1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
«На обзорной прогулке вы услышите главное об истории возникновения и развития Махачкалы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
«Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«За 1,5 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы, подниметесь на смотровую площадку на горе Тарки-Тау и получите представление о том, как живет современная Махачкала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
«🍷 Также по желанию гостей можно организовать экскурсию (для 14+) по территории ООО «Дербентская винодельческая компания»: обзорная экскурсия без дегустации - 500 руб/чел»
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
«А самое главное, вы узнаете много интересных деталей: каким образом железная дорога появилась именно на берегу Каспийского моря»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«За 2,5 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы и получите представление о том, как живет современная Махачкала»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Со мной вы познакомитесь со множеством природных чудес Дагестана»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
«Очарование культурного многообразия в обзорной прогулке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, побываете в других интересных местах и сохраните память о Махачкале на многочисленных фото города»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
- ВВладимир4 июня 2024Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ССумбуль3 июня 2024Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
- ЕЕлисавета2 июня 2024Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день приезда, запланировали как раз
- ООльга2 июня 2024Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
- AAleksandra2 июня 2024Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
- ННадежда1 июня 2024Отличный гид. Отличная экскурсия. Мы прекрасно провели время. Водитель замечательный! Спасибо.
- ООльга1 июня 2024Для 1,5 часов все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Обзорные»
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