1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
Посетить три главных города Чечни за 1 день
Начало: На ул. Буганова, 14
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
33203 154₽ за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Смотрите свободные даты, выезд в 09:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 850₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие в Грозный: история и современность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Грозному, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Грозный: в гости к вайнахскому народу
Начало: После бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательный тур в «сердце Чечни» - город Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Магия Чечни: Грозный, Аргун и Шали
Начало: По договорённости
Расписание: 08:00,09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Чеченская Республика через Бархан Сарыкум из Махачкалы
Начало: Махачкала, ул. Буганова, д. 14
Расписание: По Сб, Вс, Вт, Чт в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
33302 997₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- ИИгорь3 июня 2024Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
- AAleksandra2 июня 2024Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ССапунова30 мая 2024Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
- ЭЭльвира29 мая 2024Очень интересно, единственный минус, надо включить обед
- ООльга29 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию, за искрометный юмор от гида Шамиля. Было "по кайфу"😂
- ААлександра29 мая 2024Сама Чечня впечатлила. Ооочень красивые мечети, очень чисто. Выезд был из Махачкалы. Минус за то, что галопом по всем местам!
- ООлеся28 мая 2024Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
- ССофья27 мая 2024Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чечня»
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