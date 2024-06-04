Религиозные экскурсии по святым местам Махачкалы

Найдено 47 экскурсий в категории «Святые места» в Махачкале, цены от 2 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода»
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«Вы полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть страны, построенная в далеком 734 году»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
«Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Вы осмотрите религиозное сооружение, где пятничный намаз совершается с 8 века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Аргун — вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью «Сердце Матери» в стиле хай-тек»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
«Поразитесь величию религиозных сооружений, услышите рассказы о местной культуре»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«Джума-мечеть 8 века — центральная достопримечательность дербентских кварталов»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Бизнес-центр «Аргун Сити» и мечеть имени Аймани Кадыровой — те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«Вы увидите главные символы Махачкалы: белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и памятники важным политическим деятелям»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«В завершение доедем до города Шали, где вы посетите крупнейшую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
«Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Откроете предания загадочного аула, посетите древнюю действующую мечеть и испытаете себя, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Посетим крепость Нарын-Кала, посмотрим на соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
61 отзыв
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400 за человека
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Мечети здесь настолько древние, что не имеют минаретов»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Древнейший город Дербент
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
«личные расходы, • вход в музей, • вход в крепость, • вход в армянский храм, • обед»
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Древний Дербент - цитадель и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость»»
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
«По дороге посетим Датунский храм доисламского периода»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Третья точка — Дербентская Джума-мечеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
«А Датунский храм и древние поселения Кахиба и Гоора перенесут вас в глубины истории и культуры этого удивительного места»
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Загадочные тропы Кавказа: От горных башен до древних храмов • В нашем путешествии мы проникнем в самое сердце величественных гор Кавказа, окутанных легендами и загадками»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
«По дороге к аулам нас ждет хорошо сохранившийся памятник средневековья храм Датуна (9-11 в»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Дербенту
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Прогулка по Дербенту
Начало: Точный адрес после бронирования
«Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Древний город Дербент. Крепость
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
«После этого мы отправимся в самую древнюю мечеть в Европе, расположенную в старой части города»
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
«А затем мы посетим древний Датунский храм, постройка которого датируется X-XI веком»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600 за всё до 4 чел.
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
«Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джуму Мечеть — исторический и архитектурный памятник VIII века»
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
«Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы прогуляемся по набережной и улочкам Старого города, увидим старинную крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
«Красивейшая Карадахская теснина и храм Датуна тоже включены в программу»
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
«Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны»
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
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    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
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    Долгая дорога, но оно того стоит, да и за разговорами время летит быстро. Времени насладиться видами достаточно. Был в середине апреля. Спасибо за приятные эмоции

  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
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    по образованию археолог и поэтому рассказывал научную информацию. Крепость Нарын-Кала- потрясающая! Хочется отметить аккуратное и безопасное вождение водителя. Рекомендую, очень понравилась данная экскурсия.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Махачкала
    Для 1,5 часов все хорошо
  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
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    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

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  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Как экскурсовода я бы не рассматривала приехавшего к нам гида, больше - это просто водитель, безусловно знающий все местные достопримечательности. Маршрут
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    был составлен очень хорошо. Из необычного - это организация обеда у местных жителей. Очень не хватало рассказов про историю Дагестна и про историю тех мест, которые посещали в рамках экскурсии. Да, безусловно, гид давал какие-то комментарии, но не более того. Но так или иначе, локация "язык тролля" подарила настолько много ярких эмоций и впечатлений, что все остальные недостатки в экскурсии отошли на задний план. Спасибо!

    Как экскурсовода я бы не рассматривала приехавшего к нам гида, больше - это просто водитель, безусловно знающий все местные достопримечательностиКак экскурсовода я бы не рассматривала приехавшего к нам гида, больше - это просто водитель, безусловно знающий все местные достопримечательности

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Святые места»

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