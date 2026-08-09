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Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали

Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
В путешествии по главным городам Чеченской Республики — Грозному, Аргуну и Шали — вы увидите, как традиции переплетаются с современной архитектурой. Поразитесь величию религиозных сооружений, услышите рассказы о местной культуре.

И, конечно, я подготовлю вас ко встрече с Чечнёй: поговорим о ваших ожиданиях, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.
4.8
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали

Описание экскурсии

Романтика Востока

С первых шагов по улицам Грозного город поразит вас чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскрёбами. В поисках самых впечатляющих локаций для фото мы прогуляемся по цветочному парку, известному как «Парк чудес», или «Парк влюблённых».

Крупнейший мусульманский комплекс России

На территории одной из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — вы увидите роскошный парк и фонтан с трёхуровневым освещением. Осмотрите купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскрёбов, где расположены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем облике города, так и о ближайших перспективах его развития. Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты.

Аргун, Шали и гордость мусульман

На обратном пути заедем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек! А величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в городе Аргуне поразит вас своей красотой и размахом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: 100 руб. /чел. — подъём на смотровую площадку, от 500 руб. /чел. — питание в течение дня

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гасан
Гасан — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 245 туристов
Меня зовут Гасан. Я родился и вырос в Дагестане, в горных районах, поэтому знаю все про горы и города республики. Хочу познакомить вас с ними, чтобы вы разделили мою любовь к местным красотам.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо за отличную экскурсию! Советую всем! Гасан забрал нас от отеля, что очень удобно, очень интересно все рассказывал, отвечал на любые вопросы. Автомобиль чистый и комфортный, с кондиционером-что важно. Ехал
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аккуратно. Обед был в заведении с красивым видом на зонтики. Смотровая площадка в Грозном - это просто восторг!
Начало экскурсии выбрала в 12:30, очень хотелось посмотреть и на вечернюю Чеченскую республику, но мы бы ее не застали, если бы не Гасан, он учел наши пожелания и предложил подождать. Спасибо вам огромное, моя мечта сбылась. Вечерняя Чеченская республика-красота, которую не описать словами!

Спасибо за отличную экскурсию! Советую всем! Гасан забрал нас от отеля, что очень удобно, очень интересно
Спасибо за отличную экскурсию! Советую всем! Гасан забрал нас от отеля, что очень удобно, очень интересно
Спасибо за отличную экскурсию! Советую всем! Гасан забрал нас от отеля, что очень удобно, очень интересно
Спасибо за отличную экскурсию! Советую всем! Гасан забрал нас от отеля, что очень удобно, очень интересно
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Константин
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога до первой локации заняла примерно 2-2,5 часа в одну сторону, это не долго. Первой
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локацией был город Аргун, Мечеть имени Аймани Кадыровой, необычная архитектура в турецком современном стиле, очень красиво как снаружи, так и внутри, мы были днём, а вот вечером говорят она очень красиво подсвечивается, жаль, что не увидели. Следующей локацией был город Грозный, на въезде большая инсталляция песочных часов, смотрится эффектно, сверху якобы город разрушенный войной, снизу город современный. Проехались по проспекту В. В. Путина, данный район называют Дубайским, т. к. дома первой линии построены в Восточном стиле, необычно оказаться в таком месте, действительно ощущается, что находишься где-то в Восточной стране, при этом по факту находишься в России))). Остановились возле главной достопримечательности, делового центра - Грозный-Сити, несколько небоскрёбов в ультрасовременном стиле, посетили обязательную смотровую площадку на одном из небоскрёбов (вход платный), где открывается прекрасный вид на весь город, частично видно резиденцию главы Республики. Спустившись обратно можно прогуляться по парку цветов, необычно и красиво - в общем это живописная зона отдыха прямо в центре Грозного. Ещё одна достопримечательность - Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова, одна из самых крупных в России и Европе. Построена в классическом османском стиле. У мечети 4 высоких минарета, одни из самых высоких на Юге России. Внутри и снаружи очень атмосферно. У нас было время на обед и прогулку, недалеко от мечети мы посетили улицу с зонтиками - это бульвар М. А. Эсамбаева, известный как «Чеченский Арбат». На этой же улице и пообедали в кафе, очень вкусно и не дорого, на этом Грозный заканчивается, едем на следующую локацию - город Шали. Главная достопримечательность - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада. Это самая большая мечеть в Европе, и масштабы действительно впечатляют. Мечеть построена в исламском архитектурном стиле из белоснежного мрамора с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару, это действительно так, на улице было жарко, а в мечети прохладно. Очень атмосферное и масштабное место, в подробности вдаваться не буду, о мечети, истории её строительства и особенностях можно прочитать в интернете, главное увидеть её собственными глазами. Мы с семьёй хоть и православные, но нас очень впечатлили все 3 мечети, в которых нам посчастливилось побывать - величие, чистота, порядок, соблюдение правил, тишина, бережное отношение к культуре и религии, погрузившись во всё это, начинаешь понимать, как важно беречь культуру нашей многонациональной Страны в целом. Важный момент - нужно строго соблюдать везде дресс-код, это будет вашим уважением к местным жителям и местной культуре, не пренебрегайте этим, тогда местные жители будут гостеприимны и доброжелательны к вам, подготовьтесь к посещению Чеченской Республики в части одежды (в Республике Дагестан также, надо уважать местную культуру, мы всё-таки в гостях). Немаловажно, в Чечне чувствуешь себя очень спокойно и безопасно, продавцы сувениров, сотрудники в кафе, в общем с кем пришлось общаться очень добродушны и приветливы к вам, на улицах много полиции, полный порядок и чистота, обстановка впечатляет. Рекомендую данную экскурсию, как познавательную, где вы получите хорошие впечатления от увиденного, хоть на время погрузитесь в атмосферу ультрасовременного и культурного. Единственная рекомендация - я бы подумал над тем, чтобы организаторам данной экскурсии пересмотреть время её проведения, вечером как раз будет видна вся красота посещаемых локаций. Прикладываю несколько фото (не все конечно) с экскурсии. Фото не передают всей красоты увиденного, лучше это увидеть собственными глазами.

Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
Отличная экскурсия в Чечню. Наше путешествие началось из г. Махачкала, Республика Дагестан (мы отдыхали здесь). Дорога
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Т
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Это был не просто тур, а настоящее погружение в культуру, историю и современную жизнь кавказского народа.
Начать стоит с Грозного — он просто ошеломляет.
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Это не город, а восточная сказка, воплощенная в стекле и бетоне. Высотные здания, которые подсвечиваются по ночам, комплекс «Грозный-Сити» со своими небоскребами — выглядит мощно и дорого. Но что меня поразило больше всего — это масштаб строек. Краны работают везде, новые жилые комплексы растут как грибы. Чувствуется, что город живет будущим, он не стоит на месте, а буквально перестраивается на глазах.

Посетили прекрасные локации- невероятные мечети в Аргуне, Грозном, Шали, Грозный -сити, смотровую площадку, цветочный парк. Обедали в ресторане "Купол" - неплохой панорамный ресторан европейской и национальной чеченской кухней и очень дорогой винной картой.
Но настоящей душой этой поездки стал наш гид. Он был не просто экскурсоводом, а гостеприимным хозяином. Огромное спасибо ему за то, что забрал, а потом доставил к месту проживания, а также за аккуратную езду — мы передвигались очень комфортно и безопасно. Но главное — это его рассказы. Будучи местным жителем, он много рассказывал и про Дагестан, и про обычаи, историю Чеченской республики. Мы узнали и про местные обычаи,и про то, как проходят свадьбы, как уважают старших и почему на Кавказе так трепетно относятся к слову «честь».

И, конечно, отдельный «колорит» — это дагестанские пробки! Это своего рода местная достопримечательность, пока стояли, гид показывал нам, кто как ездит, объяснял «правила игры» на дорогах Кавказа — это было познавательно и забавно.
В итоге поездка получилась насыщенной, контрастной и очень теплой. Чечня удивила своей чистотой, безопасностью и невероятной красотой. А наш гид превратил просто осмотр достопримечательностей в живой диалог с историей. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящий Кавказ — современный, строящийся, но при этом сохранивший свои вековые традиции.

Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
Экскурсия в Чечню стала для меня настоящим открытием.
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Л
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные в программе места, а также уложились точно в запланированные 10 часов. Отдельное спасибо за рассказ про Махачкалу, пока стояли в пробках.
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные
Спасибо за прекрасную экскурсию и интересные рассказы. Дорога прошла незаметно и в комфорте. Посетили все запланированные
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Ольга
Экскурсия прошла отлично!!!!!! Давно хотела увилеть все красоты, словами не описать, приезжайте -смотрите. Гасан, как и договаривались, забрал из гостинницы, всё доступно и понятно рассказывал. Очень компетентный, добрый и хороший человек.
Экскурсия прошла отлично!!!!!! Давно хотела увилеть все красоты, словами не описать, приезжайте -смотрите. Гасан, как и
Экскурсия прошла отлично!!!!!! Давно хотела увилеть все красоты, словами не описать, приезжайте -смотрите. Гасан, как и
Экскурсия прошла отлично!!!!!! Давно хотела увилеть все красоты, словами не описать, приезжайте -смотрите. Гасан, как и
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Р
Очень понравилось. Рекомендую. Спасибо большое за плеждкуи незабываемые впечатления. Гаса
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