Марианна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Восточный базар и лучший магазин Махачкалы

На махачкалинском рынке я проведу экскурс в мир местных специалитетов — особых традиционных продуктов, которые можно и нужно покупать именно здесь: овечий сыр, соленые каперсы, сушеное мясо и колбаса, урбеч, настоящая курага и многие другие экологические продукты. А также расскажу, за какими товарами стоит отправляться в лучший супермаркет города, где в красивых 🤩 упаковках и маленьком объеме вы отыщете безупречные гастрономические сувениры 🎁.

Национальная кухня

Вторая часть экскурсии 🧭 — посещение ресторана или кафе, которое мы согласуем вместе, в зависимости от ваших пожеланий и возможностей. Я посоветую прекрасные заведения, где вы сможете попробовать лучшие блюда дагестанской кухни 🥧, расскажу и покажу, как что принято есть. Вы узнаете о разных видах хинкала — аварском, кумыкском, лакском и других; чуду, похожих и на пироги, и на пиццу; курзе — пельменей, которых вы еще наверняка не пробовали. А еще ведь есть горские супы, множество мясных блюд, дагестанский завтрак, восточные сладости для сладкоежек и, конечно, праздничные блюда, которые готовят на свадьбы…

Организационные детали

Дополнительные расходы: затраты в ресторане и покупка продуктов.