Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
И, конечно, я подготовлю вас ко встрече с Чечнёй: поговорим о ваших ожиданиях, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Романтика Востока
С первых шагов по улицам Грозного город поразит вас чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскрёбами. В поисках самых впечатляющих локаций для фото мы прогуляемся по цветочному парку, известному как «Парк чудес», или «Парк влюблённых».
Крупнейший мусульманский комплекс России
На территории одной из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — вы увидите роскошный парк и фонтан с трёхуровневым освещением. Осмотрите купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены.
Грозный-Cити
Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскрёбов, где расположены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем облике города, так и о ближайших перспективах его развития. Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты.
Аргун, Шали и гордость мусульман
На обратном пути заедем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек! А величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в городе Аргуне поразит вас своей красотой и размахом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: 100 руб. /чел. — подъём на смотровую площадку, от 500 руб. /чел. — питание в течение дня
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.