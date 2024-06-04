Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу

Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...

«Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке»