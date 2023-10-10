Гора Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» Махачкалы. На автомобиле мы доберёмся до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы — конная прогулка. Вы научитесь уверенно чувствовать себя в седле, полюбуетесь захватывающими видами на город и Каспийское море и сделаете эффектные фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пойдём с конём

Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея! На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры.

Днём или вечером?

Какое время для прогулки вы бы не выбрали — всегда сможете насладиться живописными видами. Днём при ясной погоде перед вами развернутся чудесные ландшафты городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы.

Организационные детали