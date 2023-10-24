Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали

Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика

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В путешествии по главным городам Чеченской Республики — Грозному, Аргуну и Шали — вы увидите, как традиции переплетаются с современной архитектурой. Поразитесь величию религиозных сооружений, услышите рассказы о местной культуре.

И, конечно, я подготовлю вас ко встрече с Чечнёй: поговорим о ваших ожиданиях, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Романтика Востока

С первых шагов по улицам Грозного город поразит вас чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскрёбами. В поисках самых впечатляющих локаций для фото мы прогуляемся по цветочному парку, известному как «Парк чудес», или «Парк влюблённых».

Крупнейший мусульманский комплекс России

На территории одной из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — вы увидите роскошный парк и фонтан с трёхуровневым освещением. Осмотрите купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскрёбов, где расположены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем облике города, так и о ближайших перспективах его развития. Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты.

Аргун, Шали и гордость мусульман

На обратном пути заедем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек! А величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в городе Аргуне поразит вас своей красотой и размахом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: 100 руб. /чел. — подъём на смотровую площадку, от 500 руб. /чел. — питание в течение дня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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