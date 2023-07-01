Экскурсия по Махачкале

Обзорная индивидуальная экскурсия по Махачкале: от пляжа до озера Ак-Гель

Описание
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Ответы на вопросы
В Дагестан едут посмотреть море и горы, много уникальных и интересных мест.

Но есть ещё и Махачкала, город начавшийся с небольшого порта, среди болот, ставший столицей для «Страны камней» и объединивший столько народов вместе.
Экскурсия по Махачкале
Экскурсия по Махачкале
Экскурсия по Махачкале
Экскурсия по Махачкале
Экскурсия по Махачкале
Экскурсия по Махачкале
Ближайшие даты:
1
июл
2
июл
3
июл
4
июл
5
июл
6
июл
7
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даты

Что вас ожидает:

  • Городской пляж Махачкалы
  • Центральная площадь
  • Сквер борцов
  • Сквер Фазу Алиевой
  • Порт-Петровский маяк
  • 2-й рынок
  • Джума мечеть
  • Смотровая на горе Тарки-Тау
  • Памятник Первой русской учительнице и
  • Озеро Ак-Гель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • От Порт-Петровский до Махачкалы.
  • У вас есть время до вылета, или есть просто желание увидеть город? Я предлагаю вам экскурсию по основным достопримечательностям Махачкалы. Мы побываем на городском пляже, центральной площади города, увидим знаменитый маяк, заглянем на 2-й рынок. С смотрвой площадки Тарки-Тау вы увидите город как на ладони. При желании можем посетить главную мечеть города — Джума-мечеть. Мы также сделаем остановку у памятника Первой русской учительнице и озера Ак-Гель.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобильное сопровождение
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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