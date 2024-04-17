Что вас ждет

При выезде из Махачкалы мы увидим достопримечательность, которая является настоящим памятником природы, — гору Пушкин Тау. Далее мы отправимся в древнейший город мира Дербент, которому уже более пять тысяч лет, но он по-прежнему рад гостям! Начнём с древней цитадели Нарын-Кала, а точнее, осмотрим то, что осталось от некогда мощных укреплений, и попытаемся представить её масштабы в эпоху расцвета. Затем проедемся по старым переулкам Дербента (магалам), дойдём до Джума-мечети VIII века, увидим Девичьи и Женские бани, услышим о них интересные легенды от гида. Затем у нас с вами будет свободное время в гранатовом квартале где вы сможете вкусно поесть главное недорога, также вас угостят чаем с пах-пахом абсолютно бесплатно по традиции Дербента. Наконец, мы увидим советскую мощь 1980 года — экраноплан «Лунь», а после прогуляемся по набережной Дербента. После всего прогуляемся по улице счастливых людей, где можно будет приобрести сувенирчики и прям подойдем к самому большому Фонтану на территории Р. Ф Важно знать• В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе.

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.