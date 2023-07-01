Обзорная индивидуальная экскурсия по Махачкале: от пляжа до озера Ак-Гель
В Дагестан едут посмотреть море и горы, много уникальных и интересных мест.
Но есть ещё и Махачкала, город начавшийся с небольшого порта, среди болот, ставший столицей для «Страны камней» и объединивший столько народов вместе.
Но есть ещё и Махачкала, город начавшийся с небольшого порта, среди болот, ставший столицей для «Страны камней» и объединивший столько народов вместе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Городской пляж Махачкалы
- Центральная площадь
- Сквер борцов
- Сквер Фазу Алиевой
- Порт-Петровский маяк
- 2-й рынок
- Джума мечеть
- Смотровая на горе Тарки-Тау
- Памятник Первой русской учительнице и
- Озеро Ак-Гель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От Порт-Петровский до Махачкалы.
- У вас есть время до вылета, или есть просто желание увидеть город? Я предлагаю вам экскурсию по основным достопримечательностям Махачкалы. Мы побываем на городском пляже, центральной площади города, увидим знаменитый маяк, заглянем на 2-й рынок. С смотрвой площадки Тарки-Тау вы увидите город как на ладони. При желании можем посетить главную мечеть города — Джума-мечеть. Мы также сделаем остановку у памятника Первой русской учительнице и озера Ак-Гель.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Автомобильное сопровождение
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённостиЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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