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локацией был город Аргун, Мечеть имени Аймани Кадыровой, необычная архитектура в турецком современном стиле, очень красиво как снаружи, так и внутри, мы были днём, а вот вечером говорят она очень красиво подсвечивается, жаль, что не увидели. Следующей локацией был город Грозный, на въезде большая инсталляция песочных часов, смотрится эффектно, сверху якобы город разрушенный войной, снизу город современный. Проехались по проспекту В. В. Путина, данный район называют Дубайским, т. к. дома первой линии построены в Восточном стиле, необычно оказаться в таком месте, действительно ощущается, что находишься где-то в Восточной стране, при этом по факту находишься в России))). Остановились возле главной достопримечательности, делового центра - Грозный-Сити, несколько небоскрёбов в ультрасовременном стиле, посетили обязательную смотровую площадку на одном из небоскрёбов (вход платный), где открывается прекрасный вид на весь город, частично видно резиденцию главы Республики. Спустившись обратно можно прогуляться по парку цветов, необычно и красиво - в общем это живописная зона отдыха прямо в центре Грозного. Ещё одна достопримечательность - Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова, одна из самых крупных в России и Европе. Построена в классическом османском стиле. У мечети 4 высоких минарета, одни из самых высоких на Юге России. Внутри и снаружи очень атмосферно. У нас было время на обед и прогулку, недалеко от мечети мы посетили улицу с зонтиками - это бульвар М. А. Эсамбаева, известный как «Чеченский Арбат». На этой же улице и пообедали в кафе, очень вкусно и не дорого, на этом Грозный заканчивается, едем на следующую локацию - город Шали. Главная достопримечательность - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада. Это самая большая мечеть в Европе, и масштабы действительно впечатляют. Мечеть построена в исламском архитектурном стиле из белоснежного мрамора с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару, это действительно так, на улице было жарко, а в мечети прохладно. Очень атмосферное и масштабное место, в подробности вдаваться не буду, о мечети, истории её строительства и особенностях можно прочитать в интернете, главное увидеть её собственными глазами. Мы с семьёй хоть и православные, но нас очень впечатлили все 3 мечети, в которых нам посчастливилось побывать - величие, чистота, порядок, соблюдение правил, тишина, бережное отношение к культуре и религии, погрузившись во всё это, начинаешь понимать, как важно беречь культуру нашей многонациональной Страны в целом. Важный момент - нужно строго соблюдать везде дресс-код, это будет вашим уважением к местным жителям и местной культуре, не пренебрегайте этим, тогда местные жители будут гостеприимны и доброжелательны к вам, подготовьтесь к посещению Чеченской Республики в части одежды (в Республике Дагестан также, надо уважать местную культуру, мы всё-таки в гостях). Немаловажно, в Чечне чувствуешь себя очень спокойно и безопасно, продавцы сувениров, сотрудники в кафе, в общем с кем пришлось общаться очень добродушны и приветливы к вам, на улицах много полиции, полный порядок и чистота, обстановка впечатляет. Рекомендую данную экскурсию, как познавательную, где вы получите хорошие впечатления от увиденного, хоть на время погрузитесь в атмосферу ультрасовременного и культурного. Единственная рекомендация - я бы подумал над тем, чтобы организаторам данной экскурсии пересмотреть время её проведения, вечером как раз будет видна вся красота посещаемых локаций. Прикладываю несколько фото (не все конечно) с экскурсии. Фото не передают всей красоты увиденного, лучше это увидеть собственными глазами.