Марианна проводит ещё 2 экскурсии

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Гастрономическая экскурсия по Махачкале

Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Махачкале, где вы сможете оценить богатство и разнообразие местной кухни.

Вас ждет посещение живописного восточного базара, где каждый продукт расскажет свою историю: от ароматного
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овечьего сыра до экзотической кураги.

Мы поделимся знаниями о том, где искать лучшие гастрономические сувениры и как выбирать настоящие дагестанские деликатесы.

Затем отправимся в одно из традиционных кафе, чтобы попробовать автентичные блюда: хинкал разных народов Дагестана, пироги чуду, курзе и многое другое. На экскурсии вы узнаете о культуре питания в Дагестане, о традициях и тонкостях национальной кухни. Подготовьтесь к незабываемым вкусовым впечатлениям и новым гастрономическим открытиям

5
108 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные дагестанские блюда
  • 🛍️ Экологические продукты с рынка
  • 🏪 Лучшие гастрономические сувениры
  • 🍲 Погружение в этническую кухню
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
  • 🎉 Праздничные блюда на свадьбы

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для гастрономической экскурсии по Махачкале - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время ассортимент свежих местных продуктов на рынках особенно богат, что позволяет в полной мере насладиться вкусами региона. Летние месяцы также предоставляют больше возможностей для комфортного передвижения по городу и посещения различных заведений. Весной и осенью также можно насладиться гастрономическими изысками, но в это время выбор может быть чуть менее разнообразным. Однако, это не мешает получить удовольствие от знакомства с дагестанской кухней и культурой.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале

Что можно увидеть

  • Махачкалинский рынок
  • Лучший супермаркет города
  • Традиционные кафе и рестораны

Описание экскурсии

Восточный базар и лучший магазин Махачкалы

На махачкалинском рынке я проведу экскурс в мир местных специалитетов — особых традиционных продуктов, которые можно и нужно покупать именно здесь: овечий сыр, соленые каперсы, сушеное мясо и колбаса, урбеч, настоящая курага и многие другие экологические продукты. А также расскажу, за какими товарами стоит отправляться в лучший супермаркет города, где в красивых упаковках и маленьком объеме вы отыщете безупречные гастрономические сувениры.

Национальная кухня

Вторая часть экскурсии — посещение ресторана или кафе, которое мы согласуем вместе, в зависимости от ваших пожеланий и возможностей. Я посоветую прекрасные заведения, где вы сможете попробовать лучшие блюда дагестанской кухни, расскажу и покажу, как что принято есть. Вы узнаете о разных видах хинкала — аварском, кумыкском, лакском и других; чуду, похожих и на пироги, и на пиццу; курзе — пельменей, которых вы еще наверняка не пробовали. А еще ведь есть горские супы, множество мясных блюд, дагестанский завтрак, восточные сладости для сладкоежек и, конечно, праздничные блюда, которые готовят на свадьбы…

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: затраты в ресторане и покупка продуктов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7225 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
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Татьяна
Была на экскурсии с Марианной, все очень понравилось. Марианна была готова подстроиться под мои планы, отдельное спасибо, отвезла меня в такие места, в которые я сама бы не попала (а-ля заведения для местных), мы посетили очень вкусные локации, до сих вспоминаю местную кухню, которую довелось попробовать благодаря ей. Вкусные сувениры тоже купила благодаря рекомендации Марианны. Рекомендую.
Была на экскурсии с Марианной, все очень понравилось. Марианна была готова подстроиться под мои планы, отдельное
Была на экскурсии с Марианной, все очень понравилось. Марианна была готова подстроиться под мои планы, отдельное
Была на экскурсии с Марианной, все очень понравилось. Марианна была готова подстроиться под мои планы, отдельное
Была на экскурсии с Марианной, все очень понравилось. Марианна была готова подстроиться под мои планы, отдельное
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Алла
Во многом благодаря Марианне я влюбилась в Дегестан! Если вы хотите узнать ближе традиции, культуру, обычаи, историю, то я вам советую познакомиться с этим гидом! Марианна достойнейший представитель республики, хороший человек и просто красивая женщина!
я благодарю ⭐️🫶🏼
Во многом благодаря Марианне я влюбилась в Дегестан! Если вы хотите узнать ближе традиции, культуру, обычаи,
Во многом благодаря Марианне я влюбилась в Дегестан! Если вы хотите узнать ближе традиции, культуру, обычаи,
Во многом благодаря Марианне я влюбилась в Дегестан! Если вы хотите узнать ближе традиции, культуру, обычаи,
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И
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!+1
Марианна прекрасный гид! Мы были на рынке, попробовали местные продукты! Были в прекрасном кафе, где очень вкусно и приятная атмосфера! Спасибо!
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Алексей
Сказать, что все прошло отлично - почти ничего не сказать))). Прогулка - выше всех похвал и ожиданий. Сама Марианна - отличный проводник, знаток и увлекающий рассказчик! Нам все понравилось: выстроенный маршрут, сам материал, настроение и подача, все супер! Большое спасибо Марианне за такое познавательное погружение в традиции и обычаи жителей Дагестана! Всем рекомендуем эту программу.
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Z
Очень интересно, познавательно и вкусно😊 Марианна интеллигентный и очень коммуникабельный гид, которая любит свою малую родину и с удовольствием рассказывает об особенностях национальной кухни и культуры в целом.
Очень интересно, познавательно и вкусно😊 Марианна интеллигентный и очень коммуникабельный гид, которая любит свою малую родину
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Ольга
Хотелось бы провести, с этой потрясающе интересной женщиной, целый день…. но у нас было лишь 2,5 часа….. очень рекомендую, экскурсия отличная!!!!
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