В путешествии по главным городам Чеченской Республики — Грозному, Аргуну и Шали — вы увидите, как традиции переплетаются с современной архитектурой. Поразитесь величию религиозных сооружений, услышите рассказы о местной культуре. И, конечно, я подготовлю вас ко встрече с Чечнёй: поговорим о ваших ожиданиях, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

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Описание

Что вас ожидает

Романтика Востока

С первых шагов по улицам Грозного город поразит вас чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскрёбами. В поисках самых впечатляющих локаций для фото мы прогуляемся по цветочному парку, известному как «Парк чудес», или «Парк влюблённых».

Крупнейший мусульманский комплекс России

На территории одной из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — вы увидите роскошный парк и фонтан с трёхуровневым освещением. Осмотрите купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскрёбов, где расположены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем облике города, так и о ближайших перспективах его развития. Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты.

Аргун, Шали и гордость мусульман

На обратном пути заедем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек! А величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в городе Аргуне поразит вас своей красотой и размахом.

Организационные детали