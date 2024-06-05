Обзорные и познавательные экскурсии Махачкалы

Найдено 24 экскурсии в категории «Обзорные» в Махачкале, цены от 2 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Здравствуй, Махачкала
Индивидуальная
2.5 часа
105 отзывов
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
«На обзорной прогулке вы услышите главное об истории возникновения и развития Махачкалы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
«Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, разглядывая люстры и особые краски, которыми расписаны стены»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«За 1,5 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы, подниметесь на смотровую площадку на горе Тарки-Тау и получите представление о том, как живет современная Махачкала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
«🍷 Также по желанию гостей можно организовать экскурсию (для 14+) по территории ООО «Дербентская винодельческая компания»: обзорная экскурсия без дегустации - 500 руб/чел»
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Неожиданная Махачкала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
«А самое главное, вы узнаете много интересных деталей: каким образом железная дорога появилась именно на берегу Каспийского моря»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Колоритная Махачкала
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«За 2,5 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы и получите представление о том, как живет современная Махачкала»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550 за человека
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Со мной вы познакомитесь со множеством природных чудес Дагестана»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
«Очарование культурного многообразия в обзорной прогулке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Чечней и Грозным
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600 за всё до 4 чел.
Салтинский водопад + Карадахская теснина
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994 за всё до 4 чел.
Махачкала старинная и современная
Индивидуальная
3 часа
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
«Вы увидите главные достопримечательности города — от главной площади и старинного маяка до Центральной Джума-мечети, побываете в других интересных местах и сохраните память о Махачкале на многочисленных фото города»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
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    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • С
    Сумбуль
    3 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    Здравствуй, Махачкала
    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день приезда, запланировали как раз
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    эту экскурсию. После экскурсии сильно сменилось впечатление о городе, если вы не были в Махачкале до этого, однозначно стоит провести время с гидом! Увидели интересные дома, услышали историю города, получили рекомендации по местам, которые также стоит посетить. После экскурсии прошлись примерно по тем же улочкам и уже знали, куда идти. Советую выбирать время утреннее или вечернее, так как в обед очень тепло (если вы едете летом). Всем хорошо провести время в городе!

    Понравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, деньПонравилась экскурсия по городу, мы приехали с мужем на три дня и на первый день, день
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
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    на высшем уровне, все было продумано для оптимизации нашего времени. Машину водит комфортно. Угостил нас маминой домашней клубникой, за что отдельное спасибо ☺️

    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Отличный гид. Отличная экскурсия. Мы прекрасно провели время. Водитель замечательный! Спасибо.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Махачкала
    Для 1,5 часов все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
  2. Здравствуй, Махачкала
  3. Настоящая Махачкала
  4. Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
  5. Прогулка по Махачкале
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 2 000 до 16 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1055 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Махачкалы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Махачкале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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