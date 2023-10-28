Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу

Добро пожаловать в Грозный

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Вас ждет прогулка по центральной части Грозного, а я расскажу, как чеченской столице удается сочетать в себе колорит древности и высотные здания, нежность и мужество, величие и уют, а также сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими гостями и по-настоящему насладились нашей прогулкой!
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
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ноя
2
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Аллея Славы
  • Бульвар Эсамбаева
  • Национальный музей Чеченской республики
  • Центральная площадь
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЯ покажу вас все самое-самое в Грозном. Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей Чеченской республики и раскроете историю прекрасного вайнахского народа. Также в программе экскурсии будут:
  • Центральная площадь. Вы узнаете, кому она посвящена, и рассмотрите карту районов Чечни из цветной брусчатки.
  • Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вы отыщете в ее архитектуре османские мотивы и поймете, чем она напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
  • Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа. Вы подниметесь на его смотровую площадку и насладитесь видами города с высоты.
  • Цветочный парк. Гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан.
  • Храм Архангела Михаила. Основанный в конце XIX века терскими казаками, он пережил за свою историю множество драматических событий, о которых я вам обязательно расскажу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (комфортабельное авто)
  • Полное сопровождение гид-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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