Дербент - туристический, самый любимый город В
Давайте отправимся в душевный Дербент — древнейший город России.
Богатая история, культурный колорит, атмосферные узкие улочки и дагестанские традиции — с нами не заскучаете! Мы побываем в старинной крепости Нарын-Кала, пройдемся по магалам Дербента и увидим символ советской мощи — экраноплан «Лунь».
Богатая история, культурный колорит, атмосферные узкие улочки и дагестанские традиции — с нами не заскучаете! Мы побываем в старинной крепости Нарын-Кала, пройдемся по магалам Дербента и увидим символ советской мощи — экраноплан «Лунь».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый город - магалы
- Экраноплан
- Крепость Нарын-Кала
- Улица счастливых людей
- Памятник природы Пушкин Тау
- Фонтан
Описание
Что вас ждет
При выезде из Махачкалы мы увидим достопримечательность, которая является настоящим памятником природы, — гору Пушкин Тау. Далее мы отправимся в древнейший город мира Дербент, которому уже более пять тысяч лет, но он по-прежнему рад гостям! Начнём с древней цитадели Нарын-Кала, а точнее, осмотрим то, что осталось от некогда мощных укреплений, и попытаемся представить её масштабы в эпоху расцвета. Затем проедемся по старым переулкам Дербента (магалам), дойдём до Джума-мечети VIII века, увидим Девичьи и Женские бани, услышим о них интересные легенды от гида. Затем у нас с вами будет свободное время в гранатовом квартале где вы сможете вкусно поесть главное недорога, также вас угостят чаем с пах-пахом абсолютно бесплатно по традиции Дербента. Наконец, мы увидим советскую мощь 1980 года — экраноплан «Лунь», а после прогуляемся по набережной Дербента. После всего прогуляемся по улице счастливых людей, где можно будет приобрести сувенирчики и прям подойдем к самому большому Фонтану на территории Р. Ф Важно знать• В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
По колендарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город - магалы
- Экраноплан
- Крепость Нарын-Кала
- Улица счастливых людей
- Памятник природы Пушкин Тау
- Фонтан
Что входит
- Гид на крепости
- Билеты на крепость
- Трансфер
- Обед
- Сопровождение гида
- Вход на смотровой экраноплана
Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Буганова, 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По колендарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт, гид
- Билеты на крепость и гид также включён
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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