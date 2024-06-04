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Групповая
11 часов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода»
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«Вы полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Групповая
13 часов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть страны, построенная в далеком 734 году»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
«Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Вы осмотрите религиозное сооружение, где пятничный намаз совершается с 8 века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Аргун — вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью «Сердце Матери» в стиле хай-тек»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
«Поразитесь величию религиозных сооружений, услышите рассказы о местной культуре»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«Джума-мечеть 8 века — центральная достопримечательность дербентских кварталов»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Бизнес-центр «Аргун Сити» и мечеть имени Аймани Кадыровой — те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«Вы увидите главные символы Махачкалы: белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и памятники важным политическим деятелям»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«В завершение доедем до города Шали, где вы посетите крупнейшую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
«Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Откроете предания загадочного аула, посетите древнюю действующую мечеть и испытаете себя, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Посетим крепость Нарын-Кала, посмотрим на соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Мечети здесь настолько древние, что не имеют минаретов»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дербент: крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь», дом музей Петра I
Познакомьтесь с древним Дербентом! Экскурсия включает посещение знаменитых мест и встречу с веселым экскурсоводом
Начало: По договоренности
«личные расходы, • вход в музей, • вход в крепость, • вход в армянский храм, • обед»
Расписание: Ежедневно в 08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: путешествие от крепости Нарын-Кала до экраноплана «Лунь»
Погрузитесь в историю самого древнего города России, Дербента, посетив его знаменитую крепость и уникальный экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Вы посмотрите на самую старую Джума мечеть в России и оценить архитектурный памятник XIX века «Армянская крепость»»
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
«Далее нас ждет экскурсию к самой древней Джума мечети в Дербенте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
«По дороге посетим Датунский храм доисламского периода»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Третья точка — Дербентская Джума-мечеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
«А Датунский храм и древние поселения Кахиба и Гоора перенесут вас в глубины истории и культуры этого удивительного места»
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Загадочные тропы Кавказа: От горных башен до древних храмов • В нашем путешествии мы проникнем в самое сердце величественных гор Кавказа, окутанных легендами и загадками»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
«По дороге к аулам нас ждет хорошо сохранившийся памятник средневековья храм Датуна (9-11 в»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Прогулка по Дербенту
Начало: Точный адрес после бронирования
«Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
«После этого мы отправимся в самую древнюю мечеть в Европе, расположенную в старой части города»
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
«А затем мы посетим древний Датунский храм, постройка которого датируется X-XI веком»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
«Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джуму Мечеть — исторический и архитектурный памятник VIII века»
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
«Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы прогуляемся по набережной и улочкам Старого города, увидим старинную крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
«Красивейшая Карадахская теснина и храм Датуна тоже включены в программу»
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
«Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны»
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- ННадежда3 июня 2024Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
- ИИгорь3 июня 2024Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- ААнастасия2 июня 2024Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
- ООльга1 июня 2024Для 1,5 часов все хорошо
- EElizaveta31 мая 2024Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ННаталья31 мая 2024Как экскурсовода я бы не рассматривала приехавшего к нам гида, больше - это просто водитель, безусловно знающий все местные достопримечательности. Маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Святые места»
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