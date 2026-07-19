Марианна проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Махачкале, где вы сможете оценить богатство и разнообразие местной кухни.Вас ждет посещение живописного восточного базара, где каждый продукт расскажет свою историю: от ароматного

овечьего сыра до экзотической кураги. Мы поделимся знаниями о том, где искать лучшие гастрономические сувениры и как выбирать настоящие дагестанские деликатесы. Затем отправимся в одно из традиционных кафе, чтобы попробовать автентичные блюда: хинкал разных народов Дагестана, пироги чуду, курзе и многое другое. На экскурсии вы узнаете о культуре питания в Дагестане, о традициях и тонкостях национальной кухни. Подготовьтесь к незабываемым вкусовым впечатлениям и новым гастрономическим открытиям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для гастрономической экскурсии по Махачкале - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время ассортимент свежих местных продуктов на рынках особенно богат, что позволяет в полной мере насладиться вкусами региона. Летние месяцы также предоставляют больше возможностей для комфортного передвижения по городу и посещения различных заведений. Весной и осенью также можно насладиться гастрономическими изысками, но в это время выбор может быть чуть менее разнообразным. Однако, это не мешает получить удовольствие от знакомства с дагестанской кухней и культурой.

Сейчас август — это идеальное время.