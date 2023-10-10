Оседлать коня и взглянуть на столицу Дагестана с горы Тарки-Тау
Гора Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» Махачкалы.
На автомобиле мы доберёмся до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы — конная прогулка.
Вы научитесь уверенно чувствовать себя в седле, полюбуетесь захватывающими видами на город и Каспийское море и сделаете эффектные фото.
На автомобиле мы доберёмся до плато, где после инструктажа начнётся основная часть программы — конная прогулка.
Вы научитесь уверенно чувствовать себя в седле, полюбуетесь захватывающими видами на город и Каспийское море и сделаете эффектные фото.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
17
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пойдём с конём
Экскурсия в компании добрых и спокойных лошадей — всегда хорошая идея! На машине мы довезём вас до места старта — конно-спортивного клуба на горе Тарки-Тау. Гид проведёт инструктаж, расскажет, как держаться в седле и управлять лошадью. Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры.
Днём или вечером?
Какое время для прогулки вы бы не выбрали — всегда сможете насладиться живописными видами. Днём при ясной погоде перед вами развернутся чудесные ландшафты городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- В стоимость включено: трансфер, конная прогулка, фотосессия с лошадьми, вода. По желанию можно добавить в программу груминг (вам дадут поухаживать за лошадьми) — 1000 руб. и урок верховой езды — 500 руб.
- Если в день поездки погода будет плохой, экскурсия переносится на другой день по согласованию
- Наденьте удобную одежду, которая не стесняет движения
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ТЦ Миркато Акушинского 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 92 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
10 окт 2023
Спасибо Тимуру за прекрасно проведённое время. С комфортом доставил до места, по пути рассказал о городе. Лошадки послушные и спокойные. На обратном пути заехали на смотровую площадку, где Тимур рассказал где что в городе находится.
Виктория
30 сен 2023
Отлично покатались) Тимур нам сделал отличные фото, которые запечатлели конную прогулку и сделали видео) приятно провели время)
А
Анна
17 сен 2023
Тимур - организатор выше всяких похвал. Он не оставит Вас равнодушными к Дагестану. С большой теплотой и любовью расскажет про каждый уголок своего родного края. Конная прогулка была великолепной! Дождливая погода - не беда. Тимур согреет одеждой, чаем и душевными разговорами. С заботой о Вас Тимур проведёт любое индивидуальное мероприятие. Рекомендуем как самого доброго, позитивного и ответственного гида!
Ю
Юлия
11 сен 2023
Отличный вариант,чтобы и наслаждаться природой и одновременно общаться с лошадьми, катаясь на них.
Забронировала данную прогулку у Тимура, он связался для уточнения, все было подтверждено. На следующий день написал гид,который и отвез к месту экскурсии. Быстро, уютно, комфортно, потрясающая машина. Проинструктировали перед поездкой уже непосредственно на лошадях. Прогулка чудесная, вокруг красивый вид, можно ехать быстрее, можно медленнее, по желанию. Сопровождающий общительный, отвечал на вопросы, во всем помогал. В общем я в восторге, всем советую!
Забронировала данную прогулку у Тимура, он связался для уточнения, все было подтверждено. На следующий день написал гид,который и отвез к месту экскурсии. Быстро, уютно, комфортно, потрясающая машина. Проинструктировали перед поездкой уже непосредственно на лошадях. Прогулка чудесная, вокруг красивый вид, можно ехать быстрее, можно медленнее, по желанию. Сопровождающий общительный, отвечал на вопросы, во всем помогал. В общем я в восторге, всем советую!
Ева
2 сен 2023
Ездили на конную прогулку. Договорились о месте встречи, нас вовремя забрали и довезли до конюшни. Прогулка была прекрасна. Нам всё очень понравилось
А
Анастасия
31 авг 2023
Мне достался волшебный конь, спокойный и послушный!
Все лошади очень контактные, всех погладили и покормили.
Инструктор очень вежливый, отвечал на все вопросы с удовольствием.
Все были очень вежливы и внимательны, спасибо за прогулку!
Все лошади очень контактные, всех погладили и покормили.
Инструктор очень вежливый, отвечал на все вопросы с удовольствием.
Все были очень вежливы и внимательны, спасибо за прогулку!
Полина
30 авг 2023
Остались довольны великолепной комфортной прогулкой. Забрали на хорошей машине, с комфортом доехали. Хороший водитель и организатор. Прекрасная была прогулка, послушные лошади. С удовольствием покатались 😍. Спасибо большое! 💥🌸
Ю
Юлия
30 авг 2023
Ребята! Это просто волшебно! Горы, солнце, кони!!!! Из Махачкалы в горы ехали минут 15-20, там пересели на коней. Лошади, кстати, очень спокойные,что позволило от души наслаждаться природой и кайфовать! Под конец прогулки для драйва наш сопровождающий предложил ускориться😊 мы, конечно же, были не против☺ покричали, повизжали с удовольствием!!! Потом заехали на смотровую площадку, посмотрели на Махачкалу с высоты😊 Магомеду отдельное спасибо просто за ВСЁ! От души😍
В
Вероника
26 авг 2023
Нормально, но не вау: заявлено 2 часа, а по факту катали всего пол часа (после того как я сказала, то это совсем мало, согласились покатать ещё пол часа), объяснили тем, что 2 часа - это включая дорогу от и до Махачкалы
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