватывающего вида.
Бонус: мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в очень интересном месте. Вы запомните его надолго и обязательно ещё не раз захотите станцевать этот зажигательный танец, поверьте!
В завершении дня мы возвращаемся в Гуниб, где ужинаем и проводим время в приятной компании. Для отличного вечера у нашей команды есть всё: местные напитки 18+, гитары, уютные места.
Аул-призрак и местная история
Локации: вид на село Чох и его террасы, дагестанский Мачу-Пикчу, место съёмок фильма «Аманат», гунибский краеведческий музей, крепость Шамиля.
Позавтракав и выселившись из номеров, продолжаем наше путешествие и останавливаемся у Чохских террас. Одни говорят, что они рукотворные, другие же утверждают, что человек такое создать точно не в состоянии. Интересно, что скажете вы?
Как бы то ни было, вид здесь великолепен, а от яркой зелени не знаешь куда отвести взгляд.
Также останавливаемся сфотографироваться у декораций к фильму «Аманат». Не слышали о таком? Рекомендую к просмотру в один из вечеров в туре.
О событиях, взятых за основу сюжета, вы многое услышите во время экскурсии в Гунибе. Таже вы увидите многие места из фильма.
Далее нас ждёт знаменитый аул-призрак Гамсутль, который также называют дагестанским Мачу-Пикчу. Последний житель покинул этот мир в 2015 году, и теперь здесь больше никто не живёт.
Однако в одном из домов и сегодня можно увидеть некоторые домашние вещи и даже встретить коров, а на горных склонах — коз и баранов.
К самому аулу доехать на машине нельзя, есть несколько вариантов подъёма: пешком (4 км), на УАЗиках и пешком (по 2 км), верхом.
Обратно же вернуться можно только пешком, но уже по другим тропам, где расстояние и время будут меньше. Координатор заранее расскажет вам подробнее обо всех вариантах и поможет подобрать оптимальный.
Вдоволь насладившись видами, впечатлениями и пешей прогулкой, едем на обед. Он снова очень разнообразный и плотный.
После обеда едем в местный краеведческий музей. Поверьте, здесь не будет скучно. Вас ждут только интересные факты и возможность примерить национальные аварские костюмы.
После музея поднимемся на крепость Шамиля, о которой услышим в музее. Эту свидетельницу Кавказской войны стоит видеть.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим вам не «До свидания», а «До новой встречи!».
Завершится наше путешествие около 20:30, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо — либо в аэропорт, либо к местам размещения в Махачкале/Каспийске.
Авиабилеты рекомендую брать с рейса в 22:20.
Проживание
2-, 3-, 4-местное размещение в комнатах со всеми удобствами (санузел с горячей водой, полотенца, фен, Wi-Fi и т. п.).
Семейные пары и компании заселяются без подселения.
Путешественники, отправляющиеся в тур одни, объединяются по полу и заселяются вместе. По желанию можно выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Двух-, трех- и четырехместное размещение в комнатах со всеми удобствами (санузел с горячей водой, полотенца, фен, Wi-Fi). За дополнительную плату возможно одноместное размещение – уточняется дополнительно при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортные иномарки (преимущественно джипы, редко минивэны)
- Услуги водителей и гида
- Сопровождение на всех локациях
- Помощь в съемке классных снимков и роликов
- Все входные билеты
- Все экскурсии
- Помощь в приобретении сувениров лучшего качества по приятным ценам
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание — завтраки, обеды и ужины (если у вас специфическое/ограниченное питание — свяжитесь с нами, мы обсудим как вас накормить)
- Кофе, сваренный на остановках по маршруту и сладости
- Угощение местным коньяком и вином
- Проба знаменитого дагестанского коньяка
- Проживание в квартирах и комнатах на 2/3/4 человек со всеми удобствами
- Трансфер на УАЗиках при подъёме в Гоор и Гамсутль
- Национальные костюмы для фото
- Помощь в подборе проживания до и/или после завершения тура
- Помощь в подборе билетов до/из Махачкалы
- Круглосуточная поддержка турлидера
- Что не входит
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание до/после тура
- Доплата за одноместное размещение (подробнее уточняйте при бронировании)
- Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
- Конная прогулка (по желанию)
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.)
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора (по желанию)
- Прогулка на катере (по желанию)
- Зиплайн, роупджампинг и другие подобные развлечения
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Что ещё важно знать о программе тура?
По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации МЧС, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, так же как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные).
Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории РФ, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте мы будем передвигаться?
Джипы и супер удобные минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, KIA Sorento, Toyota Alphard).
- Какой дресс-код в туре?
Рекомендуется прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания данная рекомендация не распространяется.
- Какие есть скидки?
Компаниям от 4-х человек предусмотрены скидки. Уточняйте размер в личных сообщениях.
- Какая есть дополнительная информация?
Возможен индивидуальный тур.
Мы готовы подстроиться под ваши ограничения в питании и предоставить одноместное размещение (пишите и обсудим подробности).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору