Марианна проводит ещё 2 экскурсии

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Гастрономическая экскурсия по Махачкале

Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах

Марианна
Марианна – Гид из Махачкалы
Одни продукты выгодно покупать на рынке, другие — в супермаркете.

Какие именно и почему? Эти и другие секреты вы откроете на прогулке 👣 по проверенным торговым точкам Махачкалы.

А в традиционных кафе приготовьтесь к фееричному параду дагестанских блюд: горские супы, пироги «чуду», необычные «пельмени» курзе, разные виды хинкала...

И у каждого — своя этническая история 📖 и правила поедания!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале

Что вас ожидает

Восточный базар и лучший магазин Махачкалы
На махачкалинском рынке я проведу экскурс в мир местных специалитетов — особых традиционных продуктов, которые можно и нужно покупать именно здесь: овечий сыр, соленые каперсы, сушеное мясо и колбаса, урбеч, настоящая курага и многие другие экологические продукты. А также расскажу, за какими товарами стоит отправляться в лучший супермаркет города, где в красивых 🤩 упаковках и маленьком объеме вы отыщете безупречные гастрономические сувениры 🎁.

Национальная кухня
Вторая часть экскурсии 🧭 — посещение ресторана или кафе, которое мы согласуем вместе, в зависимости от ваших пожеланий и возможностей. Я посоветую прекрасные заведения, где вы сможете попробовать лучшие блюда дагестанской кухни 🥧, расскажу и покажу, как что принято есть. Вы узнаете о разных видах хинкала — аварском, кумыкском, лакском и других; чуду, похожих и на пироги, и на пиццу; курзе — пельменей, которых вы еще наверняка не пробовали. А еще ведь есть горские супы, множество мясных блюд, дагестанский завтрак, восточные сладости для сладкоежек и, конечно, праздничные блюда, которые готовят на свадьбы…

Организационные детали

Дополнительные расходы: затраты в ресторане и покупка продуктов.

Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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Марианна проводит ещё 2 экскурсии

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