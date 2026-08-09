И, конечно, я подготовлю вас ко встрече с Чечнёй: поговорим о ваших ожиданиях, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.
Описание экскурсии
Романтика Востока
С первых шагов по улицам Грозного город поразит вас чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскрёбами. В поисках самых впечатляющих локаций для фото мы прогуляемся по цветочному парку, известному как «Парк чудес», или «Парк влюблённых».
Крупнейший мусульманский комплекс России
На территории одной из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — вы увидите роскошный парк и фонтан с трёхуровневым освещением. Осмотрите купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены.
Грозный-Cити
Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскрёбов, где расположены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем облике города, так и о ближайших перспективах его развития. Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты.
Аргун, Шали и гордость мусульман
На обратном пути заедем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек! А величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в городе Аргуне поразит вас своей красотой и размахом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: 100 руб. /чел. — подъём на смотровую площадку, от 500 руб. /чел. — питание в течение дня
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Это был не просто тур, а настоящее погружение в культуру, историю и современную жизнь кавказского народа.
Начать стоит с Грозного — он просто ошеломляет.