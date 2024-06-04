Экраноплан «Лунь» – экскурсии в Махачкале

Найдено 33 экскурсии в категории «Экраноплан «Лунь»» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
69 отзывов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800 за всё до 3 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998 за всё до 6 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
61 отзыв
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400 за человека
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
54 отзыва
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Южный Дагестан за один день
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Древнейший город Дербент
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан
Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Дербенту
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Прогулка по Дербенту
Начало: Точный адрес после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Древний город Дербент. Крепость
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
12 часов
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: в любое время
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
Начало: Ул. Буганова, 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
40003 600 за человека
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800 за всё до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
    читать дальше

    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
  • Р
    Ринат
    3 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
    читать дальше

    по образованию археолог и поэтому рассказывал научную информацию. Крепость Нарын-Кала- потрясающая! Хочется отметить аккуратное и безопасное вождение водителя. Рекомендую, очень понравилась данная экскурсия.

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!
    Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    У нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразу отвез на смотровую площадку
    читать дальше

    города. А уже потом мы отправились на основную экскурсию Это была первая экскурсия в Дагестане. Шамсудин великолепный рассказчик, грамотный, вежливый, тактичный человек, хорошо знает историю своего края, преподносит ее с любовью, рассказывает об обычаях и традициях. Предложил пообедать в кафе, где подают национальные блюда. Все очень вкусно. Желающим продегустировать настоящие напитки этого региона, он может предложить специализированный магазин и посоветовать, что попробовать. Не отказывайтесь - получите удовольствие. Огромное ему спасибо за проведенный вместе день. Рекомендую.

    У нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразуУ нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразуУ нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразу
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень все понравилось, гид отличный, покормили супер, всем советую
  • В
    Вячеслав
    29 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Очень красивая и большая крепость
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
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    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • А
    Алёна
    27 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Прекрасная экскурсия, гиду Екатерине спасибо за знакомство с Дербентом.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экраноплан «Лунь»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
  2. Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
  3. В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
  4. Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
  5. Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ирганайское водохранилище
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  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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