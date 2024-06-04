Экскурсии по Чечне из Махачкалы

Найдено 27 экскурсий в категории «Чечня» в Махачкале, цены от 2 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
12 часов
11 отзывов
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
Посетить три главных города Чечни за 1 день
Начало: На ул. Буганова, 14
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
33203 154 за человека
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
794 отзыва
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Расписание: Смотрите свободные даты, выезд в 09:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 850 за человека
Путешествие в город Грозный
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 000 за всё до 4 чел.
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 за всё до 4 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500 за всё до 4 чел.
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Начало: После бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечней и Грозным
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Увлекательный тур в «сердце Чечни» - город Грозный
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Увлекательный тур в «сердце Чечни» - город Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Магия Чечни: Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Магия Чечни: Грозный, Аргун и Шали
Начало: По договорённости
Расписание: 08:00,09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
5 отзывов
Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы
Начало: Махачкала, ул. Буганова, д. 14
Расписание: По Сб, Вс, Вт, Чт в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
33302 997 за человека
Древний город Дербент. Крепость
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600 за всё до 4 чел.
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Индивидуальная
12 часов
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
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    Долгая дорога, но оно того стоит, да и за разговорами время летит быстро. Времени насладиться видами достаточно. Был в середине апреля. Спасибо за приятные эмоции

  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
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    на высшем уровне, все было продумано для оптимизации нашего времени. Машину водит комфортно. Угостил нас маминой домашней клубникой, за что отдельное спасибо ☺️

    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • С
    Сапунова
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
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    пути рассказал много интересного о Дагестане, сопровождал нас в городах по маршруту и показывал лучшие места для фото, отвечал на массу наших вопросов. С Гидом нам повезло- Тамерлан веселый, общительный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Помог нам через день записаться на экскурсию в Сулакский каньон со скидкой. В каньон мы ездили с другим гидом, его зовут Азим. Он так же очень интересно рассказывал о местах, где мы проезжали, много шутил, создавая хорошее настроение группе. Не очень повезло с погодой: в горах опустился густой туман- и одну локацию на каньон мы не увидели. Порадовал вкусный обед в форелевом хозяйстве и красивый парк вокруг него.

    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Очень интересно, единственный минус, надо включить обед
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
    Спасибо за замечательную экскурсию, за искрометный юмор от гида Шамиля. Было "по кайфу"😂
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
    Сама Чечня впечатлила. Ооочень красивые мечети, очень чисто. Выезд был из Махачкалы. Минус за то, что галопом по всем местам!
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    По факту посетили 3 мечети (вход бесплатный) и смотровую площадку. Цена 2850 За поездку. Выезд в 8.30 и вернулись в 19.30. При этом собрали все пробки. По прогулке по центру Чечни дали всего минут 40 и это с посещением красивейшей мечети! (((Ничего не успели посмотреть толком! Те, кто сидел сбоку (я), вообще ничего не увидел в окно толком. Лучше бы взяли такси туда-обратно (если едете компанией). И гуляли бы в свое удовольствие сколько влезет!

  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно
  • С
    Софья
    27 мая 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чечня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
  2. Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
  4. Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
  5. Из Махачкалы - в Чеченскую республику
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Чечня" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 850 до 30 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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