🚌 На автобусе Групповая 11 часов 29 отзывов В тренде Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 73 отзыва Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений Начало: У вашего отеля 10 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 69 отзывов В Дербент - за колоритом Средневекового Востока Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 147 отзывов Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 15 отзывов Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля 10 998 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 53 отзыва Путешествие в Дербент - самый древний город России Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Фотопрогулка 10 часов 2 отзыва Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города Начало: У суперамаркета «Тропики» Расписание: ежедневно в 08:00 3799 3 610 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 11 отзывов Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе 40 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 13 отзывов Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России Начало: 7.30 17 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 61 отзыв Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 493 отзыва Дербент и Каспийский монстр «Лунь» Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30 от 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 54 отзыва Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала) Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск) Расписание: Ежедневно в 9:00 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Южный Дагестан за один день Начало: Только после бронирования Расписание: Все дни 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 47 отзывов Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь» Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь» Начало: По договоренности Расписание: 08:00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дербент и экраноплан «Лунь» Начало: Заберем Вас из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договорённости от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие в древний Дербент Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал... Расписание: По договоренности от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Дербент - второй по величине город Дагестана Начало: Аэропорт Махачкалы 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚤 На катере Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону Начало: По договоренности с туристом Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра от 26 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Прогулка по Дербенту Начало: Точный адрес после бронирования от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 22 отзыва Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00 от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь» Начало: Любое по договоренности с туристом Расписание: Любой день по договоренности от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Начало: По договоренности Расписание: в любое время 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина Начало: Ул. Буганова, 14 Расписание: По колендарю 4000 3 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Индивидуальная 10 часов Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан Начало: Махачкала, ул. Буганова 14 Расписание: По колендарю 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов Большой тур из Махачкалы в древний Дербент Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости Начало: У ТЦ «Миркато» 22000 19 800 ₽ за всё до 4 чел.