Добро пожаловать в Грозный
Вас ждет прогулка по центральной части Грозного, а я расскажу, как чеченской столице удается сочетать в себе колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют, а также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и по-настоящему насладились нашей прогулкой!
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аллея Славы
- Бульвар Эсамбаева
- Национальный музей Чеченской республики
- Центральная площадь
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЯ покажу вас все самое-самое в Грозном. Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей Чеченской республики и раскроете историю прекрасного вайнахского народа. Также в программе экскурсии будут:
- Центральная площадь. Вы узнаете, кому она посвящена, и рассмотрите карту районов Чечни из цветной брусчатки.
- Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вы отыщете в ее архитектуре османские мотивы и поймете, чем она напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
- Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа. Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты.
- Цветочный парк. Гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан.
- Храм Архангела Михаила. Основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (комфортабельное авто)
- Полное сопровождение гид-экскурсовода
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- После бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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